Liga: Barça e Real vincono e si danno appuntamento al Classico

Madrid 6 maggio 2025 – La Liga, come gli altri campionati, si avvia alle sue ultime curve, ma lo fa ancora senza un padrone. Il Barcellona soffre, ma vince in rimonta contro il fanalino di coda Valladolid. A poche ore di distanza risponde il Real Madrid, in una partita vinta con grande fatica contro il Celta Vigo. Prossima settimana il Classico che può riaprire la stagione oppure chiuderla definitivamente. Si sono come date appuntamento a distanza per una sfida dalla posta in palio elevatissima. Alle loro spalle invece Villareal e Real Betis strappano un pass europeo; in fondo alla classifica scatto salvezza per il Girona.

L'esito delle partite del weekend

Come scritto in precedenza, le due partite da tenere d'occhio erano senza dubbio quelle di Barcellona e Real Madrid. Nel sabato sera di Liga il Barcellona subisce un grosso spavento. Nel più classico degli scontri testa-coda Raphinha e Lopez tolgono le castagne dal fuoco per Flick, firmando il successo per 1-2 dopo il vantaggio iniziale di Sanchez, mantenendo i blaugrana al primo posto. Il Real Madrid resta però a -4 e nel primo pomeriggio di domenica risponde con un super Guler e un grande Mbappé. Il Celta Vigo però non si arrende senza combattere e nel finale mette i brividi ai blancos, salvo poi non riuscire a pareggiare, chiudendo la gara sul 3-2.

È stato anche un weekend di derby quello della Liga, apertosi con quello della zona di Madrid vinto dal Rayo Vallecano sul Getafe per 1-0. Derby avaro di gol anche nei Paesi Baschi, dove a San Sebastian Real Sociedad e Athletic Club chiudono la gara sullo 0-0. Sarà stata l'area della Euskadi, perché nell'altra partita giocata in questa regione, precisamente a Vitoria-Gasteiz, anche Deportivo Alaves e Atletico Madrid terminano la propria gara a reti bianche per 0-0.

Offrono decisamente più spettacolo in campo le due squadre della regione di Valencia. Il Villareal si impone per 4-2 sull'Osasuna in una partita iniziata benissimo e subito indirizzata grazie a un super Pepe. Garcia e Oroz servono alla squadra di Pamplona a rendere meno pesante il passivo. Hugo Duro invece trascina il Valencia a un successo che tiene vive le speranze del club addirittura di una qualificazione in Europa, dopo aver vissuto più di metà stagione in zona retrocessione. Sarebbe il capolavoro di Corberan, per una società che prova a ritornare ai fasti del passato, nonostante delle oggettive difficoltà economiche. Il Las Palmas cade per 2-3 sul proprio campo e a 4 giornate dal termine vede salire a 3 punti il suo distacco dalla salvezza.

Fa punti e si mantiene in scia per la permanenza in Liga il Leganes nel 2-2 in rimonta sul Siviglia. Festeggia invece l'altra squadra del capoluogo andaluso, ovvero il Real Betis, vincente per 1-2 sul campo dell'Espanyol. I biancoverdi strappano un pass per la prossima stagione europea e si lanciano per il giovedì di Conference League contro la Fiorentina. Nel posticipo di Liga il Girona si impone per 1-0 sul Maiorca e con i tre punti allontana in maniera importante lo spettro della retrocessione.

Risultati La Liga giornata 34

Rayo Vallecano-Getafe 1-0: 7' Lejeune.

Deportivo Alaves-Atletico Madrid 0-0.

Las Palmas-Valencia 2-3: 22' Duro (V), 45+2' Ramirez (L), 58' Duro (V), 75' aut. Alex Suarez (V), 83' McBurnie (L).

Villareal-Osasuna 4-2: 2' Perez (V), 33' Barry (V), 39' Perez (V), 66' Garcia (O), 71' Pepe (V), 81' rig. Oroz (O).

Real Valladolid-Barcellona 1-2: 6' Sanchez (V), 54' Raphinha (B), 60' Torres (B).

Real Madrid-Celta Vigo 3-2: 33' Guler (R), 39' e 48' Mbappé (R), 69' Rodriguez (C), 76' Swedberg (C).

Espanyol-Real Betis 1-2: 28' Fernandez Jaen (E), 85' Lo Celso (B), 90+1' Antony (B).

Siviglia-Leganes 2-2: 7' Munir El Haddadi (L), 21' Salas (S), 70' Romero (S), 73' Hernandez (L).

Real Sociedad-Athletic Club 0-0.

Girona-Maiorca 1-0: 10' Stuani.

Classifica La Liga giornata 34

Barcellona 79, Real Madrid 75, Atletico Madrid 67, Athletic Club 61, Villareal 58, Real Betis 57, Celta Vigo 46, Rayo Vallecano 44, Osasuna 44, Maiorca 44, Real Sociedad 43, Valencia 42, Getafe 39, Espanyol 39, Girona 38, Siviglia 38, Deportivo Alaves 35, Las Palmas 32, Leganes 31, Real Valladolid 16.

Il Real Valladolid è aritmeticamente retrocesso in La Liga 2.