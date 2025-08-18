Tottenham, avanti tutta per Eze: pronta una mega offerta per il Crystal Palace

Londra, 18 agosto 2025 – La stagione del Tottenham non è iniziata nel migliore dei modi: prima l'infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro per James Maddison e poi la sconfitta in Supercoppa UEFA contro il Paris Saint-Germain, dopo essere stato in vantaggio per 2-0 fino all'85'. Ma se per quanto riguarda la gara contro i parigini non si può fare altro che accettare la sconfitta, per sostituire Maddison c'è ancora tempo, per questo gli Spurs sono andati immediatamente alla ricerca di un giocatore offensivo che potesse sopperire all'assenza dell'ex Leicester. Il profilo individuato dalla dirigenza del Tottenham è Eberechi Eze, giocatore del Crystal Palace reduce da una stagione da assoluto protagonista. Nel 2024-24, il classe 1998 ha messo a segno ben 14 gol e fornito 11 assist in 43 gare totali tra Premier League, EFL Cup e FA Cup. Proprio in quest'ultima competizione è stato il principale artefice della vittoria del Crystal Palace, in quanto ha messo a segno il gol decisivo nella finale contro il Manchester City dello scorso 17 maggio.

La trattativa

Il Tottenham ha scelto lui come sostituto dell'ex giocatore del Leicester e secondo Fabrizio Romano sarebbe pronto a presentare un'offerta da 70 milioni di euro al Crystal Palace. Eze, dal canto suo, ha già deciso il suo futuro e ha scelto il Tottenham. Ora spera soltanto che le due squadre trovino un accordo, in modo da potersi trasferire il prima possibile. Perdere un giocatore così sarà un duro colpo per il Crystal Palace, che dovrà cercare un sostituto all'altezza di un giocatore importante, che con i rossoblù è stato capace di segnare 40 gol e fornire 28 assist in 169 partite totali. Inoltre, l'attaccante è sceso in campo anche nella prima giornata di campionato, nel pareggio per 0-0 tra il Crystal Palace e il Chelsea, con la gara di Stamford Bridge che potrebbe essere stata l'ultima di Eze con la maglia rossoblù, qualora nelle prossime ore si dovesse trovare l'accordo definitivo tra gli Spurs e il Crystal Palace stesso, che porterebbe l'inglese alla corte di Thomas Frank.