Eterno Ronaldo, pronto un rinnovo da 15 milioni al mese verso i Mondiali

Riad, 15 gennaio – Cristiano Ronaldo è pronto a rinnovare il proprio contratto con l’Al-Nassr e le cifre, manco a dirlo, sono davvero clamorose.

Il quasi 40enne fuoriclasse di Funchal andrebbe a percepire nel 2025-2026, secondo Marca, uno stipendio intorno ai centottantatre milioni all’anno. Per intenderci, facendo qualche conto, si tratterebbe di circa quindici milioni e duecentocinquantamila euro al mese, quattro milioni e duecentomila euro a settimana, cinquecentocinquantacinquemila euro al giorno, ventitremila all’ora, trecentottantasei al minuto e sette euro al secondo. Unendo poi sponsorizzazioni e bonus la cifra salirebbe oltre i 200 milioni. Numeri che, solo a scriverli, fanno girare la testa e che, oltretutto, permetterebbero di incrementare il suo patrimonio, attualmente stimato intorno al miliardo di euro. Ma non finisce qui: gli arabi dovrebbero anche offrirgli una quota del 5% del capitale del club mentre la Federazione saudita gli ha già proposto il ruolo di ambasciatore in vista dei Mondiali del 2034 che si terranno nel paese mediorientale.

Qualora l’accordo andasse in porto, il cinque volte Pallone d’Oro stabilirebbe l’ennesimo record: giocare oltre i 40 anni, un traguardo non da tutti al quale il portoghese ha più volte dichiarato di voler arrivare. Non solo, perché potrebbe avere anche l’occasione di disputare i Mondiali del 2026 che si svolgeranno tra Canada, Messico e Stati Uniti e di raggiungere quota 1000 gol in carriera (attualmente è fermo a quota 917). Inoltre, le cifre monstre porterebbero CR7 a confermarsi tra gli sportivi più pagati del pianeta in una classifica che, solo nel 2024, ha visto ben 5 calciatori nelle prime 10 posizioni.