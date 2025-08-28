Influencer di Trump, ira della Danimarca: "Mossa per la secessione. Interferenza degli Usa"

Un intrigo internazionale dei tempi moderni, con presunti influencer americani in azione segretamente per cercare di spostare l’opinione pubblica in Groenlandia. Obiettivo promuovere un’eventuale secessione dalla Danimarca (e successiva annessione agli Stati Uniti). La mini-rete sarebbe stata individuata dall’intelligence di Copenaghen, il rapporto dei servizi segreti ha fatto esplodere un caso che ha incrinato i già tesi rapporti con gli Usa.

La Danimarca ha quindi convocato il principale diplomatico degli Stati Uniti per riferire sulla vicenda. Fra l’altro gli attori stranieri di cui si parla sarebbero uomini vicini al presidente americano Donald Trump. Lars Lokke Rasmussen, ministro degli Esteri danese, ha dichiarato che questi influencer stavano tentando di condizionare il futuro della Groenlandia e che tutti questi sforzi erano "inaccettabili". Parole ripetute dalla premier Mette Frederiksen (foto) ieri mattina davanti a una delegazione di rappresentanti del Senato degli Stati Uniti.