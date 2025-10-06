Liga: il Real batte il Villarreal e torna primo, Barça ko a Siviglia

Madrid (Spagna) 6 ottobre 2025 - Il Real Madrid di Xabi Alonso si riprende subito dal ko nel derby e riconquista il primato in graduatoria. Nel big match del Bernabeu i madrileni superano il Villarreal e approfittano del ko blaugrana in terra di Andalusia per tornare soli in cima a La Liga. Il Barça ne prende 4 contro il Siviglia e in città torna l'entusiasmo anche nella sponda biancorossa della città. Atletico Madrid fermato sul pari, mentre l'Elche incassa il primo ko in campionato. Prima vittoria stagionale per il Girona e Athletic Bilbao che ritrova i tre punti dopo ben 6 gare senza tra tutte le competizioni.

L'esito delle partite del weekend

L'ottavo turno di Liga comincia il venerdì sera da Pamplona, dove l'Osasuna supera in rimonta il Getafe. I rossoblù ribaltano il vantaggio ospite firmato da Mayoral per festeggiare il 2-1 casalingo. Vince invece in trasferta il Levante, festeggiando lo 0-2 sul Real Oviedo. I tre punti permettono alla formazione di Valencia di raggiungere l'altra squadra cittadina a quota otto punti in classifica. I pipistrelli valenziani cadono in Catalogna per 2-1 contro il Girona. La squadra del City Football Group festeggia così la sua prima vittoria in un avvio di stagione decisamente travagliato. Secondo gol in Liga per il giovane bomber ucraino Vanat, nella speranza di ripercorrere le orme del romanista Dovbyk.

Il sabato di Liga si conclude con due sfide dove le vittorie fanno rilanciare due big del calcio spagnolo. Alle 18:30 ritrova il successo l'Athletic Club di Bilbao, dopo ben 6 partite senza tra campionato e Champions League. Cade ancora il Maiorca, ora ultimo in classifica a soli 5 punti. Alle 21 è invece andato in scena il vero big match di questa ottava giornata di campioanto. Al Santiago Bernabeu il Villarreal faceva visita al Real Madrid nel tentativo di mandare nuovamente ko la squadra di Xabi Alonso. Missione fallita da parte del Sottomarino Giallo, che cade sotto i colpi del duo Vinicius e Mbappé. Il brasiliano spiana la strada con una doppietta, mentre il francese chiude i conti nel finale. Nel mezzo la bella gara di Mikautadze autore della rete che completa il 3-1 della gara giocata a Madrid.

Il successo del Madrid mette pressione sulle spalle del Barcellona e questa funziona. Al Ramon Sanchez Pizjuan gli andalusi abbattono i blaugrana con un roboante 4-1. Guidati in panchina dall'ex Inter Matias Almeyda i biancorossi sembrano aver ritrovato l'entusiasmo perso nelle ultime stagioni. In rete tra gli altri anche Alexis Sanchez, mentre ai catalani non basta il gol di Rashford. Primo ko per i catalani in campionato, che fa il bis con quello subito dall'Elche avvenuto qualche ora prima. La squadra neopromossa, imbattuta nelle prime 7 di campionato, cade a Vitoria-Gasteiz, battuta per 3-1 dal Deportivo Alaves. Ancora in gol l'ex milanista Andre Silva, ma questa volta non basta per scampare i Franjiverdes dal primo ko stagionale.

La settima giornata di Liga si conclude con il successo del Rayo Vallecano a San Sebastian. La rete di Pacha firma il successo per 0-1 ai danni della Real Sociedad. Vince fuori casa anche il Real Betis per 1-2 ai danni dell'Espanyol. I biancoverdi restano nella momentanea zona champions al quarto posto, fallita da parte della squadra di Barcellona di volare proprio al posto dei sivigliani. La settima giornata si conclude in Galizia dove il Celta Vigo ferma sul pari l'Atletico Madrid. Non dà seguito al successo nel derby la squadra di Diego Simeone, la rete dell'eterno Iago Aspas blocca sull'1-1 i Colchoneros.

Risultati La Liga giornata 8

Osasuna-Getafe 2-1: 23' Mayoral (G), 45+3' Bretones (O), 90' Catena (O).

Real Oviedo-Levante 0-2: 30' Alvarez, 72' Etta Eyong.

Girona-Valencia 2-1: 18' Vanat (G), 57' Lopez (V), 63' Martinez (G).

Athletic Club-Maiorca 2-1: 9' rig. I. Williams (A), 77' Samu Costa (M), 82' Rego (A).

Real Madrid-Villarreal 3-1: 47' e 69' rig. Vinicius Jr (R), 73' Mikautadze (V), 81' Mbappé (R).

Deportivo Alaves-Elche 3-1: 76' rig. Vicente (D), 81' Martinez (D), 90+3' Andre Silva (E), 90+5' Boye (D).

Siviglia-Barcellona 4-1: 13' rig. Sanchez (S), 36' Romero (S), 45+7' Rashford (B), 90' Carmona (S), 90+6' Adams (S).

Espanyol-Real Betis 1-2: 15' Lozano (E), 54' Cucho Hernandez (R), 63' Ezzalzouli (R).

Real Sociedad-Rayo Vallecano 0-1: 84' Pacha.

Celta Vigo-Atletico Madrid 1-1: 6' aut. Starfelt (A), 68' Aspas (C).

Classifica La Liga giornata 8

Real Madrid 21, Barcellona 19, Villarreal 16, Real Betis 15, Atletico Madrid 13, Siviglia 13, Elche 13, Athletic Club 13, Espanyol 12, Dep. Alaves 11, Getafe 11, Osasuna 10, Levante 8, Rayo Vallecano 8, Valencia 8, Celta Vigo 6, Real Oviedo 6, Girona 6, Real Sociedad 5, Maiorca 5.