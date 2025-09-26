EFL Cup: Nottingham, Everton e Aston Villa fuori ai sedicesimi, ok le altre big

Londra (Regno Unito) 25 settembre 2025 - Il calcio internazionale non ferma quello inglese, in campo durante questa settimana per disputare i sedicesimi di finale di Coppa di Lega inglese. Quattro partite disputate la settimana scorsa, complici alcuni impegni europei per le protagoniste in campo e le restanti dodici disputate invece tra martedì e mercoledì. Eliminazioni a sorpresa per Aston Villa, Everton e Nottingham Forest. Passano il turno le big, alcune con qualche sofferenza di troppo.

L'esito delle partite

I sedicesimi di EFL Cup cominciano il 16 settembre con quattro partite, necessarie soprattutto per le formazioni impegnate in Europa League. Non è però una serata fortunata per Nottingham Forest e Aston Villa. I biancorossi cadono clamorosamente in rimonta con lo Swansea: avanti di due reti i Tricky Trees vengono ribaltati nel recupero; il Villa invece cade ai rigori contro il Brentford dopo l'1-1 ai regolamentari, confermando l'avvio negativo di stagione. Successo ai rigori anche per il Crystal Palace nel derby di Londra contro il Milwall, anche qui arrivato dopo l'1-1 ai regolamentari. Continua invece la favola del Grimsby Town, dopo aver battuto lo United, la squadra di quarta serie elimina anche lo Sheffield Wednesday.

Avanti veloci fino a martedì 23 settembre, quando tra le squadre di Premier League a lasciare la Coppa di Lega sono Everton e Burnley. Le Toffees cadono a Molineux contro il Wolverhampton per 2-0, mentre le Clarets cadono sotto i colpi del Cardiff, battuti per 1-2 dai gallesi. Derby del Galles agli ottavi di finale, quando le rondini affronteranno il Wrexham. La squadra dei presidenti Ryan Reynolds e Rob McElhenney infatti fa la sua parte battendo per 2-0 il Reading.

Faticano, ma vincono le big Chelsea e Liverpool. I blues superano in rimonta per 1-2 il Lincoln, squadra di terza serie. Stesso risultato per i Reds nella sfida contro il Southampton: protagonisti in positivo gli italiani Chiesa e Leoni. L'ex Juventus realizza l'assist per il gol vittoria di Ekitiké; il classe 2006 invece dispone molto bene dei giocatori dei Saints, ma purtroppo deve lasciare il campo anzitempo per un infortunio, portato fuori in barella, gli esami a cui si è sottoposto purtroppo hanno evidenziato la rottura del legamento crociato.

Vincono anche Fulham e Brighton contro Cambridge United e Barnsley. I londinesi superano di misura la squadra di quarta serie per 1-0, con la rete di Smith Rowe nella ripresa. Decisamente più semplice invece la partita dei Seagulls: poker di Gomez nello 0-6 rifilato a domicilio ai biancorossi. Nel martedì di EFL Cup vince anche il Wycombe per 0-2 nella trasferta sul campo del Wigan Athletic.

Quattro partite nella serata di ieri per concludere questi sedicesimi di finale, in campo quattro candidate al successo finale. I campioni in carica del Newcastle superano agilmente per 4-1 il Bradford City. Vittoria facile anche per il Tottenham per 3-0 sul campo del Doncaster; Spurs che affronteranno proprio i Magpies negli ottavi di finale. A concludere il mercoledì di Coppa di Lega ci pensano Manchester City e Arsenal, entrambe vincenti per 0-2 lontano dalle mura amiche. I Citizens superano l'Huddersfield, formazione di terza serie, retrocessa quest'anno dalla Championship; i Gunners invece si impongono sul Port Vale, squadra anch'essa di Football League One.

Risultati EFL Cup sedicesimi di finale

Brentford-Aston Villa 1-1 (5-3 dcr): 43' Elliott (A), 57' Hickey (B).

Crystal Palace-Millwall 1-1 (5-3 dcr): 72' Richards (C), 90+1' Leonard (M).

Sheffield Wednesday-Grimsby Town 0-1: 49' Kabia.

Swansea-Nottingham Forest 3-2: 15' e 45+1' Igor Jesus (N), 68' Burgess (S), 90+3' Vipotnik (S), 90+7' Burgess (S).

Barnsley-Brighton 0-6: 9', 21', 33' e 68' Gomez, 87' Howell, 89' Ayari.

Burnley-Cardiff 1-2: 30' Colwill (C), 35' Robinson (C), 56' Flemming (B).

Fulham-Cambridge United 1-0: 66' Smith Rowe.

Lincoln-Chelsea 1-2: 42' Street (L), 48' George (C), 50' Buonanotte (C).

Wigan Athletic-Wycombe 0-2: 32' Boyd-Munce, 62' McNeilly.

Wolverhampton-Everton 2-0: 29' Munetsi, 88' Arokodare.

Wrexham-Reading 2-0: 57' Broadhead, 70' Smith.

Liverpool-Southampton 2-1: 43' Isak (L), 76' Charles (S), 85' Ekitike (L)

Huddersfield-Manchester City 0-2: 18' Foden, 74' Savinho.

Newcastle-Bradford City 4-1: 17' Joelinton (N), 19' Osula (N), 75' Joelinton (N), 79' Cook (B), 87' Osula (N).

Tottenham-Doncaster 3-0: 14' Palhinha, 17' aut. McGrath, 90+4' Johnson.

Port Vale-Arsenal 0-2: 8' Eze, 96' Trossard.

Prossimo turno EFL Cup

Gli ottavi di finale di EFL Cup sono al momento tutti in programma per il 29 ottobre 2025, con clacio di inizio alle 20:45 per tutte e otto le seguenti sfide.

Arsenal-Brighton.

Grimsby Town-Brentford.

Liverpool-Crystal Palace.

Newcastle-Tottenham.

Swansea-Manchester City.

Wolverhampton-Chelsea.

Wrexham-Cardiff City

Wycombe-Fulham.