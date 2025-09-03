Donnarumma sull'addio al PSG: “Non so perché Luis Enrique mi abbia escluso, ora sono felice

Roma, 3 settembre 2025 – Una delle situazioni più interessanti dell'ultima sessione di calciomercato è stata sicuramente quella che ha visto come protagonista Gianluigi Donnarumma. Dopo una stagione da protagonista, culminata con la vittoria della Champions League con il Paris Saint-Germain, il portiere azzurro è stato messo fuori rosa da Luis Enrique e nelle ultime ore di mercato si è trasferito al Manchester City. Appena dopo il Mondiale per club, ci sono stati dei colloqui tra l'entourage di Donnarumma e il PSG riguardo un possibile rinnovo del contratto dell'estremo difensore, in scadenza nel 2026, ma non si è trovata una soluzione nemmeno dopo l'ultimatum dato dalla società parigina. Per questo, i campioni d'Europa hanno scelto di puntare su Lucas Chevalier, estremo difensore francese proveniente dal Lille. Luis Enrique si è assunto la piena responsabilità di questa scelta, dicendo che per il suo stile di gioco è più funzionale un portiere più abile tecnicamente di Donnarumma, per questo ha scelto di mettere l'azzurro fuori rosa e di puntare tutto su Chevalier, che in Francia è visto come l'erede del portiere del Milan Mike Maignan. Dal ritiro della nazionale azzurra a Coverciano, Gianluigi Donnarumma è tornato sull'addio al PSG e ha parlato sia della nuova avventura con il Manchester City che del rapporto con Luis Enrique, il suo ex allenatore. Queste sono state le sue parole: “La scelta di Luis Enrique? Non lo so e non lo voglio sapere, ma ora posso dire di essere orgoglioso di essere allenato da Guardiola: mi ha voluto tanto e sento che posso migliorare sotto la sua guida, ci toglieremo molte soddisfazioni. Il rapporto con Luis Enrique? Ho apprezzato che sia stato onesto con me, ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui. Non sono deluso, penso che sia giusto che ogni allenatore faccia le sue scelte. L'affetto di tutto l'ambiente del Paris Saint-Germain mi rende orgoglioso e il supporto dei miei ex compagni di squadra mi ha fatto capire realmente cosa ho dato al PSG: questa è la cosa più importante, che rimane oltre il calcio”. Ora l'ex portiere del Milan sarà impegnato con la nazionale italiana nelle qualificazioni per i prossimi Mondiali: saranno le prime gare di Gattuso come commissario tecnico e gli azzurri giocheranno contro l'Estonia venerdì 5 settembre e contro Israele lunedì 8.