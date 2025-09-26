La Liga: Real e Barça vincono ancora, successo Atletico, Villareal terzo in solitaria

Madrid (Spagna) 26 settembre 2025 - Turno infrasettimanale di Liga che di fatto regala quasi una settimana consecutiva di calcio spagnolo in campo. Nonostante gli impegni ravvicinati però continua il duopolio di Real Madrid e Barcellona in vetta alla classifica. Due vittorie fuori casa continuano a far allungare le due formazioni di vertice, seguite al terzo posto dal Villareal. Ritrova la vittoria l'Atletico Madrid nel derby contro il Rayo, mentre l'Elche salva nei minuti di recupero la propria imbattibilità.

L'esito delle partite

La sesta giornata di calcio spagnolo comincia addirittura ad agosto, quando Celta Vigo e Real Betis, impegnate nei rispettivi debutti di Europa League in questa settimana, hanno anticipato di un mese il proprio incontro terminato poi in parità sul risultato di 1-1. Altri due pareggi aprono la sesta giornata martedì 23 settembre. A Barcellona, Espanyol e Valencia danno vita a un bellissimo testa a testa, terminato in parità per 2-2 solo nei minuti di recupero, quando Puado nega i tre punti ai valenziani. Termina invece 1-1 la sfida di San Mames tra Atheltic Club di Bilbao e Girona. I catalani trovano il vantaggio, ma come già successo non riescono a mantenerlo e vengono rimontati dai baschi. Per il Girona si tratta del secondo punto in campionato, terza gara consecutiva invece senza vittorie per il Bilbao.

Due partite per concludere il martedì sera di calcio spagnolo. A Siviglia il Villareal conferma il proprio terzo posto in classifica superando i biancorossi andalusi. La rete di Solomon mette la firma sull'1-2 che vale i tre punti al triplice fischio del direttore di gara. In contemporanea a Valencia il Levante viene spazzato via dal campo dal Real Madrid. I blancos mantengono il proprio perfetto avvio in campionato e lo fanno con l'ennesima doppietta di Mbappé, accompagnata anche dalle reti di Vincius e Mastantuono. Il francese guida la classifica marcatori dopo sei giornate, con 7 reti siglate e 18 punti su 18 disponibili conquistati dai ragazzi di Xabi Alonso.

Tre partite si giocano il mercoledì di Liga spagnola. Si comincia con un pareggio molto combattuto tra Getafe e Deportivo Alaves. La gara è stata avara di emzioni nonostante l'1-1 finale e ha mostrato ancora una volta la solidità di entrambe le squadre, a caccia di una salvezza tranquilla. Successo invece per la Real Sociedad ad Anoeta contro il Maiorca: ai baschi la rete di Oyarzabal basta per portare a casa i tre punti, ma ancora tante, troppe, le occasioni fallite dai baschi prima di trovare la rete. La partita più spettacolare della serata si è però giocata a Madrid. Il derby tra Atletico Madrid e Rayo Vallecano giocato al Civitas Metropolitano è stato ricco di colpi di scena e ha avuto come protagonista assoluto Julian Alvarez. L'argentino prima la sblocca, poi mette la firma sulla contro rimonta dei Colchoneros per vincerla 3-2, con tripletta personale per il numero 19 dell'Atletico.

A concludere la sesta giornata due partite il giovedì sera disputate a Pamplona e Oviedo. Nella prima l'Osasuna arriva a pochi minuti dal far cadere l'imbattibilità dell'Elche. La neopromossa però mantiene il suo record senza sconfitte, con la rete di Pedrosa nei minuti di recupero per sigillare l'1-1 finale. Per i biancoverdi si tratta della migliore partenza in Liga della loro storia e non si ferma neanche nella sfida contro i rossoblù. A concludere il programma c'è la sfida tra Real Oviedo e Barcellona giocata in casa della neopromossa. Trascinati da Santi Cazorla i padroni di casa trovano anche il vantaggio, ma nella ripresa salgono in cattedra i blaugrana e ribaltano il risultato fino all'1-3 finale. I tre punti permettono al Barça di restare in scia al Real in classifica.

Risultati La Liga giornata 6

Celta Vigo-Real Betis 1-1 (giocata mer 27/08): 45' Bartra (R), 47' Alvarez (C).

Atheltic Club-Girona 1-1: 9' Ounahi (G), 48' Jauregizar (A).

Espanyol-Valencia 2-2: 15' Danjuma (V), 59' Cabrera (E), 62' Duro (V), 90+6' Puado (E).

Levante-Real Madrid 1-4: 28' Vincius Jr (R), 38' Mastantuono (R), 54' Etta Eyong (L), 64' rig. e 66' Mbappé (R).

Siviglia-Villareal 1-2: 17' Oluwaseyi (V), 51' Sow (S), 86' Solomon (V).

Getafe-Deportivo Alaves 1-1: 63' Arambarri (G), 71' Guevara (D).

Atletico Madrid-Rayo Vallecano 3-2: 15' Alvarez (A), 45+1' Chavarria (R), 77' Garcia (R), 80' e 88' Alvarez (A).

Real Sociedad-Maiorca 1-0: 49' Oyarzabal.

Osasuna-Elche 1-1: 10' Munoz (O), 90+2' Pedrosa (E).

Real Oviedo-Barcellona 1-3: 33' Reina (R), 56' Garcia (B),

Classifica La Liga giornata 6

Real Madrid 18, Barcellona 16, Villareal 13, Espanyol 11, Elche 10, Athletic Club 10, Getafe 10, Atletico Madrid 9, Real Betis 9, Dep. Alaves 8, Valencia 8, Siviglia 7, Osasuna 7, Rayo Vallecano 5, Celta Vigo 5, Real Sociedad 5, Levante 4, Real Oviedo 3, Maiorca 2, Girona 2.