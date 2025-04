FA Cup: Manchester City in finale contro la sorpresa Crystal Palace

Londra 28 aprile 2025 – Il turno di Premier League di questa settimana è stato distribuito su nove giorni di calcio, questo per permettere la disputa delle semifinali di FA Cup. La più vecchia e longeva competizione calcistica ufficiale ha disputato in questo weekend il suo penultimo episodio in due sfide dal pronostico tutt'altro che scontato, come d'altronde questa competizione ha insegnato saper essere lungo tutto la propria storia. Una vittoria in casa e una in trasferta nelle due semifinali, che hanno decretato chi il prossimo 17 maggio a Wembley solleverà il terzo trofeo della stagione di calcio inglese, dopo Community Shield e Carabao Cup.

L'esito delle semifinali

Già dalla prima semifinale la FA Cup ricorda a tutti come non esistano partite facili in questa competizione. L'Aston Villa infatti arrivava a Selhurst Park, a Londra, pronto anche a prenotare un ritorno nella Capitale per metà maggio, questa volta per portarsi a casa il trofeo. I villains non avevano però fatto i conti con il Crystal Palace, squadra di casa ancora priva di trofei in bacheca. I londinesi sono storicamente una squadra che vive nel limbo tra le prime tre divisioni del calcio inglese, senza però mai riuscire a imporsi al più alto livello. Da dodici anni a questa parte però la formazione rossoblù sta vivendo il suo più lungo periodo in Premier League della storia, con una squadra divertente e ricca di talento.

Una formazione che si presenta così al match di semifinale senza nulla da chiedere e riesce a domare i ragazzi di Unai Emery per 3-0. La gara la sblocca Eze al 31' con un bellissimo tiro da fuori area. L'errore dal dischetto del rigore di Mateta a inizio secondo tempo tiene vive le speranze degli ospiti, ma la rete con un'altra conclusione da fuori area, questa volta di Sarr, lancia la squadra di Oliver Glasner in finale. La ciliegina sulla torta la mette ancora Sarr, con una bellissima fuga in verticale, che gli permettere di battere un incolpevole Martinez. Il Crystal Palace vola così per la terza volta della sua storia in finale di FA Cup. a dieci anni di distanza dall'ultima volta, per provare ad aggiungere il primo titolo alla propria bacheca.

Dall'altra parte però dovranno superare dei cannibali, i campioni del Mondo in carica del Manchester City. Una squadra delusa sia dal proprio percorso in Champions League, sia da quello in Premier League e con la sola Fa Cup rimasta per non lasciare Guardiola a zero titoli in questa stagione. Sulla carta infatti la partita giocata in campo neutro contro il Nottingham Forest doveva essere molto complicata per i Citizens, ma Rico Lewis la sblocca dopo appena due minuti mettendo in discesa la gara del club di Manchester. Colpita a freddo la formazione di Espirito Santo, prova a reagire e riesce in diverse occasioni a mettere paura a Ortega, ma finendo con il mancare lo specchio il più delle occasioni.

Si arriva così al secondo tempo, dove questa volta è Gvardiol a colpire a freddo e regalare il doppio vantaggio al City. Con le due reti di margine, la squadra azzurra gestisce bene il ritmo e alla fine riesce a ottenere la vittoria necessaria, per ripresentarsi proprio a Wembley, dove si è giocata anche questa semifinale, per poter sollevare la FA Cup per l'ottava volta nella storia dei Citizens. La finale è fissata per sabato 17 maggio, orario ancora da definire, per assegnare questo trofeo, ormai giunto all'edizione numero 144.

Risultati FA Cup semifinali

Crystal Palace-Aston Villa 3-0: 31' Eze, 58' e 90+4' Sarr.

Nottingham Forest-Manchester City 0-2: 2' Lewis, 51' Gvardiol.

Finale Fa Cup: Crystal Palace-Manchester City, sabato 17 maggio 2025 orario ancora da definire.