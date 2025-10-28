La Liga: Mbappé e Bellingham decidono il Clasico e Real a +5 in classifica

Madrid (Spagna) 27 ottobre 2025 - Era la settimana più attesa di questo avvio di stagione per quanto riguarda il calcio spagnolo. Al Santiago Bernabeu andava in scena il primo episodio del Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Si aggiudica la vittoria la squadra di Xabi Alonso, spinta dalle reti di Mbappé e Bellingham. Barça spinto a -5 e ora attaccato alle spalle sempre più da Villareal e Atletico Madrid, entrambe vicnenti nelle loro sfide. Primo allungo in graduatoria per i Blancos in questo campionato.

L'esito delle partite del weekend

Tutti gli occhi del mondo del calcio attendevano con impazienza la domenica pomeriggio di questo decimo turno di Liga, ma prima del Clasico, non sono mancate le emozioni in questa giornata di calcio spagnolo. Ad aprire le danze è stata la sfida di Anoeta tra la Real Sociedad e il Siviglia. Successo per i baschi per 2-1, che allontanano così i cattivi pensieri di un brutto avvio di stagione fino a qui, spinti dalla doppietta del capitano Oyarzabal. Spettacolo in Catalogna nel 3-3 tra Girona e Real Oviedo. Un pari giusto con tante occasioni costruite da entrambe le parti. Continua invece a volare l'Espanyol, quinto e in scia per una delle prime quattro posizione. La seconda squadra di Barcellona infligge all'Elche il suo secondo ko in Liga e comincia a sognare un ritorno in Europa che manca da sei anni.

Il sabato di calcio spagnolo si conclude con il successo, anche questo di misura, del Getafe sul campo dell'Athtletic Club di Bilbao. Basta uno 0-1 per permettere ai madrileni di conquistare i tre punti al San Mames, evidenziando ancora le difficoltà di rendimento dei baschi quando sono impegnati in Champions League in settimana. Il Derby della Comunità Valenziana tra Valencia e Villareal chiude il sabato e lo 0-2 del Submarino Amarillo spinge ancora in avanti la squadra di Marcelino, sempre salda al terzo posto in classifica. Occhio invece per i pipistrelli sconfitti, ora pienamente invischiati nella lotta per non retrocedere, come da diverse stagioni a questa parte.

Prima della portata principale di questa decima giornata di Liga, ci pensa il pareggio per 1-1 tra Maiorca e Levante a riscaldare gli appassionati di calcio spagnolo. Maffeo firma l'1-1 finale, rispondendo al vantaggio del solito Etta Eyong, consegnando un punto a testa in questa sfida fin qui di bassa classifica. Alle ore 16:15 però tutte le telecamere e gli occhi degli appassionati si sono spostate: direzione Santiago Bernabeu, dove Real Madrid e Barcellona si sono affrontate nel primo Clasico della stagione. La spunta il Real, spinto da un super Mbappé, in gol nonostante un rigore sbagliato, ma la rete della vittoria la firma Bellingham, dopo che Lopez aveva realizzato il momentaneo pareggio per i Blaugrana. Il successo spinge i madrileni a +5 in classifica e provoca il primo allungo delle Merengue in vetta alla classifica.

Dopo il Clasico, il successo pirotecnico a Pamplona del Celta Vigo risolleva i galiziani in classifica. Ancora sconfitto l'Osasuna e raggiunto in classifica proprio dal Celta in un 2-3 deciso dalla rete nel finale di Duran, mentre Budimir, ex Crotone e Sampdoria, qualche minuto prima aveva fallito il rigore della sua tripletta personale e chissà forse del successo dei padroni di casa. Successo per 1-0 del Rayo Vallecano sul Deportivo Alaves.

Il decimo turno di Liga si conclude al lunedì sera con un ultimo big match tra Real Betis e Atletico Madrid. All'Estadio de La Cartuja due squadre a pari punti si giocavano la chance di entrare tra le prime quattro e a coglierla sono i ragazzi di Diego Simeone. Il figlio Giuliano e Alex Baena realizzano i gol dello 0-2 inflitto ai sivigliani. Tre punti d'oro che ora mettono i Colchoneros a -3 dal Barcellona e sebbene lontani dai cugini della Capitale, comunque con la possibilità di metter loro pressione, continuando a tentare il rientro in graduatoria dopo l'avvio complicato.

Risultati La Liga giornata 10

Real Sociedad-Siviglia 2-1: 19' rig. Oyarzabal (R), 30' Gudelj (S), 36' Oyarzabal (R).

Girona-Real Oviedo 3-3: 38' rig. Vinas (R), 57' Rondon (R), 64' rig. Stuani (G), 83' Ounahi (G), 90' rig. Stuani (G), 90+7' Carmo (R).

Espanyol-Elche 1-0: 47' Romero.

Athletic Club-Getafe 0-1: 75' Mayoral.

Valencia-Villareal 0-2: 45' rig. Moreno, 57' Comesana.

Maiorca-Levante 1-1: 22' Etta Eyong (L), 79' Maffeo (M).

Real Madrid-Barcellona 2-1: 22' Mbappé (R), 38' Lopez (B), 43' Bellingham (R).

Osasuna-Celta Vigo 2-3: 26' Jutgla (C), 37' rig. e 45+1' Budimiri (O), 69' Jutgla (C), 87' Duran (C).

Rayo Vallecano-Deportivo Alaves 1-0: 90+1' Alemao.

Real Betis-Atletico Madrid 0-2: 3' Simeone, 45+1' Baena.

Classifica La Liga giornata 10

Real Madrid 27, Barcellona 22, Villareal 20, Atletico Madrid 19, Espanyol 18, Real Betis 16, Rayo Vallecano 14, Elche 14, Atheltic Club, Getafe 14, Siviglia 13, Dep. Alaves 12, Celta Vigo 10, Osasuna 10, Levante 9, Maiorca 9, Real Sociedad 9, Valencia 9, Real Oviedo 7, Girona 7.