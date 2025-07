Giroud e il ritorno a casa: ufficiale l'ingaggio al Lille

Lille, 2 luglio 2025 – Era il 26 giugno del 2012 quando Olivier Giroud abbandonava il Montpellier per approdare all'Arsenal a fronte di circa 12 milioni di sterline. L'attaccante, fresco campione di Francia, di affacciava per la prima volta in un campionato diverso, non sapendo che sarebbe stato lontano da casa per ben tredici anni. Da quel momento in poi, la carriera del francese è decollata: 105 gol in 253 presenze con i Gunners, 39 reti in 119 apparizioni con il Chelsea, 49 centri in 132 gare con il Milan e, infine, il Los Angeles FC, dove i gol sono stati 5 in 34 partite giocate. In questi anni, l'attaccante ha vinto di tutto: dalle 4 FA Cup (tre con l'Arsenal e una con il Chelsea), fino alle tre Community Shield con i Gunners, ma anche il campionato italiano con il Milan, l'Europa League e la Champions con i blues. Poi, ovviamente, il Mondiale con la Francia, nel 2018. In questi anni, Giroud è diventato anche il miglior goleador della storia della nazionale francese. Dopo i tre anni al Milan, l'attaccante ha sposato il progetto del Los Angeles, in Major League Soccer, ma dopo poco meno di un anno ha già deciso di fare ritorno in Europa, precisamente al Lille. “L'idea di tornare in Francia è nata solo due settimane fa, quando ho parlato con il presidente Olivier Letang, ma il progetto Lille mi ha subito convinto”, ha detto il francese, che poi ha aggiunto: “Ho scelto di tornare in un campionato che conosco e che si adatta bene alle mie caratteristiche, ho bisogno di stimoli e di nuove sfide”. L'attaccante, inoltre, ha confermato che si impegnerà al massimo in questa nuova esperienza, anche per quanto riguarda l'aiuto ai giovani: “Voglio dare il mio contributo in campo, ma sarò pronto a supportare i miei compagni dalla panchina, se necessario. So che ci sarà grande attenzione su di me: porterò esperienza, disponibilità e un ruolo da “fratello maggiore” per i più giovani”.

Un altro motivo che ha spinto Giroud a tornare in Francia è stata anche la vicinanza della famiglia e degli amici, come ammesso dall'attaccante stesso. Il suo compito sarà quello di non far rimpiangere Jonathan David, attaccante canadese che andrà alla Juventus. L'ex numero 9, infatti, diventerà un nuovo giocatore della Vecchia Signora nei prossimi giorni e il Lille è alla ricerca di un sostituto adatto. Molto probabilmente la campagna acquisti dei francesi non si fermerà qui, ma, nel frattempo, Giroud è pronto a dare il suo contributo.