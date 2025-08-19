Liga, Nico Williams re di Bilbao, Barça debutto dominante, male l'Atletico

Madrid (Spagna) 18 agosto 2025 - Gol, spettacolo e colpi di scena, la Liga si dimostra un campionato ad elevatissimo tasso emozionale già fin da questa prima giornata, per altro spalmata su addirittura cinque giorni differenti. Girona e Rayo Vallecano hanno dato il là a Ferragosto e solo domani Real Madrid e Osasuna concluderanno questo primo weekend di sfide. Tutto come da copione per il Barcellona, vincente con tre reti segnate nel suo debutto in campionato, così come si festeggia anche a Bilbao dopo una bellissima sfida tra l'Athletic Club e il Siviglia. A sorpresa invece cade l'Atletico Madrid degli italiani Ruggeri e Raspadori, battuto dall'altra squadra di Barcellona, l'Espanyol.

L'esito delle partite del weekend

Il campionato spagnolo si apre con la sfida tra Girona e Rayo Vallecano, decisa in maniera negativa dal portiere dei catalani. La serata di Paulo Gazzaniga è infatti un incubo di errori consecutivi: dal passaggio che regala a de Frutos il vantaggio, al fallo da rigore con conseguente cartellino rosso che vale il terzo gol per i madrileni. Debutto amaro per il Real Oviedo di Santi Cazorla, sconfitto all'Estadio de la Ceramica dal Villareal. Il sottomarino giallo si candida per la lotta alla Champions League e lo fa vincendo per 2-0 contro la neopromossa. Risultato agevolato dal doppio giallo a Reina, dopo il rigore sbagliato da Rondon per la squadra ospite.

Tante polemiche per la sfida giocata nelle Baleari tra Maiorca e Barcellona. I blaugrana sono protagonisti dell'ennesima partita dominante, vinta 0-3 ma c'è rabbia tra i tifosi maiorchini per la gestione del direttore di gara negli episodi cruciali del match. Dai due rossi che già nel primo tempo lasciano in nove la squadra di casa, alla mancata espulsione per l'intervento durissimo di Raphinha ai danni di Morey. Il capitano del Barça infatti colpisce il giocatore avversario con una scivolata molto irruenta e le gambe a forbice alte sulle leve dell'avversario. Queste ombre però non tolgono nulla al dominio mostrato dai catalani in campo.

TTorna invece un clima disteso a Mestalla, dopo una stagione di boicottaggio da parte del tifo organizzato. Gli aficionados del Valencia tornano allo stadio e la loro spinta porta aiuta i ragazzi di Corberan a trovare il pari nel loro debutto contro la Real Sociedad. Nel posticipo del sabato sera invece l'altra squadra di Valencia, il Levante, cade in trasferta nei Paesi Baschi per 2-1 contro il Deportivo Alaves. La domenica di Liga spagnola si apre con il successo del Getafe in Galizia: battuto per 0-2 il Celta Vigo.

Le vere emozioni di questa prima giornata di calcio spagnolo arrivano nella seconda e terza sfida di questa domenica di Liga. Il Siviglia tra tantissime difficoltà societarie riesce a schierare una formazione di livello per il debutto stagionale e sogna di rovinare la prima stagionale all'Athletic Club. I baschi però hanno un'arma unica nel suo genere: il talento cristallino di Nico Williams. Il numero dieci incanta con il pallone tra i piedi e firma un gol e un assist nel 3-2 finale del San Mames. Vicino alla cessione in estate, il più giovane dei fratelli Williams ha firmato il rinnovo e ora sembra pronto a diventare il nuovo grande simbolo di questa squadra. Le ovazioni a ogni suo tocco di palla lo incoronano re di Bilbao.

Anche a Barcellona però non mancano le sorprese. Un Atletico a trazione italiana, con gli ingaggi estivi di Ruggeri e Raspadori, stecca il debutto. L'Espanyol ribalta il vantaggio iniziale di Julian Alvarez e si porta a casa tre punti preziosi, lasciando a bocca asciutta i madrileni. Pareggio invece per 1-1 nel posticipo del lunedì tra Elche e Real Betis, in attesa del debutto del Real Madrid di Xabi Alonso, impegnato martedì sera contro l'Osasuna al Santiago Bernabeu.

Risultati La Liga giornata 1

Girona-Rayo Vallecano 1-3: 18' de Frutos (R), 20' Garcia (R), 45' rig. Palazon (R), 57' Roca (G).

Villareal-Real Oviedo 2-0: 29' Etta Eyong, 36' Gueye.

Maiorca-Barcellona 0-3: 7' Raphinha, 23' Torres, 90+4' Yamal.

Valencia-Real Soceidad 1-1: 57' Lopez (V), 60' Kubo (R).

Deportivo Alaves-Levante 2-1: 36' Martinez (D), 68' Toljan (L), 90+2' Tenaglia (D).

Celta Vigo-Getafe 0-2: 47' Liso, 72' Uche.

Atheltic Club-Siviglia 3-2: 36' rig. Williams (A), 43' Sannadi (A), 60' Lukebakio (S), 72' Agoume (S), 81' Navarro (A).

Espanyol-Atletico Madrid 2-1: 37' Alvarez (A), 73' Rubio (R), 84' Milla (E).

Elche-Real Betis 1-1: 21' Ruibal (R), 81' Valera (E).

Real Madrid-Osasuna: martedì 19 agosto ore 21.

Classifica La Liga giornata 1

Barcellona 3, Rayo Vallecano 3, Villareal 3, Getafe 3, Athletic Club 3, Dep. Alaves 3, Espanyol 3, Real Sociedad 1, Elche, 1 Valencia 1, Real Betis 1, Real Madrid* 0, Osasuna* 0, Siviglia 0, Atletico Madrid 0, Levante 0, Girona 0, Celta Vigo 0, Real Oviedo 0, Maiorca 0.

*Un asterisco per ogni gara da recuperare