Klopp si racconta: “Ho rifiutato il Man United. Tornare ad allenare? Mai dire mai”

Liverpool, 21 ottobre 2025 – Jurgen Klopp e il Liverpool, un legame indissolubile. Il tecnico tedesco è stato sulla panchina dei reds dal 2015 al 2024: nove anni costellati di successi, dalle vittorie in Inghilterra del campionato, delle due Coppe di Lega, dell'FA Cup e del Community Shield, ai successi internazionali, tra i quali spicca la Champions League del 2019, vinta in finale contro il Tottenham un anno dopo la delusione di Kiev nell'anno precedente. Il tecnico è diventato un simbolo a Liverpool e, nonostante la separazione nella scorsa stagione, dalle parti di Anfield sono ancora tanto legati a lui. Nel podcast The Diary of a CEO, l'allenatore tedesco si è raccontato, parlando della sua esperienza a Liverpool, rivelando, inoltre, che prima di scegliere i reds aveva rifiutato il Manchester United, la rivale storica: “Dopo l'addio di Sir Alex Ferguson il Manchester United mi cercò. Mi dissero che avrebbero preso tutti i giocatori che avrei voluto, ma mentre discutevamo io pensavo che non era il progetto adatto a me. Io, per esempio, non volevo acquistare Pogba e Cristiano Ronaldo: queste cose non funzionano mai e non servono a niente. Loro non hanno mai parlato di calcio, parlavano semplicemente di prendere i migliori giocatori. Dopo, però, è arrivato un progetto interamente calcistico: il Liverpool”. L'esperienza ad Anfield ha segnato l'allenatore tedesco, che in più occasioni ha ribadito il legame speciale che c'è tra lui e il Liverpool. Così come in questa occasione: “Non ho nostalgia della vita da allenatore, non mi manca stare tre ore sotto la pioggia o fare conferenze stampa o interviste ogni settimana. Oggi dico che non tornerò ad allenare ma mai dire mai: sicuramente, in Inghilterra mai su una panchina diversa da quella del Liverpool, perciò, se dovessi decidere di allenare nuovamente una squadra, sarà solo il Liverpool”. Inoltre, il tecnico ha parlato anche della scomparsa di Diogo Jota, raccontando la tristezza di quei giorni e il legame speciale che aveva con il portoghese, per poi concludere con un analisi sulle difficoltà del Liverpool in questa stagione: “Slot? Abbiamo avuto dei contatti, è un ragazzo eccezionale: ha ottenuto il meglio dal gruppo e ha vinto in un modo incredibile. Quest'anno non è iniziato benissimo, ma i tifosi devono avere fiducia, perché i nuovi arrivati devono adattarsi e il cambiamento richiede del tempo”.