La Liga: Real e Barça tentano l'allungo, Atletico ancora fermato sul pari

Madrid (Spagna) 22 settembre 2025 - Real e Barcellona mantengono sotto scacco La Liga già dopo sole cinque giornate di campionato. Si ripropone il classico duopolio del calcio spagnolo in vetta alla classifica con un margine già considerevole sulle rivali. Le due principali candidate al titolo vincono entrambe in questa quinta giornata, per altro in un curioso incrocio con Espanyol e Getafe, riproponendo così la sfida tra Capitale e Catalogna a distanza. Vince anche il Villareal che si conferma terza forza fin qui del campionato, mentre si ferma ancora l'Atletico Madrid sul pari nelle Baleari contro il Maiorca.

L'esito delle partite del weekend

Il weekend di calcio spagnolo si apre con la sfida di alto profilo all'Estadio de la Cartuja tra Real Betis e Real Sociedad. I sivigliani vanno a cacciad i continuità e la trovano con una partita autoritaria ai danni dei baschi di San ebastian. Cucho Hernandez la sblocca presto, ma Mendez risponde già nel primo quarto d'ora. Nel secondo tempo però i padroni di casa cambiano passo per portarsi a casa il successo per 3-1. I biancoverdi si mettono subito in scia della Champions e si lanciano con questa vittoria anche per il loro debutto in settimana in Europa League, contro il Nottingham Forest. Continua invece l'avvio disastroso del Girona. Al momento non sembra in dubbio il posto di Michel in panchina, ma lo 0-4 patito a Montilivi contro il Levante è di quelli pesantissimi per autostima e morale. I catalani giocano in 9 dal 46' a causa delle due espulsioni per Witsel e Vitor Reis. I valenziani ringraziano e dilagano nel finale di gara ottenendo tre punti importanti per la loro salvezza.

Alle 16:15 di sabato scendono in campo i leader della classifica e il Real Madrid conferma l'avvio perfetto con cinque vittorie su cinque in Liga fin qui. I blancos superano la seconda squadra di Barcellona, l'Espanyol, per 2-0 grazie alle reti di Militao e Mbappé: per il francese quinta rete che ribadisce il primato solitario in classifica marcatori. Si ferma così a quattro partite la striscia di imbattibilità della seconda squadra di Barcellona.

Due partite invece alle 18:30 di sabato per La Liga, all'Estadio de la Ceramica conferma il terzo posto il Villareal. La squadra della Comunità Valenziana supera per 2-1 l'Osasuna, ribaltando il vantaggio firmato dal solito Ante Budimir. Il croato ex Sampdoria e Crotone, ormai uomo simbolo della squadra di Pamplona, la sblocca su calcio di rigore, ma Mikautadze e Gueye, la ribaltano regalando al Villareal il terzo successo in campionato. Vince in trasferta invece il Siviglia, che al momento sembra essersi messo alle spalle le difficoltà di una pre-stagione travaglia a dir poco. Gli andalusi superano per 1-2 il Deportivo Alaves, con Ruben Vargas e Alexis Sanchez a siglare le reti da tre punti.

Una delle sfide storiche della Liga tra Valencia e Athletic Club di Bilbao. Giocata per ben 198 volte in partite ufficiali, a spuntarla questa volta è il Valencia con il successo per 2-0 a Mestalla. L'espulsione di Vivian intorno all'ora di gioco facilita il lavoro ai ragazzi di mister Corberan, i quali si impongono con le reti di Santamaria e Hugo Duro.

La domenica di Liga apre i battenti con due pareggi dove impegnate c'erano formazioni della Capitale. Prima nel quartiere di Vallecas, il Rayo Vallecano ferma sul pari il Celta Vigo. Il gol di Borja Iglesias illude i Galiziani, poi rimontati dal pareggio di De Frutos, per l'1-1 finale. Il Celta ora è atteso dal suo debutto in Europa League contro lo Stoccarda, spagnoli che affronteranno anche il Bologna nel loro percorso nelle competizioni continentali. Stesso risultato ma con implicazioni diverse quello tra Maiorca e Atletico Madrid. La squadra di Simeone resta in dieci uomini al 72' per l'intervento scomposto di Sorloth, mentre nel primo tempo Alvarez si era fatto neutralizzare un rigore da Leo Roman. Nonostante questo sono i Colchoneros a passare ugualmente in vantaggio a dieci dalla fine con Gallagher, ma ci pensa il pirata Muriqi a rimettere in equilibrio il risultato. Il kosovaro ex Lazio sale a quota 4 gol in classifica marcatori in scia a Mbappé.

Lo scontro salvezza tra le due neopromosse Elche e Real Oviedo vede il successo dei primi per 1-0. Insieme a Real e Barça la formazione biancoverde è l'unica ancora senza sconfitte e continua a volare sulle ali dell'entusiasmo. Resta invece in difficoltà la squadra guidata dall'eterno Santi Cazorla, capitano e subentrante nella gara giocata all'Estadio Manuel Martinez Valero. A concludere la quinta giornata c'è invece il Barcellona, protagonista all'Estadi Johan Cruyff in attesa del completamento del restauro del Camp Nou. La squadra di Flick è trascinata da un super Ferran Torres, autore di una doppietta, nel 3-0 rifilato al Getafe. I madrileni provano a mettere in campo il loro famoso castello difensivo, ma è troppo il talento a disposizione dei blaugrana, che rispondono al Real e restano in scia al secondo posto in classifica.

Risultati La Liga giornata 5

Real Betis-Real Sociedad 3-1: 7' Cucho Hernandez (B), 13' Mendez (S), 49' aut. Remiro (B), 69' Fornals (B).

Girona-Levante 0-4: 43' Etta Eyong, 39' Alvarez, 70' Romero, 90+2' Koyalipou.

Real Madrid-Espanyol 2-0: 22' Militao, 47' Mbappé.

Deportivo Alaves-Siviglia 1-2: 10' Vargas (S), 17' rig. Vicente (D), 67' Sanchez (S).

Villareal-Osasuna 2-1: 45+6' rig. Budimir (O), 69' Mikautadze (V), 85' Gueye (V).

Valencia-Athletic Club 2-0: 73' Santamaria, 90+3' Duro.

Rayo Vallecano-Celta Vigo 1-1: 49' Iglesias (C), 65' De Frutos (R).

Maiorca-Atletico Madrid 1-1: 79' Gallagher (A), 85' Muriqi (M).

Elche-Real Oviedo 1-0: 9' Andre Silva.

Barcellona-Getafe 3-0: 15' e 34' Torres, 62' Olmo.

Classifica La Liga giornata 5

Real Madrid 15, Barcellona 13, Villareal 10, Espanyol 10, Elche 9, Real Betis 9, Athletic Club 9, Getafe 9, Siviglia 7, Dep. Alaves 7, Valencia 7, Atletico Madrid 6, Osasuna 6, Rayo Vallecano 5, Celta Vigo 5, Levante 4, Real Oviedo 3, Real Sociedad 2, Maiorca 2, Girona 1.