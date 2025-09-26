Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Campionati Esteri
  4. EFL Cup: Nottingham, Everton e Aston Villa fuori ai sedicesimi, ok le altre big

EFL Cup: Nottingham, Everton e Aston Villa fuori ai sedicesimi, ok le altre big

Liverpool e Chelsea faticano ma passano il turno, 11 su 16 degli ottavi sono di Premier League

di FILIPPO MONETTI
26 settembre 2025
Federico Chiesa (a sinistra) con la maglia del Liverpool

Federico Chiesa (a sinistra) con la maglia del Liverpool

XWhatsAppPrint

Londra (Regno Unito) 25 settembre 2025 - Il calcio internazionale non ferma quello inglese, in campo durante questa settimana per disputare i sedicesimi di finale di Coppa di Lega inglese. Quattro partite disputate la settimana scorsa, complici alcuni impegni europei per le protagoniste in campo e le restanti dodici disputate invece tra martedì e mercoledì. Eliminazioni a sorpresa per Aston Villa, Everton e Nottingham Forest. Passano il turno le big, alcune con qualche sofferenza di troppo.

L'esito delle partite

I sedicesimi di EFL Cup cominciano il 16 settembre con quattro partite, necessarie soprattutto per le formazioni impegnate in Europa League. Non è però una serata fortunata per Nottingham Forest e Aston Villa. I biancorossi cadono clamorosamente in rimonta con lo Swansea: avanti di due reti i Tricky Trees vengono ribaltati nel recupero; il Villa invece cade ai rigori contro il Brentford dopo l'1-1 ai regolamentari, confermando l'avvio negativo di stagione. Successo ai rigori anche per il Crystal Palace nel derby di Londra contro il Milwall, anche qui arrivato dopo l'1-1 ai regolamentari. Continua invece la favola del Grimsby Town, dopo aver battuto lo United, la squadra di quarta serie elimina anche lo Sheffield Wednesday.

Avanti veloci fino a martedì 23 settembre, quando tra le squadre di Premier League a lasciare la Coppa di Lega sono Everton e Burnley. Le Toffees cadono a Molineux contro il Wolverhampton per 2-0, mentre le Clarets cadono sotto i colpi del Cardiff, battuti per 1-2 dai gallesi. Derby del Galles agli ottavi di finale, quando le rondini affronteranno il Wrexham. La squadra dei presidenti Ryan Reynolds e Rob McElhenney infatti fa la sua parte battendo per 2-0 il Reading.

Faticano, ma vincono le big Chelsea e Liverpool. I blues superano in rimonta per 1-2 il Lincoln, squadra di terza serie. Stesso risultato per i Reds nella sfida contro il Southampton: protagonisti in positivo gli italiani Chiesa e Leoni. L'ex Juventus realizza l'assist per il gol vittoria di Ekitiké; il classe 2006 invece dispone molto bene dei giocatori dei Saints, ma purtroppo deve lasciare il campo anzitempo per un infortunio, portato fuori in barella, gli esami a cui si è sottoposto purtroppo hanno evidenziato la rottura del legamento crociato.

Vincono anche Fulham e Brighton contro Cambridge United e Barnsley. I londinesi superano di misura la squadra di quarta serie per 1-0, con la rete di Smith Rowe nella ripresa. Decisamente più semplice invece la partita dei Seagulls: poker di Gomez nello 0-6 rifilato a domicilio ai biancorossi. Nel martedì di EFL Cup vince anche il Wycombe per 0-2 nella trasferta sul campo del Wigan Athletic

Quattro partite nella serata di ieri per concludere questi sedicesimi di finale, in campo quattro candidate al successo finale. I campioni in carica del Newcastle superano agilmente per 4-1 il Bradford City. Vittoria facile anche per il Tottenham per 3-0 sul campo del Doncaster; Spurs che affronteranno proprio i Magpies negli ottavi di finale. A concludere il mercoledì di Coppa di Lega ci pensano Manchester City e Arsenal, entrambe vincenti per 0-2 lontano dalle mura amiche. I Citizens superano l'Huddersfield, formazione di terza serie, retrocessa quest'anno dalla Championship; i Gunners invece si impongono sul Port Vale, squadra anch'essa di Football League One.

Risultati EFL Cup sedicesimi di finale

Brentford-Aston Villa 1-1 (5-3 dcr): 43' Elliott (A), 57' Hickey (B).

Crystal Palace-Millwall 1-1 (5-3 dcr): 72' Richards (C), 90+1' Leonard (M).

Sheffield Wednesday-Grimsby Town 0-1: 49' Kabia.

Swansea-Nottingham Forest 3-2: 15' e 45+1' Igor Jesus (N), 68' Burgess (S), 90+3' Vipotnik (S), 90+7' Burgess (S). 

Barnsley-Brighton 0-6: 9', 21', 33' e 68' Gomez, 87' Howell, 89' Ayari.

Burnley-Cardiff 1-2: 30' Colwill (C), 35' Robinson (C), 56' Flemming (B).

Fulham-Cambridge United 1-0: 66' Smith Rowe. 

Lincoln-Chelsea 1-2: 42' Street (L), 48' George (C), 50' Buonanotte (C).

Wigan Athletic-Wycombe 0-2: 32' Boyd-Munce, 62' McNeilly.

Wolverhampton-Everton 2-0: 29' Munetsi, 88' Arokodare.

Wrexham-Reading 2-0: 57' Broadhead, 70' Smith.

Liverpool-Southampton 2-1: 43' Isak (L), 76' Charles (S), 85' Ekitike (L)

Huddersfield-Manchester City 0-2: 18' Foden, 74' Savinho.

Newcastle-Bradford City 4-1: 17' Joelinton (N), 19' Osula (N), 75' Joelinton (N), 79' Cook (B), 87' Osula (N).

Tottenham-Doncaster 3-0: 14' Palhinha, 17' aut. McGrath, 90+4' Johnson.

Port Vale-Arsenal 0-2: 8' Eze, 96' Trossard.

Prossimo turno EFL Cup

Gli ottavi di finale di EFL Cup sono al momento tutti in programma per il 29 ottobre 2025, con clacio di inizio alle 20:45 per tutte e otto le seguenti sfide.

Arsenal-Brighton.

Grimsby Town-Brentford.

Liverpool-Crystal Palace.

Newcastle-Tottenham.

Swansea-Manchester City.

Wolverhampton-Chelsea.

Wrexham-Cardiff City

Wycombe-Fulham.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su