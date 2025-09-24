Leoni, infortunio choc all’esordio: rotto il crociato. Tegola per il Liverpool (e la Nazionale)

Liverpool, 24 settembre 2025 – Sicuramente Giovanni Leoni si era immaginato un esordio diverso con il Liverpool. Nella gara di ieri sera contro il Southampton, infatti, l'ex difensore del Parma ha dovuto lasciare il campo in barella a seguito di un infortunio al ginocchio sinistro. Fin dai primi istanti, le sensazioni erano tutt'altro che positive e oggi è arrivata la conferma: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lo stop sarà lunghissimo. Nei prossimi giorni il giocatore si sottoporrà all'intervento chirurgico e poi inizierà la lunga e lenta riabilitazione. La speranza è che possa tornare in campo almeno per le battute finali di questa stagione, ma è molto probabile che la sua prima stagione con la maglia del Liverpool sia già finita e che il rientro in campo sia posticipato all'inizio del 2026-27. Per il giovane difensore si tratta di una doccia gelata, soprattutto se si pensa che fino al momento dell'infortunio stava giocando un'ottima gara.

Il classe 2006 è stato acquistato in estate dai reds per una cifra intorno ai 35 milioni di euro: la società inglese ha scelto di investire su di lui soprattutto in ottica futura, ma, chiaramente, avrebbe trovato il suo spazio anche in questa stagione, a maggior ragione dopo il mancato trasferimento di Marc Guéhi al Liverpool. L'inglese, infatti, era un promesso sposo dei reds, ma la trattativa è saltata all'ultimo minuto. A quel punto, Slot avrebbe potuto contare solo su quattro difensori: Van Dijk, Konaté, Joe Gomez e proprio Leoni. L'italiano era il primo rincalzo di Van Dijk e di Konaté, che sono i titolari, e sarebbe riuscito a racimolare diverse presenze in stagione, ma l'infortunio lo terrà lontano dai campi per tanto tempo. Perciò, i reds sono costretti ad acquistare almeno un giocatore nel mercato di gennaio. In questa stagione, la squadra di Slot disputerà ben quattro competizioni: Premier League, FA Cip, EFL Cup e Champions League, ed è impensabile che solo tre difensori possano bastare all'ex tecnico del Feyenoord. Che ci possa essere un ritorno di fiamma per Guéhi? Si vedrà. Intanto, Van Dijk, Konaté e Joe Gomez ora sono chiamati agli straordinari.