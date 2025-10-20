La Liga: Real e Barça scappano in classifica, il Maiorca abbandona l'ultimo posto

Madrid (Spagna) 20 ottobre 2025 - Un weekend di sofferenza per le due regine incontrastate della Liga spagnola, ma alla fine sono sempre loro a spuntarla e in classifica già si vede il solco su tutte le altre. Real Madrid e Barcellona vincono di misura i rispettivi derby regionali e allungano in classifica, approfittando del pareggio nella lotta al terzo posto tra Villareal e Real Betis. Vince anche l'Atletico Madrid, mentre dietro successo per il solo Maiorca, che finalmente abbandona l'ultimo posto in classifica con la seconda vittoria in tre gare.

L'esito delle partite del weekend

Il weekend di calcio spagnolo comincia nelle Asturie dove il Real Oviedo non riesce a imporsi contro un Espanyol che invece continua a volare. La seconda squadra di Barcellona con questi tre punti, maturati grazie allo 0-2 in trasferta, resta in scia del gruppo Champions League, tenendo alto il proprio ritmo, dopo quattro partite senza vittorie. Vince anche il Maiorca nella sua trasferta al Ramon Sanchez Pizjuan, battuto il Siviglia e maiorchini che lasciano l'ultimo posto in classifica. Doppietta di Joseph e rete dell'ex laziale Muriqi per l'1-3 in favore degli isolani.

Non c'è dubbio però che a destare l'interesse del pubblico neutrale erano senza dubbio le tre partite conclusive del sabato di Liga. A cominciare dall'Estadio Olimpico di Montjuic, dove il Barcellona ospitava il Girona nel più classico dei derby catalani. Gli ospiti si confermano in ripresa dopo un avvio stagionale orripilante in termini di risultati. La squadra di Michel mette alle strette i Blaugrana, ma il colpo di reni finale, firmato da Araujo vale il 2-1 e i tre punti per la squadra di Flick. Esultanza polemica del tecnico tedesco, quando si esibisce nel gesto dell'ombrello nei confronti dei rivali. Vince anche l'Atletico Madrid nella sua sfida casalinga contro l'Osasuna. Il talentuosissimo argentino classe 2003 Thiago Almada realizza l'1-0 decisivo al Civitas Metropolitano in favore dei Colchoneros. Finisce invece in parità la lotta al terzo posto tra Villareal e Real Betis. Il Submarino Amarillo trova il doppio vantaggio, merito anche dell'ex interista Buchanan, ma il talento di Antony trascina i sivigliani e rimette in equilibrio la gara per il 2-2 conclusivo.

La domenica di Liga si apre con un pareggio a reti bianche tra Elche e Atheltic Club di Bilbao, e squadre ancora a braccetto in classifica a quota 14 punti. La domenica di calcio spagnolo però attendeva la risposta del Real Madrid alla gara del Barça e i ragazzi di Xabi Alonso non tradiscono i propri tifosi, riprendendosi subito il primo posto. Il gol di Mbappé vale i tre punti ai Blancos nel derby regionale contro il Getafe, che nonostante la doppia inferiorità numerica, trova il ko solo per 0-1. Prima della gara del Coliseum, altre due gare nella domenica di Liga. Il pareggio per 1-1 tra Celta Vigo e Real Sociedad non accontenta nessuna delle due squadre, incastrate nei bassifondi della graduatoria nonostante ambizioni ben più nobili al via del campionato. Vince invece il Rayo Vallecano nella trasferta a Valencia contro il Levante: netto lo 0-3 con cui i madrileni si impongono.

Il nono turno di calcio spagnolo si chiude con un poco interessante 0-0 tra Deportivo Alaves e Valencia, giocato nei Paesi Baschi.

Risultati La Liga giornata 9

Real Oviedo-Espanyol 0-2: 70' Garcia, 82' Milla.

Siviglia-Maiorca 1-3: 16' Vargas (S), 67' Muriqi (M), 72' e 77' Joseph.

Barcellona-Girona 2-1: 13' Pedri (B), 20' Witsel (G), 90+3' Araujo (B).

Villareal-Real Betis 2-2: 44' Buchanan (V), 64' Moleiro (V), 66' e 90+4' Antony (R).

Atletico Madrid-Osasuna 1-0: 69' Almada.

Elche-Athletic Club 0-0.

Celta Vigo-Real Sociedad 1-1: 20' Duran (C), 89' Soler (R).

Levante-Rayo Vallecano 0-3: 12' e 25' De Frutos, 65' Garcia.

Getafe-Real Madrid 0-1: 80' Mbappé.

Deportivo Alaves-Valencia 0-0.

Classifica La Liga giornata 9

Real Madrid 24, Barcellona 22, Villareal 17, Atletico Madrid 16, Real Betis 16, Espanyol 15, Elche 14, Athletic Club 14, Siviglia 13, Dep. Alaves 12, Rayo Vallecano 11, Getafe 11, Osasuna 10, Valencia 9, Levante 8, Maiorca 8, Celta Vigo 7, Real Sociedad 6, Real Oviedo 6, Girona 6.