Crystal Palace – Liverpool in tv e in streaming: dove vedere il big match di Premier

Londra, 26 settembre 2025 – Si avvicina la sesta giornata di Premier League: anche in questo turno tanti big match e gare interessanti, tra chi cerca la strada per ritrovarsi, come Wolverhampton e Aston Villa, a chi vuole continuare la fuga, come il Liverpool di Arne Slot. I reds saranno impegnati nella gara del Selhurst Park contro il Crystal Palace, una squadra che nelle ultime stagioni è decisamente cresciuta. La scorsa stagione la vittoria dell'FA Cup e quest'anno il trionfo nel Community Shield proprio contro il Liverpool. In campionato, invece, due vittorie e tre pareggi che collocano la squadra di Glasner al quinto posto in classifica. Tra l'altro, il Crystal Palace è l'unica squadra ancora imbattuta in campionato insieme proprio al Liverpool. Oltre che in Community Shield, però, i destini delle due squadre si sono già incrociati in questa stagione. Nel mercato estivo, il Liverpool era alla ricerca di un rinforzo difensivo e Arne Slot aveva individuato in Marc Guéhi il profilo ideale. Dopo alcuni giorni di dialoghi, la trattativa sembrava essersi sbloccata nelle battute finali del calciomercato, ma proprio quando sembrava tutto fatto il Crystal Palace ha negato il trasferimento, nonostante il giocatore avesse già effettuato le visite mediche. A quel punto, mancando pochissimo tempo alla chiusura del calciomercato, il Liverpool non è più riuscito ad acquistare alcun difensore e Slot è rimasto con Van Dijk, Konaté, Joe Gomez e Leoni. Quest'ultimo, però, starà fuori per tantissimo tempo a causa dell'infortunio al legamento crociato anteriore che ha rimediato nella sfida di EFL Cup contro il Southampton. Nella sfida di domani, Guéhi e il Liverpool potrebbero ritrovarsi ma da avversari, dopo che il difensore è stato a un passo dal diventare un nuovo giocatore dei reds. Per Slot e i suoi inizia una settimana complicata, dato che martedì ci sarà l'impegno in Champions League contro il Galatasaray e il 4 ottobre andrà in scena un altro big match di campionato, questa volta contro il Chelsea.

Le probabili formazioni di Crystal Palace – Liverpool

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Kamada; Mateta. All. Glasner

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak. All. Slot

Dove vedere Crystal Palace – Liverpool in tv e in streaming

La gara tra Crystal Palace e Liverpool sarà visibile domani sabato 27 settembre dalle ore 16 su Sky al canale Sky Sport Uno, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.