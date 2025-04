La Liga: davanti vincono tutte, Valladolid retrocesso aritmeticamente

Madrid 25 aprile 2025 - Turno infrasettimanale di campionato spagnolo, per prepararsi a un weekend di pausa, complice una bellissima finale di Coppa del Re tutta dal vivere. Turno numero 33 di Liga che regala il primo vero verdetto della stagione, ovvero che il Real Valladolid è la prima retrocessa in Segunda Division per la prossima stagione. Il ko dei castigliani contro il Betis vale loro il ritorno in serie cadetta, il quinto passaggio tra prima e seconda serie nelle ultime cinque stagioni per la formazione del presidente Ronaldo il Fenomeno. In vetta invece non cambia nulla: vincono sia Barça, sia Real, lasciando inalterato il margine in vetta e gettando il guanto di sfida proprio per il Clasico che assegnerà il secondo titolo della stagione di calcio ispanico.

L'esito delle partite del turno infrasettimanale

Il turno numero 33 di Liga comincia nella serata di martedì con un pareggio importante in zona salvezza. La risalita recente sia del Valencia, sia dell'Espanyol è stata impressionante, tanto da far anche pensare a qualche tifoso sognatore all'Europa, complice una classifica davvero cortissima a centro classifica. Per coltivare però questo sogno nelle ultime cinque giornate era necessario vincere e al Mestalla invece le due squadre non si fanno male, terminando la gara per 1-1. Il Barcellona invece fatica a sbloccare la gara, complice una partita eccellente di Leo Roman, ma la rete di Dani Olmo alla fine riesce a mandare al tappeto un Maiorca, che ha subito per tutto il match, concedendo addirittura 40 tiri ai blaugrana, ma pungendo bene in contropiede, realizzando anche un gol, annullato per (giusto) fuorigioco.

Nella giornata di mercoledì invece non sono mancate le sorprese, a cominciare dal match in Galizia tra Celta Vigo e Villareal. La squadra casalinga infatti demolisce con un netto 3-0 il sottomarino giallo, complice l'espulsione di Bailly nella seconda parte del primo tempo. Un rosso che mette la gara in discesa e apre all'allungo in settima posizione del Celta. C'erano in campo tutte le squadre basche nella giornata di mercoledì, a partire dall'Atheltic Club di Bilbao, che si impone 1-0 sul Las Palmas, dove gli isolani hanno venduto carissima la pelle nella ricerca di punti salvezza. Nel derby invece dei Paesi Baschi a Vitoria-Gasteiz tra Deportivo Alaves e Real Sociedad a imporsi sono i padroni di casa. Il risultato è anche questo di 1-0, ma è preziosissimo per i biancoblù in chiave salvezza, permettendogli di uscire dalla zona rossa almeno per questa giornata.

La serata di mercoledì comprende anche una quarta partita, un altro derby, quello della Comunità di Madrid con in campo il Getafe a ospitare il Real Madrid di Ancelotti. La firma sul successo la mette Arda Guler nel primo tempo, ma il grande protagonista è senza dubbio Thibaut Courtois, autore di parate eccellenti, per mantenere inviolata la propria porta e riportare i Blancos a -4 dal Barcellona, in attesa del Clasico che assegnerà la Coppa del Re nella giornata di sabato.

Sono state tante le partite concluse con una sola rete in questa giornata di calcio spagnolo. In totale sono cinque, la quinta è stata la gara di apertura della giornata di giovedì. A Pamplona infatti l'Osasuna si fa un grande regalo, vincendo per 1-0 contro il Siviglia. Il risultato rilancia i rossoblù in zona Europa, dopo una fase centrale di stagione molto complicata, dove sembravano potersi spalancare anche le porte della retrocessione. Chi invece dovrà convivere con la paura di retrocedere questo finale di stagione è il Girona. La squadra catalana pareggia per 1-1 nella trasferta di Leganes e ora conta solo 3 punti di margine sulla zona rossa. Una vera e propria caduta dalle stelle, per la squadra che lo scorso anno aveva anche conteso a lungo il titolo a Real e Barça.

La giornata si è conclusa con un altro derby di Madrid, questa volta cittadino, tra l'Atletico di Madrid e il secondo contro il Rayo Vallecano. Nonostante le difficoltà sulla carta, la squadra di Simeone trova la quadra nei primi minuti, grazie alla rete di Sorloth, poi Gallagher e Alvarez chiudono i conti. Il primo verdetto della stagione però arriva da Siviglia. All'Estadio Benito Villamarin infatti il 5-1 del Real Betis sul Real Valladolid, condanna questi ultimi alla retrocessione in Segunda Division con cinque giornate di anticipo. Quinto passaggio di categoria tra pima e seconda serie consecutiva per la formazione biancoviola. Per gli andalusi invece i tre punti gli permettono di approdare momentaneamente al quinto posto in zona Champions League, in attesa del recupero del Villareal contro l'Espanyol questo weekend.

Risultati La Liga giornata 33

Valencia-Espanyol 1-1: 40' Puado (E), 57' Guerra (V).

Barcellona-Maiorca 1-0: 46' Olmo.

Atheltic Club-Las Palmas 1-0: 5' I. Williams.

Celta Vigo-Villareal 3-0: 45' Lopez, 53' Iglesias, 87' rig. Aspas.

Deportivo Alaves-Real Sociedad 1-0: 65' Tenaglia.

Getafe-Real Madrid 0-1: 21' Arda Guler.

Leganes-Girona 1-1: 54' Stuani (G), 90+2' Munir El Haddadi (L).

Osasuna-Siviglia 1-0: 25' Garcia.

Atletico Madrid- Rayo Vallecano 3-0: 3' Sorloth, 45' Gallagher, 77' Alvarez.

Real Betis-Real Valladolid 5-1: 17' Rodriguez (B), 41' Chuki (V), 64' Cucho Hernandez (B), 66' Isco (B), 84' Perraud (B), 90' Ezzalzouli (B).

Classifica La Liga giornata 33

Barcellona 76, Real Madrid 72, Atletico Madrid 66, Atheltic Club 60, Real Betis 54, Villareal* 52, Celta Vigo 46, Osasuna 44, Maiorca 44, Real Sociedad 42, Rayo Vallecano 41, Getafe 39, Epsanyol* 39, Valencia 39, Siviglia 37, Girona 35, Deportivo Alaves 34, Las Palmas 32, Leganes 30, Real Valladolid 16 (ndr, ogni asterisco indica una partita da recuperare).

Con cinque giornate d'anticipo il Real Valladolid è aritmeticamente retrocesso in Segunda Division.