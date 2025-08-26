Donnarumma verso il City, ma prima deve uscire Ederson

Manchester, 26 agosto 2025 – Un destino simile che li lega, un finale ancora tutto da scrivere: per Ederson e Gianluigi Donnarumma sono giorni frenetici, con i rispettivi procuratori al lavoro per sbloccare le situazioni. Donnarumma è in uscita dal Paris Saint-Germain: dopo il mancato rinnovo del contratto, il club campione d'Europa ha deciso di mettere il portiere italiano sul mercato. È stato lo stesso Luis Enrique a prendere questa decisione, giustificandola dal punto di vista tattico, in quanto per il suo stile di gioco preferisce un portiere tatticamente più abile dell'ex Milan. Per questo, i parigini si sono fiondati su Lucas Chevalier, ex portiere del Lille, e prima della Supercoppa UEFA contro il Tottenham hanno formalizzato il suo arrivo. Donnarumma è rimasto fuori rosa e sulla sua situazione si è interessato fin da subito il Manchester City. Tuttavia, quest'ultimi sono alle prese con la situazione Ederson, anche lui in uscita. Nelle prime due gare di campionato, contro Wolverhampton e Tottenham, il portiere titolare scelto da Guardiola è stato Trafford e non Ederson. L'estremo difensore brasiliano è fuori dal progetto del Manchester City e su di lui si è già mosso il Galatasaray: la squadra inglese attende la mossa definitiva dei turchi per cederlo ufficialmente e liberare lo slot per Donnarumma. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, gli ultimi contatti tra Manchester City e PSG hanno avvicinato le due squadre, con la fumata bianca che potrebbe arrivare intorno ai 30/35 milioni di euro, ma prima, chiaramente, è necessaria l'uscita del portiere brasiliano. La fine del mercato è vicina: manca meno di una settimana allo stop dei trasferimenti e quindi il tempo stringe. Il City ha fretta di piazzare Ederson al Galatasaray per poi chiudere per Donnarumma. Anche il portiere italiano spera che tutto si risolva in tempi brevi, soprattutto perché se la trattativa dovesse saltare resterebbe senza giocare per almeno sei mesi. Dopo aver acquistato Chevalier il PSG non ha alcuna intenzione di reintegrare in squadra l'ex portiere del Milan e, ad oggi, il Manchester City è l'unica squadra ad aver fatto dei passi concreti verso di lui. Donnarumma e il City si avvicinano, ma prima serve l'addio di Ederson.