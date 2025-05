La Liga: il Barça vince il classico e ha le mani sul titolo, Atletico in Champions

Barcellona 13 maggio 2025 - Il Barcellona ha lanciato l'allungo definitivo e lo ha fatto nel pomeriggio più bello e importante della stagione. I catalani vincono il Classico e si portano a due sole lunghezze dall'aritmetica del titolo. Quarto ko nelle sfide contro i Blaugrana per il Real in stagione, numeri che giustificano ampiamente la prossima sconfitta anche in Liga dei Blancos. L'Atletico Madrid strappa il pass per la Champions, mentre in zona rossa ora rischiano molto Siviglia e Girona, spaventosamente vicine alle ultime tre posizioni.

L'esito delle partite del weekend

È alta la posta in palio in quasi tutte le partite di questa Liga, complice anche una classifica, i cui verdetti ufficiali sono ancora pochissimi. Non c'è dubbio però che il Classico giocato a Montjuic fosse la gara principale di questo weekend. Finisce 4-3 al termine di una sfida epica, dove ai madrileni non basta la tripletta di un super Mbappé. In casa Blaugrana segnano Garcia, Yamal e infine la doppietta di Raphinha, per una sfida che tra rigori presunti, assegnati o revocati, gol concessi o revocati, ha visto tutto il caleidoscopio degli eventi di una partita di calcio susseguirsi in campo. Con questo successo i ragazzi di Flick si portano a +7 e nella prossima giornata potranno festeggiare il titolo con due giornate d'anticipo. Per il Real invece resta la qualificazione alla prossima Champions League, la certezza è che Ancelotti non sarà più l'allenatore delle Merengues, Xabi Alonso in pole per il ruolo di nuovo tecnico.

Tra le squadre in lotta per il settimo e ottavo posto arrivano quattro vittorie dal peso specifico elevato, che non vanno a variare in maniera considerevole le gerarchie, ma creano un pizzico di selezione a centro classifica, dividendo bene la lotta europea da quella salvezza. Il Rayo Vallecano vince nelle Canarie contro il Las Palmas per 0-1 e mantiene il proprio ottavo posto, così come fa il Celta Vigo icon la settima piazza, superando il Siviglia in uno spettacolare 3-2. Vince il Valencia a Mestalla con un netto 3-0 ai danni del Getafe e dopo aver passato metà campionato in zona rossa ora addirittura è a due soli punti dall'Europa, mentre il 2-1 del Maiorca mantiene la squadra delle Baleari in scia dei madrileni all'ottavo posto.

Sconfitta del Girona per 0-1 a Montilivi contro il Villareal. Sconfitta preventivabile se non fosse per una zona retrocessione che si avvicina a grandi passi. Il Leganes infatti vince per 3-2 una partita folle contro l'Espanyol e si rimette in corsa per la permanenza in massima serie. Poker dell'ex a firma di Sorloth nel successo per 4-0 dell'Atletico Madrid sulla Real Sociedad; tre punti che regalano la certezza aritmetica della Champions League anche ai ragazzi di Simeone. Il proprio matchpoint Champions l'Atheltic Club di Bilbao invece lo avrà la prossima giornata, in virtù del successo per 1-0 nel derby dei Paesi Baschi contro il Deportivo Alaves. La giornata si chiude la domenica sera al Benito Villamarin dove il Real Betis non va oltre il pari con l'Osasuna per 1-1.

Risultati La Liga giornata 35

Las Palmas-Rayo Vallecano 0-1: 66' Garcia.

Celta Vigo-Siviglia 3-2: 19' Moriba (C), 45+8' Gudelj (S), 65' Minguez (C), 90+1' Iglesias (C), 90+8' Salas (S).

Valencia-Getafe 3-0: 8' rig. Pepelu, 18' Lopez, 37' rig. Duro.

Maiorca-Real Valladolid 2-1: 11' Chuki (V), 28' Mascarell (M), 49' Darder (M).

Girona-Villareal 0-1: 89' Etta Eyong.

Atletico Madrid-Real Soceidad 4-0: 7', 10', 11' e 30' Sorloth.

Leganes-Espanyol 3-2: 33' Cissé (L0, 41' Diomandé (L), 63' aut. Kumbulla (L), 79' Cabrera (E), 90+8' Milla (E).

Barcellona-Real Madrid 4-3: 5' rig e 14, Mbappé (R), 19' Garcia (B), 32' Yamal (B), 34' e 45' Raphinha (B), 70' Mbappé (R).

Athletic Club-Deportivo Alaves 1-0: 71' aut. Sanchez.

Real Betis-Osasuna 1-1: 64' Cucho Hernandez (B), 75' Budimir (O).

Classifica La Liga giornata 35

Barcellona 82, Real Madrid 75, Atletico Madrid 70, Atheltic Club 64, Villareal 61, Real Betis 58, Celta Vigo 49, Rayo Vallecano 47, Maiorca 47, Velencia 45, Osasuna 45, Real Sociedad 43, Getafe 39, Epsanyol 39, Girona 38, Siviglia 38, Deportivo Alaves 35, Leganes 34, Las Palmas 32, Real Valladolid 16.

Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid sono aritmeticamente qualificate in Champions League. Il Real Valladolid è aritmeticamente retrocesso in La Liga 2.