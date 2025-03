La Liga: Simeone perde contatto con Barça e Real, il Betis vince il derby di Siviglia

Madrid 31 marzo 2025 - L'Atletico Madrid conta la terza partita senza vittoria e comincia a vedere sfumare il proprio sogno di vincere la Liga. Il pareggio dei Colchoneros contro l'Espanyol permette un ulteriore fuga in vetta per Barcellona e Real Madrid, entrambi vincenti nel weekend. Il Real Betis resta a ridosso della zona Champions League, vincendo il derby con il Siviglia, mentre in zona retrocessione vince solo il Valencia, in attesa del posticipo tra Celta Vigo e Las Palmas, che può portare la formazione delle Canarie fuori dalla zona rossa.

L'esito delle partite del weekend

Il turno si apre con una delle certezze delle ultime settimane di calcio spagnolo: la sconfitta del Valladolid. La squadra di proprietà di Ronaldo il fenomeno viene battuta per 2-1 ad Anoeta dalla Real Sociedad, ancora aggrappata alla speranza di un posizionamento in Europa. La vera sorpresa arriva però nel primo pomeriggio di sabato, quando a Barcellona l'Espanyol ferma l'Atletico Madrid sull'1-1. La squadra catalana fa giocare male i Colchoneros e il vantaggio di Azpilicueta, arrivato con una bellissima volée da fuori area, viene vanificato dal rigore vincente di Puado.

In un sabato dove tutte e tre le partite vedevano in campo una squadra madrilena, Real Madrid e Rayo Vallecano riescono però a strappare i tre punti. I Blancos vengono trascinati da un super Mbappé, doppietta per lui che vale la rimonta sul Leganes in un pirotecnico 3-2. Il Rayo invece si impone per 0-2 a Vitoria-Gasteiz in casa del Deportivo Alaves.Il Barcellona però non si spaventa del successo madrileno e dopo aver vinto in settimana nel recupero con l'Osasuna, demolisce anche il Girona. Gazzaniga in porta gioca una partita super, ma non riesce a salvare i biancorossi dall'attacco devastante dei blaugrana, i quali festeggiano a Montjuic un 4-1 al triplice fischio del direttore di gara.

In zona Champions vince il Villareal contro il Getafe, mentre l'Athletic Club di Bilbao viene fermato sullo 0-0 a San Mames dall'Osasuna. Il Valencia ottiene tre punti d'oro a Mestalla contro Maiorca: basta il gol di Diego Lopez ai valenziani per ottenere il successo numero 7 del loro campionato, che li spinge a +4 dalla zona retrocessione: mai così lontani da inizio anno. Il big match di questa giornata è però il derby di Siviglia giocato all'Estadio Benito Villamarin, dove il Real Betis, davanti al proprio pubblico, batte in rimonta i cugini biancorossi per 2-1. Isco anche senza segnare trascina gli andalusi e continua ad alimentare il proprio sogno di tornare in Champions League. Il posticipo del lunedì sera vedrà di fronte Celta Vigo e Las Palmas a chiudere la ventinovesima giornata di Liga.

Risultati La Liga giornata 29

Real Sociedad-Real Valladolid 2-1: 23' Oyarzabal (R), 68' Gomez (R), 90+3' Latasa (V).

Espanyol-Atletico Madrid 1-1: 38' Azpilicueta (A), 71' Puado (E).

Deportivo Alaves-Rayo Vallecano 0-2: 2' Ciss, 58' Diaz.

Real Madrid-Leganes 3-2: 32' rig. e 76' Mbappé (R), 33' Garcia (L), 41' Raba (L), 47' Bellingham (R).

Getafe-Villareal 1-2: 15' Perez A. (V), 29' Perez C. (G), 33' Barry (V).

Barcellona-Girona 4-1: 43' aut Krejci (B), 53' Danjuma (G), 61' e 77' Lewandowski (B), 86' Torres (B).

Valencia-Mairoca 1-0: 50' Lopez.

Athletic Club-Osasuna 0-0.

Real Betis-Siviglia 2-1: 17' Vargas (S), 25' Cardoso (R), 45+3' Cucho Hernandez (R).

Celta Vigo-Las Palmas: lunedì ore 21.

Classifica La Liga giornata 29

Barcellona 66, Real Madrid 63, Atletico Madrid 57, Athletic Club 53, Villareal* 47, Real Betis 47, Rayo Vallecano 40, Mairoca 40, Celta Vigo* 39, Real Sociedad 38, Siviglia 36, Getafe 36, Girona 34, Osasuna 34, Valencia 31, Espanyol* 29, Dep. Alaves 27, Leganes* 27, Las Palmas 25, Real Valladolid 16. (ndr un asterisco per ogni partita da recuperare).