Liga spagnola, il Real cade col Betis: sprint in vetta per Barcellona e Atletico Madrid

Bologna, 3 marzo 2025 - Il Real Madrid inciampa, Barcellona e Atletico Madrid mettono la freccia. La 26^ giornata di Liga spagnola ha segnato un'altra tappa nella corsa al titolo, che vede le tre big procedere a passo spedito. I blancos hanno però fallito l'appuntamento di questo fine settimana, per via della sconfitta rimediata in casa del Betis. Barça e Atleti, al contrario, hanno conquistato i tre punti, rispettivamente contro Real Sociedad e Athletic Bilbao. Questo permette ad entrambe di scavalcare le merengues, che si ritrovano terze dopo un filotto di partite che le ha viste uscire spesso senza i tre punti: nelle ultime cinque gare, infatti, i ragazzi di Carlo Ancelotti hanno conquistato una sola vittoria.

Il riassunto della 26^ giornata

Nell'analisi di questo turno di campionato in Spagna si deve necessariamente partire dalla grande sconfitta, ovvero il Real Madrid. I blancos hanno perso in un solo colpo due posizioni in classifica a causa della sconfitta rimediata a Siviglia, dove il Betis si è imposto per 2-1. Il Barcellona, che correva appaiato ai rivali di sempre, si trova ora a +3 grazie alla vittoria netta ottenuta contro la Real Sociedad, abbattuta con un pesante 4-0. Ad un punto dai blaugrana capolisti c'è l'Atletico Madrid, che a sua volta ha messo al tappeto l'Athletic Bilbao. I colchoneros hanno prevalso di misura, per 1-0, e hanno staccato di due lunghezze i concittadini del Real, oltre ad aver allontanato dal terzo posto proprio il Bilbao. Il Villarreal può accorciare le distanze sulla zona Champions League questa sera, quando affronterà l'Espanyol nel posticipo del monday night. Per quanto riguarda la zona salvezza, l'unica squadra a vincere è stata quella del Leganes, che ha steso il Getafe per 1-0. Il Las Palmas si è fermato sul pari nello scontro diretto contro il Valladolid fanalino di coda, così come Valencia ha preso un punto in trasferta contro l'Osasuna, in un pirotecnico 3-3. Muove un solo passo anche l'Alaves, che ha pareggiato per 1-1 contro il Maiorca in trasferta.

Risultati Liga spagnola giornata 26

Valladolid - Las Palmas 1-1 22' Sandro Ramirez, 63' JUanmi Latasa Girona - Celta Vigo 2-2 21' Viktor Cyhankov, 36' Iker Losada, 51' Marcos Alonso (R), 68' Yangel Herrera Rayo Vallecano - Siviglia 1-1 55' Andrei Ratiu, 81' Dodi Lukebakio Betis Siviglia - Real Madrid 2-1 10' Brahim Diaz, 34' Johnny Cardoso, 54' Isco (R) Atletico Madrid - Athletic Bilbao 1-0 66' Julian Alvarez Leganes - Getafe 1-0 90+2' Diego Garcia Campos Barcellona - Real Sociedad 4-0 25' Gerard Martin, 29' Marc Casadò, 56' Ronald Araujo, 60' Robert Lewandowski Maiorca - Alaves 1-1 9' Takuma Asano, 68' Enrique Garcia Martinez Osasuna - Valencia 3-3 14' Diego Lopez, 26', 39' Aimar Oroz, 32', 87' Umar Sadiq, 45' Ante Budimir (R) Villarreal - Espanyol, oggi ore 21

Classifica Liga spagnola

Barcellona 57, Atletico Madrid 56, Real Madrid 54, Athletic Bilbao 48, Villarreal 44*, Betis Siviglia 38, Rayo Vallecano 36, Maiorca 36, Real Sociedad 34, Celta Vigo 33, Osasuna 33, Siviglia 33, Girona 32, Getafe 30, Espanyol 27*, Leganes 27, Las Palmas 24, Valencia 24, Alaves 23, Valladolid 16 *una partita in meno