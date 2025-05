La Liga, Villareal in Champions e Betis in Europa League con una giornata d'anticipo

Madrid 19 maggio 2025 – La Liga spagnola, come la Serie A, si avvia alla sua conclusione e alla penultima giornata ha ufficializzato altri due verdetti per la propria stagione, in attesa di vedere assegnate tutte le posizioni cruciali di classifica. Il Villareal sarà la quinta squadra spagnola nella prossima Champions League, un verdetto che arriva dopo il successo addirittura a Montjuic contro il Barcellona. Questo e il contestuale ko del Betis contro l'Atletico Madrid, sancisce anche la qualificazione dei biancoverdi alla prossima stagione di Europa League. Resta ancora tutto vivo per il settimo e l'ottavo posto, in una sfida a tre per due posizioni europee. In zona salvezza invece sono diverse le squadre a strappare il proprio pass per la permanenza in La Liga. Espanyol e Leganes duelleranno per evitare il terzultimo posto, che coincide con la retrocessione in La Liga 2.

L'esito delle partite del weekend

Anche in Spagna per queste ultime due giornate si è optati per la giornata tutta in contemporanea. Tutte le partite si sono giocate infatti alle ore 19 di domenica 18 maggio. Non sono mancati risultati a sorpresa, anche se alcune gare avevano poco o nulla da raccontare a questa stagione di Liga. Il Valencia a Mestalla ad esempio ha incassato la fine definitiva delle proprie speranze europee, cadendo per 0-1 contro l'Athletic Club di Bilbao, squadra già certa del proprio posto in Champions. Vince anche un'altra squadra basca, precisamente la Real Sociedad con uno spettacolare 3-2 sul Girona, in una gara tra squadre già salve ed entrambe fuori dall'Europa. Festeggia anche il Real Madrid, vincendo sul Siviglia per 0-2.

In zona retrocessione sono tre i risultati chiave. Il primo è il successo del Deportivo Alaves sul Valladolid. Lo 0-1 conquistato dai Baschi in casa dei biancoviola vale infatti la salvezza aritmetica dei biancoazzurri, nonostante tutte le difficoltà della loro stagione. Vince anche il Leganes contro il Las Palmas: la sfida nelle Canarie finisce 0-1 per i madrileni e tiene vive le loro speranze salvezza, questo anche perché a Pamplona l'Espanyol cade per 2-0 contro l'Osasuna, in una sfida legata a doppio filo con il destino delle squadre in lotta per l'Europa.

Il successo dei rossoblù di Pamplona infatti mantiene l'Osasuna a pari punti con il Rayo Vallecano, che vincendo in Galizia sul Celta Vigo per 1-2 ha reso cortissima la classifica nella lotta per settimo e ottavo posto, ovvero le ultime due posizioni rimaste per Europa e Conference League. Il ko invece del Maiorca per 1-2 nelle Baleari contro il Getafe di fatto esclude i pirati dalle competizioni europee per la prossima stagione. Allo stesso modo invece la squadra dei sobborghi di Madrid ottiene la salvezza aritmetica con questi tre punti.

Gli ultimi verdetti che questa giornata numero 37 consegna alla Liga spagnola sono il successo a grande sorpresa del Villareal a Montjuic. Il sottomarino giallo infatti si impone per 2-3 sul Barcellona e strappa il proprio pass per la Champions League, mentre simultaneamente l'Atletico Madrid supera per 4-1 il Real Betis e chiude qui la lotta al quinto posto. I sivigliani concluderanno la stagione al sesto posto e il prossimo anno disputeranno l'Europa League. Questo chiude la loro stagione e li concentra al 100% solo sulla finale di Conference League che dovranno giocare contro il Chelsea.

Risultati La Liga giornata 37

Atletico Madrid-Real Betis 4-1: 10' Alvarez (A), 45+3' Le Normand (A), 67' Fornals (R), 75' Alvarez (A), 90+6' Correa (A).

Barcellona-Villareal 2-3: 4' Perez (V), 38' Yamal (B), 45+5' Lopez (V), 50' Comesana (V), 80' Buchanan (V).

Celta Vigo-Rayo Vallecano 1-2: 10' rig. Alonso (C), 17' Palazon (R), 45+2' de Frutos (R).

Las Palmas-Leganes 0-1: 6' Raba.

Maiorca-Getafe 1-2: 56' Armbarri (G), 65' Uche (G), 90+3' Larin (M).

Osasuna-Espanyol 2-0: 17' Budimir, 90+1' Garcia.

Real Sociedad-Girona 3-2: 5' Marin (R), 10' Stuani (G), 20' rig. Oyarzabal (R), 77' Portu (G), 90+1' Mariezkurrena (R).

Siviglia-Real Madrid 0-2: 75' Mbappé, 87' Bellingham.

Valencia-Atheltic Club 0-1: 72' Berenguer.

Real Valladolid-Deportivo Alaves 0-1: 18' rig. Garcia.

Classifica La Liga giornata 37

Barcellona 85, Real Madrid 81, Atletico Madrid 73, Atheltic Club 70, Villareal 67, Real Betis 59, Celta Vigo 52, Rayo Vallecano 51, Osasuna 51, Maiorca 47, Real Sociedad 46, Valencia 45, Getafe 42, Deportivo Alaves 41, Girona 41, Espanyol 39, Leganes 37, Las Palmas 32, Real Valladolid 16.

Il Barcellona è aritmeticamente Campione di Spagna.

Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club e Villareal sono aritmeticamente qualificate in Champions League.

Real Betis è aritmeticamente qualificato in Europa League.

Las Palmas e Real Valladolid sono aritmeticamente retrocesse in La Liga 2.