Ligue 1: il Psg ricomincia da una vittoria, spettacolo a Brest e De Zerbi ko

Parigi (Francia) 18 agosto 2025 - Primo fine settimana di calcio in Francia, si leva il sipario sulla stagione di Ligue 1 con una giornata ricca di vittorie arrivate per merito di una sola rete. Sarà il caldo, sarà la condizione atletica ancora da trovare per tante delle diciotto squadre impegnate nella nuova annata del massimo campionato transalpino, ma delle 9 sfide giocate, ben sette si sono concluse con una sola rete segnata. Solo nel Principato di Monaco e a Brest lo spettacolo in termini di reti segnate non ha deluso le attese, con tre reti siglate dai monegaschi nell'incontro dominante contro il Le Havre; sono invece sei le marcature del match giocato in Bretagna, in un pareggio pirotecnico.

In virtù della differenza reti, per quello che vale, è il Monaco la prima squadra a prendersi la vetta della classifica, il Psg però dopo il successo in Supercoppa Europea non stecca il debutto in campionato. Debutto amaro invece per De Zerbi e per la seconda squadra della capitale, il Paris FC, squadra di proprietà del miliardario Bernard Arnault, l'uomo più ricco di Francia, e del gruppo Red Bull.

L'esito delle partite del weekend

La stagione di Ligue 1 si apre subito con un colpo di scena nell'anticipo di Ferragosto giocato a Rennes tra la formazione rossonera e l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. La formazione biancoazzurra del tecnico italiano infatti è bravissima nell'indirizzare bene la gara già nel primo tempo. L'ingenuità di Ait Boudlal al 31' gli costa l'espulsione per un intervento eccessivamente rude su un avversario. Per i marsigliesi la chance di giocare un'ora in superiorità numerica, però non colta, con ben due legni colpiti a negare il vantaggio agli ospiti, prima della beffa finale. Sul lancio di Merlin, il centravanti Blas evita il fuorigioco e nel primo minuto di recupero, tutto solo davanti a Rulli firma il gol vittoria per il Rennes. Tanta rabbia e frustrazione per De Zerbi in conferenza stampa nel post-partita.

Nel pomeriggio di sabato invece non stecca il proprio debutto il Monaco. I monegaschi si candidano a essere nuovamente tra le principali rivali del Psg in questa stagione e allo Stade Louis II fanno un sol boccone del Le Havre. Lo scorso anno è servito un colpo di reni finale per permettere alla formazione del Nord del Paese di salvarsi e visto il debutto nel Principato questa stagione non sarà diversa per loro. Il risultato finale di 3-1 conferma pienamente il predominio mostrato dai biancorossi sui rivali. Poco prima del debutto dei monegaschi si è giocato invece forse il big match di questa prima giornata di Ligue 1 tra Lens e Lione. I ragazzi di Fonseca si impongono per 0-1 grazie al gol del bomber georgiano Mikautadze, in una partita divertente come da aspettative, a dispetto del risultato finale. Se l'OL può festeggiare i primi tre punti della stagione al triplice fischio c'è infatti tanto merito del portiere Descamps.

Dopo aver steccato nei preliminari di Champions League, anche il debutto in Ligue 1 del Nizza termina in ko. La squadra della Costa Azzurra viene infatti battuta per 0-1 dal Tolosa, merito della rete di Sidibe nelle ultimissime battute di gara, dopo una gara nel complesso molto equilibrata. La domenica di Ligue 1 si apre con lo spettacolo meraviglioso di Brest. In Bretagna un derby del Nord della Francia tra lo Stade Brest e il Lille termina 3-3, dove nessuno dei protagonisti in campo ha gettato la spugna fino all'ultimo secondo. Giroud apre le marcature e dopo 4837 giorni torna al gol in Ligue 1. I padroni di casa non ci stanno però e rovinano la festa al centravanti classe 1986, recuperando lo svantaggio, in un copione scritto. Sono infatti sempre gli ospiti a trovare il nuovo vantaggio, con i bretoni a recuperare fino ad arrivare al risultato finale.

Umori opposti invece a Parigi per le due formazioni della Capitale. Il Psg di Luis Enrique dopo il successo a Udine nella Supercoppa Europea non stecca il debutto contro il Nantes, merito del tiro di Vitinha che fa cadere il muro eretto dal Nantes. Il Paris FC invece si arrende al gol di Lepaul nei primi minuti nella sfida in trasferta contro l'Angers. Un ko pronosticabile per una squadra alla prima stagione di massima divisione dal 1978-79. Il debutto sfortunato dei neopromossi parigini però è condiviso anche dalle altre due neopromosse in Ligue 1. Il Metz infatti cade di misura in casa contro lo Strasburgo per 0-1, Racing pronto per il proprio preliminare di Conference League contro il Brondby. Ko anche per il Lorient, battuto con il risultato di 1-0 sul campo dell'Auxerre, risultato che sarebbe potuto essere anche più pesante per gli arancio e neri, visto il rigore del potenziale raddoppio fallito da Casimir, dopo il vantaggio firmato da Sinayoko per l'AJA.

Risultati Ligue 1 giornata 1

Rennes-Olympique Marsiglia 1-0: 90+1' Blas.

Lens-Olympique Lione 0-1: 45+1' Mikautadze.

Monaco-Le Havre 3-1: 32' aut. Lloris (M), 61' Dier (M), 67' Ndiaye (L), 74' Akliouche (M).

Nizza-Tolosa 0-1: 89' Sidibe.

Stade Brest-Lille 3-3: 11' Giroud (L), 26' Haraldsson (L), 34' e 51' Doumbia (S), 66' Mukau (L), 75' Le Cardinal (S).

Metz-Strasburgo 0-1: 86' Panichelli (S).

Auxerre-Lorient 1-0: 53' Sinayoko.

Angers-Paris FC 1-0: 9' Lepaul.

Nantes-Psg 0-1: 67' Vitinha.

Classifica Ligue 1 giornata 1

Monaco 3, Auxerre 3, Psg 3, Strasburgo 3, Angers 3, Tolosa 3, Rennes 3, Ol. Lione 3, Lille 1, Stade Brest 1, Lorient 0, Metz 0, Nantes 0, Nizza 0, Paris FC 0, Ol. Marsiglia 0, Lens 0, Le Havre 0.