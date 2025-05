FA Cup: Crystal Palace campione, Eze manda al tappeto il Manchester City in finale per 1-0

Londra 18 maggio 2025 - La più classica delle sorprese, tutta la magia della Fa Cup riassunta in una finale divertente e vinta dalla squadra sfavorita. Il Crystal Palace supera anche il Manchester City e per la prima volta nella sua storia conquista la Coppa d'Inghilterra, quella organizzata dalla Football Association, nonché la più antica competizione calcistica ufficiale al mondo. I rossoblù di Londra si impongono per 1-0 sui ragazzi di Guardiola, grazie a una rete di Eze, ma soprattutto grazie a un super Henderson tra i pali. Continua dunque la stagione no di Pep sulla panchina del club inglese, il cui unico trofeo in stagione resta la Community Shield vinta ormai nel lontano agosto contro il Manchester United ai rigori.

La partita in sé si dimostra fin da subito divertente. Il City schiaccia il piede sull'acceleratore e nel primo quarto d'ora costringe fin da subito Dean Henderson a un paio di parate difficili, per salvare la porta dei londinesi. L'avvio è in salita per il Crystal Palace, ma il portiere inglese sembra dare fin da subito sfoggio del proprio talento, come una sorta di preludio a un pomeriggio che lo porterà nella leggenda del club. Gli Eagles infatti non saranno al livello dei Citizens, ma la qualità in attacco non manca ai rossoblù e alla loro prima vera sortita offensiva sfondano bene sulla destra. Muñoz riesce ad arrivare fino al lato piccolo dell'area di rigore, prima di mettere in area il pallone per Eze, il quale ha seguito bene l'azione e con un tocco sottomisura supera Ortega per il vantaggio dei londinesi. Esplode Wembley, ancora una volta teatro della finale in campo neutro, ma con una molto nutrita presenza di tifosi rossoblù.

Lo svantaggio rende più aggressivo il City. Il forcing della squadra di Guardiola è asfissiante e sono pochissime le volte in cui il Crystal Palace riesce a uscire con ritmo dalla propria metà campo. La più grande occasione per il pareggio dei ragazzi di Guardiola arriva al 36', quando Bernardo Silva accelera in area di rigore e poco prima di arrivare sul fondo viene travolto dalla scivolata imprudente di Mitchell. Il direttore di gara vede tutto e assegna giustamente il penalty ai ragazzi di Guardiola. Dal dischetto Marmoush incrocia il destro anche abbastanza potente, ma Henderson si distende e respinge il pallone, bloccando in seguito anche il tentativo in tap-in di Haaland.

La ripresa ha lo stesso copione del primo tempo. Il Manchester City sbatte ancora sulle parate di Henderson, mentre in ripartenza il Crystal Palace va anche molto vicino a chiuderla. Al 61' arriverebbe anche la rete del raddoppio degli Eagles, ma il tocco sottoporta di Muñoz vincente, è viziato da un uso tiro antecedente, deviato da Sarr, con quest'ultimo però in posizione di offside. Potenziale 2-0 dunque annullato e speranze ancora vive per i Citizens, i quali però devono inchinarsi al portiere avversario, autore anche nel secondo tempo di almeno 3 parate decisive, da sommare alle 3 della prima frazione.

Il Crystal Palace così conquista per la prima volta nella propria storia il titolo di Fa Cup, lasciando a bocca asciutta i campionissimi di Pep Guardiola. In questo modo gli Eagles conquistano l'accesso alla prossima stagione di Europa League, di fatto chiudendo quasi definitivamente la corsa all'ottavo posto in Premier League. Infatti per vedere la bellezza di dieci squadre inglesi in Europa il prossimo anno, è necessario un arrivo del Chelsea al settimo posto e un contestuale successo in Conference League da parte dei Blues.

L'esito della finale di FA Cup

Crystal Palace-Manchester City 1-0: 16' Eze.

Il Crystal Palace vince l'edizione 2024-25 di Emirates FA Cup, per loro è il primo storico successo nella competizione.