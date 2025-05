Coppa di Francia: Psg batte lo Stade Reims e prepara la festa per il triplete

Parigi 26 maggio 2025 - C'era un chiaro favorito su chi avrebbe sollevato la Coppa di Francia e la gara non ha tradito le aspettative. Il Paris Saint-Germain completa il suo dominio sul calcio transalpino, completando il doble stagionale. Nella finale di Saint-Denis non c'è storia: i ragazzi di Luis Enrique si impongono sullo Stade Reims per 3-0 e lanciano la sfida all'Inter per la Champions League. Dalle scelte dell'allenatore, allo sviluppo della gara, tutti gli indizi sembravano puntare a questa sfida come una sorta di antipasto, prima della finale più importante, quella di Monaco di Baviera contro i nerazzurri. La gara è già chiusa nel primo tempo, grazie alla doppietta di Barcola e alla marcatura di Hakimi a mettere i sigilli sul successo numero 16 nella competizione del club parigino.

Nonostante l'impegno della settimana successiva sia quello imperdibile, il tecnico spagnolo non sottovaluta la sfida. Dentro infatti quasi il miglior undici possibile, a riposo della squadra tipo solo Donnarumma, a cui viene preferito Safonov e Kvaratskhelia, le cui veci sono fatte da Barcola. Dall'altra parte Samba Diawara schiera la miglior squadra a sua disposizione, con la consapevolezza però di avere a propria volta un'ulteriore finale da giocare. Questa Coppa di Francia infatti si gioca a metà tra lo spareggio di andata e quello di ritorno per la permanenza in Ligue 1, cui i biancorossi prendono parte. All'andata di questi spareggi i biancorossi hanno pareggiato 1-1 nella trasferta in casa del Metz.

Fin dalle primissime battute i parigini sono esuberanti in campo. Diouf è costretto a sporcarsi i guanti fin da subito, ma la sua porta resta comunque inviolata poco a lungo. Dopo appena un quarto d'ora infatti Doué indovina il passaggio filtrante vincente per Barcola, il quale scatta sul filo del fuorigioco e solo davanti al portiere avversario, incrocia benissimo con il destro, per mettere a segno il vantaggio del Psg. Il giovane esterno classe 2002 non ha però finito qui. Funziona benissimo ancora la combinazione tra Doué e Barcola. Il primo viene servito dal delizioso pallone rasoterra di Marquinhos: cross basso e teso verso il secondo, che da pochi passi firma il raddoppio, quando il cronometro segna solo il 18'.

L'uno-due del Psg è di quelli capace di togliere energie e morale a tutti e di fatto questo è quello che accade. I biancorossi provano con coraggio a uscire dal momento complicato giocando anche palla a terra, ma la pressione dei campioni di Francia è asfissiante. Il Paris accumula occasione su occasione da gol, peccando un po' di precisione nel finale delle azioni. Diouf è autore di un paio di parate importanti, ma non può nulla al 43' quando il cross di Barcola, pesca perfettamente Hakimi sul palo lontano, per concretizzare il 3-0 della squadra di Luis Enrique prima della fine del primo tempo.

Con le tre reti di margine, i parigini controllano ritmo e risultato, gestendo sempre molto abilmente le velleità dei rivali. In casa Psg entrano Lucas Hernandez, Beraldo, Zaire-Emery, Ramos e Mayulu, concedendo riposo a giocatori che saranno senza dubbio protagonisti anche a Monaco di Baviera, come Mendes, Pacho, Doué, Vitinha e Joao Neves. In tutto questo però il risultato non cambia. Più che lo Stade Reims a recuperare, si va più volte vicini al poker dei ragazzi di Luis Enrique.

Si arriva così al triplice fischio che ufficializza il doble del Paris Saint-Germain e spiana la strada verso il Triplete. L'ultimo ostacolo sul cammino incredibile dei francesi si chiama Inter e sabato prossimo proverà a conquistare nuovamente la Champions 15 anni dopo l'ultima volta, mentre per il Psg si tratterebbe della prima storica coppa dalle grande orecchie. Un trofeo che manca in Francia dalla stagione 1992-93, quando il Marsiglia batté il Milan di Fabio Capello.

Finale di Coppa di Francia, Paris Saint-Germain-Stade Reims 3-0: 16' Barcola, 19' Barcola, 43' Hakimi.