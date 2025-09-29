La Liga, il Real Madrid prende 5 sberle dall'Atletico nel derby. Barça nuova capolista

Madrid 29 settembre 2025 – Quasi una settimana consecutiva in campo per le formazioni della Liga, complice un turno infrasettimanale che è terminato il giovedì antecedente alla prima partita di questa settima giornata. Dopo sei turni di dominio Blanco, cambia la capolista: il Barça approfitta del ko del Real nel derby con l'Atletico e balza in cima alla graduatoria. I Blaugrana restano così l'unica squadra imbattuta insieme all'Elche, vera favola di questo inizio campionato, di Liga. Prima vittoria per il Maiorca, mentre continuano le difficoltà dell'Athletic Bilbao, sprofondato a centro gruppo.

L'esito delle partite del weekend

L'avvio della settima giornata di Liga non è di certo dei più entusiasmanti. Il Girona va a caccia della prima vittoria, per togliersi quanto prima dall'ultimo posto in classifica. Contro l'Espanyol ci prova in tutti i modi, ma nessuna delle due squadre riesce a muovere il punteggio dallo 0-0 iniziale. Altro pareggio anche nella prima sfida del sabato, quando Getafe e Levante nella cittadina limitrofa alla Capitale, pareggiano per 1-1 una sfida molto equilibrata sotto tutti i punti di vista.

Tutti gli occhi del calcio spagnolo, e non solo, erano però puntati sulla Capitale. Al Civitas Metropolitano andava infatti in scena il derby tra Colchoneros e Merengues, tra Atletico e Real. Una sfida dai contorni epici, con un debuttante su una delle due panchine in questa sfida e un navigato veterano. Proprio quest'ultimo, il Cholo Simeone, trova la vittoria in un pirotecnico 5-2. Ai Blancos non bastano le reti dei soliti Mbappé e Guler, perché dall'altra parte c'è un eroe, ovvero Julian Alvarez. Doppietta per l'argentino, che nel secondo tempo sblocca l'equilibrio creatosi sul due pari, per lanciare la volata vincente dei biancorossi. Xabi Alonso accusa così il primo ko della sua esperienza sulla panchina del Real, mentre l'Atleti rilancia le sue ambizioni, dopo un avvio di campionato in chiaroscuro.

Il ko del Real offre al Barcellona la chance del sorpasso in classifica. Occasione colta al volo dai Blaugrana nel successo per 2-1 contro la Real Sociedad. I baschi la sbloccano con Odriozola, ma per fortuna di Flick, ci pensano Koundé e Lewandowski a mettere la firma sulle due reti che valgono ai catalani il sorpasso in vetta alla classifica. Alle loro spalle però incombe il Villarreal. Il sottomarino giallo soffre, ma infligge all'Athletic Club di Bilbao il suo terzo ko in quattro gare. La rete di Moleiro nel secondo tempo basta ad abbattere gli Zurigorriak.

Successi di misura anche per Maiorca e Siviglia. La squadra delle Baleari si impone tra le mura amiche contro il Deportivo Alaves, certificando il weekend pessimo delle squadre basche, tutte e tre sconfitte. Takuma Asano firma l'1-0 dei rossi maiorchini sui biancoazzurri di Vitoria-Gasteiz. Per gli andalusi invece la firma è di Adams per strappare tre punti in casa dai madrileni del quartiere di Vallecas. La vera Cenerentola di questo avvio di campionato resta però l'Elche. L'ex milanista Andre Silva trova ancora il gol nel 2-1 dei Franjiverdes, i quali ora sono gli unici, insieme al Barça, ancora senza sconfitte in campionato. Battuto così il Celta Vigo ancora in evidente debito di ossigeno dopo gli impegni in Europa League.

A concludere la settima giornata di calcio spagnolo, il successo del Real Betis sull'Osasuna. Nonostante il meraviglioso testa a testa europeo con il Nottingham Forest, i biancoverdi non accusano fatica di fronte a un Estadio de la Cartuja gremito. I sivigliani si impongono per 2-0, certificando le loro ambizioni di alta classifica. Rinviata invece alla serata di domani, martedì 30 settembre, la sfida tra Valencia e Real Oviedo a causa del maltempo che ha colpito la città valenziana.

Risultati La Liga giornata 7

Girona-Espanyol 0-0.

Getafe-Levante 1-1: 26' Romero (L), 57' Iglesias (G).

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: 14' Le Normand (A), 25' Mbappé (R), 36' Guler (R). 45+3' Sorloth, 51' rig. e 63' Alvarez, 90+3' Griezmann.

Maiorca-Deportivo Alaves 1-0: 37' Asano.

Villarreal-Atheltic Club 1-0: 77' Moleiro.

Rayo Vallecano-Siviglia 0-1: 87' Adamas.

Elche-Celta Vigo 2-1: 18' Andre Silva (E), 22' Iglesias (C), 68' Donald (E).

Barcellona-Real Sociedad 2-1: 31' Odriozola (R), 43' Koundé (B), 59' Lewandowski.

Real Betis-Osasuna 2-0: 19' Ezzalzouli, 38' Cucho Hernandez.

Valencia-Real Oviedo: posticipata a martedì 30 settembre ore 20 a causa del maltempo.

Classifica La Liga giornata 7

Barcellona 19, Real Madrid 18, Villareal 16, Elche 13, Atletico Madrid 12, Real Betis 12, Espanyol 12, Getafe 11, Siviglia 10, Athletic Club 10, Dep. Alaves 8, Valencia* 8, Osasuna 7, Levante 5, Rayo Vallecano 5, Celta Vigo 5, Real Sociedad 5, Maiorca 5, Real Oviedo* 3, Girona 3.

*Una partita da recuperare