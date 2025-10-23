Gyokeres si carica l'Arsenal sulle spalle: “Arriveranno ancora tanti gol”

Londra, 23 ottobre 2025 – Viktor Gyokeres vuole prendersi l'Arsenal. L'attaccante, arrivato la scorsa estate dallo Sporting Lisbona, sta crescendo sempre di più e i gol segnati sono la dimostrazione. In campionato, per ora, lo svedese ha messo a segno tre reti: doppietta contro il Leeds nella seconda giornata e gol contro il Nottingham Forest il 13 settembre, mentre in Champions League i primi due centri sono arrivati nella gara contro l'Atletico Madrid. Martedì all'Emirates Stadium non c'è stato scampo per Simeone e i suoi, che nell'arco di 13 minuti hanno subito quattro reti dalla squadra di Arteta. Ad aprire le marcature è stato Gabriel Magalhaes al 57', con Martinelli che ha trovato il raddoppio al 64'. Pochi minuti dopo, invece, è salito in cattedra Viktor Gyokeres, che tra il 67' e il 70' ha messo a segno una doppietta che ha steso definitivamente i colchoneros. L'ex giocatore dello Sporting Lisbona è sempre più nel vivo del gioco dell'Arsenal e sente la fiducia dell'allenatore e dei compagni di squadra.

Ai microfoni di CBS Sports, lo svedese ha parlato del suo momento all'Arsenal e dei gol segnati nell'ultimo periodo, con un particolare riferimento alla maglia numero 14, che un tempo apparteneva a Thierry Henry. Queste sono state le sue parole: “La maglia numero 14 dell'Arsenal? Porta con se tanti gol, e tanti ancora ne arriveranno”. Henry è stato una leggenda dell'Arsenal, capace di mettere a segno 228 gol e 101 assist in 377 partite. Nel suo palmarès, inoltre, figurano 2 campionati inglesi, 3 FA Cup e 2 Coomunity Shield. Quando la scorsa estate Gyokeres è arrivato all'Arsenal sapeva benissimo il peso della maglia numero 14, ma, nonostante ciò, ha scelto di indossarla e ha promesso ai tifosi tanti gol. I gunners si trovano al primo posto in classifica con 19 punti, tre in più del Manchester City e quattro in più del Liverpool. Nel prossimo turno di campionato, saranno impegnati tra le mura amiche contro il Crystal Palace. I gunners sono reduci da tre vittorie consecutive e vogliono mantenere la vetta della classifica: Gyokeres non segna in campionato dal 13 settembre e, dopo la doppietta in Champions League, vuole tornare ad esultare anche in Premier League.