Favola Rio Ngumoha, debutta e fa vincere il Liverpool a 16 anni

Liverpool, 26 agosto – Il ragazzino che toglie dagli impicci il Liverpool. Non male come biglietto da visita, per Rio Ngumoha, il giovanissimo che in inoltrata zona Cesarini ha regalato al suo debutto in Premier l’insperata vittoria ai Reds contro il Newcastle. Qualche grattacapo sicuramente lo avrà avuto Arne Slot che, per la seconda partita consecutiva, ha visto la sua squadra portarsi avanti di due lunghezze, farsi raggiungere e poi riuscire con un subentro indovinato a portare a casa i tre punti. Contro il Bournemouth era stato il nostro Federico Chiesa con una zampata da attaccante vero a spianare la strada al 4-2 finale, mentre contro i Magpies, nella partita che ha visto l’infortunio alla spalla per Tonali, è stato il turno di Ngumoha.

Siamo al 96’ minuto, l’allenatore olandese ha già speso la carta Chiesa un quarto d’ora prima, ancora sul punteggio di 1-2. Il Newcastle in dieci uomini è riuscito a riacciuffare la parità sfruttando una difesa distratta dei campioni d’Inghilterra e difende il prezioso punteggio. Slot si gira verso la panchina e chiama Rio. Il ragazzo è nato il 29 agosto del 2008, compirà diciassette anni di qui a pochi giorni. Il tecnico dei Reds gli aveva già concesso una maglia da titolare lo scorso gennaio, in FA Cup contro l’Accrington, diventando il più giovane esordiente della storia del Liverpool. Contro i Magpies la scelta di Slot suona più come un’occasione per farlo esordire in Premier League, per fargli assaggiare l’esperienza della prima squadra in campionato, più che una vera e propria mossa calcolata, ma gli avvenimenti prendono una piega totalmente inaspettata. Chiesa prende palla al limite dell’area e appoggia a Salah che cerca il movimento di Szoboszlai in area di rigore. L’ungherese va incontro al pallone, ma con la coda dell’occhio vede Ngumoha totalmente libero sul secondo palo e lascia scorrere con un velo geniale. Il golden boy sulla maglia ha il nome di battesimo, Rio, e il numero 73 (curiosamente lo stesso di Camarda al Milan la scorsa stagione), ma soprattutto è solo. Vero che il Newcastle è in dieci, ma giocatori così, buttati nella mischia per far scompaginare le carte, sono una variabile impazzita. Il suo esordio nel massimo campionato inglese è cominciato da meno di trecento secondi, ma ha la lucidità di aprire il piatto e freddare Pope che può solo guardare, sconsolato, la sfera infilarsi in porta. Un debutto così forse non osava immaginarlo neanche nei sogni più reconditi.

Cresciuto nell’academy del Chelsea, l’attaccante è passato al Liverpool nel 2024 e con il gol realizzato, diventa il più giovane marcatore della storia del club; mancando di un solo giorno l’aggancio al podio della classifica allargata a tutto il campionato inglese, visto che dall’altra sponda del Mersey un certo Wayne Rooney aveva segnato la prima rete con la maglia dell’Everton a 16 anni e 360 giorni, appena uno in meno di Rio.

Senza scomodare paragoni illustri e totalmente infondati in questo momento della sua carriera, Ngumoha dimostra di avere i numeri per quantomeno tentare di ritagliarsi un posto tra i grandi, soprattutto ora che ha risposto più che presente alla chiamata del suo allenatore. Che forse non avrebbe mai pensato che a regalargli i secondi (sudati) tre punti della stagione sarebbe stato proprio quel ragazzino sconosciuto, atterrato come un asteroide sul campionato inglese.