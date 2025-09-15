La Liga: Real Madrid ancora a punteggio pieno, ma il Barça c'è; Bilbao primo ko

Madrid (Spagna) 15 settembre 2025 – Il duopolio classico del calcio spagnolo si riforma in vetta alla classifica de La Liga. Il Real Madrid resta capolista a punteggio pieno, ma il Barça lancia un chiaro segnale, superando il Valencia con ben sei reti. Prima vittoria per l'Atletico Madrid, mentre il Bilbao incassa il primo ko della sua stagione nel derby basco contro l'Alaves, lasciando così il primato della graduatoria. Si confermano le sorprese Espanyol e Getafe nelle zone nobili di classifica, mentre il Girona batte un colpo e ottiene il primo punto della sua stagione.

L'esito delle partite del weekend

Il fine settimana di calcio spagnolo comincia il venerdì sera quando il Siviglia viene fermato sul pari dall'Elche. Il gol di Peque evita il ko casalingo per gli andalusi in un 2-2 divertente tra due squadre che lotteranno senza dubbio fino alla fine per evitare la retrocessione. Continua invece l'eccellente avvio di stagione del Getafe. La squadra dell'area metropolitana di Madrid si impone per 2-0 sulla neopromossa Real Oviedo, aprendo così il sabato di Liga. Due reti nel recupero del primo tempo per il 2-0 in favore degli Azzurri di Spagna.

È un sabato di festa per tutte le squadre di Madrid impegnate, perché a San Sebastian il Real si impone per 1-2 sul campo della Real Sociedad. Ancora protagonisti Mbappé e Guler, trascinatori dei Blancos in questo avvio di campionato. I loro gol infatti mantengono i madrileni a punteggio pieno, facendo dimenticare l'espulsione di Huijsen. Successo anche per l'Atletico del Diego Simeone. I Colchoneros festeggiano il primo successo stagionale in un match di alta classifica contro il Villareal. Il 2-0 finale porta le reti di Barrios e dell'ex juventino Nico Gonzalez, ma con un Ruggeri protagonista per 76'. Chi invece patisce il primo ko stagionale è l'Athletic Club di Bilbao: nel derby basco la squadra biancorossa perde a San Mames contro il Deportivo Alaves. Agli ospiti basta l'autorete di Berenguer per festeggiare il successo nel confronto regionale.

Nella domenica di Liga arriva il primo punto della stagione per il Girona. In Galizia contro uno degli avversari del Bologna nella prossima Europa League, i catalani ottengono un punto, con il pareggio di Borja Iglesias a fermare la squadra di Michel dal festeggiare il successo, dopo il vantaggio firmato da Vanat per un 1-1 a fine partita. Pari anche a Valencia tra Levante e Real Betis: i valenziani sprecano il doppio vantaggio dei primi dieci minuti, agli andalusi serve tutto per ottenere il 2-2 finale firmato da Fornals all'81'. L'unica squadra madrilena a cadere in questa giornata è il Rayo Vallecano, sconfitto per 2-0 a Pamplona dall'Osasuna. Un gol per tempo valgono ai rossoblù un successo meritato, costruito su ripartenze rapide e ciniche.

La quarta giornata di Liga si conclude con le partite vinte dalle due squadre di Barcellona. La sfida di domenica sera giocata all'Estadi Johan Cruyff, la casa del Barcellona Atletic, la squadra B del Barça, a causa dell'inagibilità ancora del nuovo Camp Nou è un massacro. Le tre doppiette di Fermin Lopez, Raphinha e Lewandowski rispediscono a casa il Valencia con il risultato di 6-0. Decisamente più lottato invece il posticipo tra Espanyol e Maiorca, vinto dai catalani per 3-2 grazie al rigore di Kike Garcia, che lascia a bocca asciutta Muriqi e compagni. L'ex Lazio ne segna due di reti, ma non bastano ai maiorchini per portare a casa dei punti.

Risultati La Liga giornata 4

Siviglia-Elche 2-2: 28' Romero (S), 54' Andre Silva (E), 70' Mir (E), 85' Peque (S).

Getafe-Real Oviedo 2-0: 45+4' Martin, 45+9' Mayoral.

Real Sociedad-Real Madrid 1-2: 12' Mbappe (RM), 44' Guler (RM), 56' rig. Oyarzabal (RS).

Athletic Club-Deportivo Alaves 0-1: 57' aut. Berenguer.

Atletico Madrid-Villareal 2-0: 9' Barrios, 52' Gonzalez.

Celta Vigo-Girona 1-1: 12' Vanat (G), 90+2' Iglesias (C).

Levante-Real Betis 2-2: 2' Romero (L), 10' Etta Eyong (L), 45+2' Cucho Hernandez (R), 81' Fornals (R).

Osasuna-Rayo Vallecano 2-0: 15' Garcia, 77' Benito.

Barcellona-Valencia 6-0: 29' Lopez, 53' Raphinha, 56' Lopez, 66' Raphinha, 76' e 86' Lewandowski.

Espanyol-Maiorca 3-2: 20' Milla (E), 34' Fernandez Jaen (E), 45' rig. e 65' Muriqi (M), 81' rig. Garcia.

Classifica La Liga giornata 4

Real Madrid 12, Barcellona 10, Espanyol 10, Athletic Club 9, Getafe 9, Villareal 7, Dep. Alaves 7, Elche 6, Osasuna 6, Real Betis 6, Atletico Madrid 5, Siviglia 4, Rayo Vallecano 4, Celta Vigo 4, Valencia 4, Real Oviedo 3, Real Sociedad 2, Levante 1, Maiorca 1, Girona 1.