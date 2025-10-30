Ligue 1: Classifica cortissima, Psg sempre primo ma ora ci sono 8 squadre in 4 punti

Strasburgo 30 ottobre 2025 - Turno infrasettimanale in Francia, in un'edizione praticamente inedita: tutte e 9 le partite della decima giornata disputate nella serata di ieri, mercoledì 29 ottobre 2025, in due fasce orarie: le 19 e le 21:05. Una giornata utile per le inseguitrici del Psg, visto come il Lorient abbia fermato la capolista, offrendo a Marsiglia e Lione la chance del sorpasso, non colta però da queste due squadre. Entrambe le prime inseguitrici infatti sono state fermate a propria volta sul pareggio, offrendo così alle altre del gruppo di vertice di rimescolare le carte della parte alta di classifica. Ora si contano otto squadre in appena 4 punti a comandare la graduatoria della Ligue 1. Dietro invece dopo 10 partite arriva la prima vittoria del Metz.

L'esito delle gare

Un giorno, appena 4 ore circa di calcio e ben 9 partite giocate nel mercoledì infrasettimanale della Ligue 1. Quattro partite si sono disputate alle 19 e tra queste in campo c'era la capolista Paris Saint-Germain, impegnata sul campo del Lorient. Sulla carta una gara alla portata dei parigini, ma che si è dimostrata un imprevisto stop per la squadra di Luis Enrique. Les Merlus rispondo subito al vantaggio ospite e con un 1-1 a sorpresa festeggiano un punto prezioso per la loro salvezza. Un altro big match si è disputato in questa fascia oraria, con il match dell'Allianz Riviera tra Nizza e Lille. I padroni di casa trovano un gol per tempo, realizzando un 2-0 che accorcia in maniera importante la classifica in vetta, mettendo pressione su tutte le squadre di vertice.

Sconfitta a sorpresa per il Lens, battuto 2-0 dal Metz nel primo successo stagionale della squadra granata. Per i rosso e oro era la chance per salire in vetta, ma le due reti nel finale da parte dei padroni di casa, nonostante l'uomo in meno, valgono tre punti d'oro per la loro stagione. Le gare delle 19 si concludono con il successo per 1-0 del Le Havre sullo Stade Brest. Salamandre al secondo successo consecutivo in campionato.

Se uno vuole muovere una critica alle gare delle 19 può essere la scarsità di partite ricche di gol e colpi di scena. La verità è che lo spettacolo dei gol è stato tutto risparmiato per le gare delle 21:05. La gara con meno reti segnate è stato il netto 3-0 dello Strasburgo sull'Auxerre, per riportare il Racing a -2 dalla vetta. Si porta ad addirittura una sola lunghezza dal Psg il Monaco, dopo un pirotecnico successo per 3-5 sul Nantes. I monegaschi vanno avanti nel punteggio per tre volte, ma solo nell'ultima occasione riescono a prendere il largo, merito della doppietta di Golovin.

Le restanti tre partite di questa decima giornata di Ligue 1 sono stati tre pareggi. Paris FC e Lione danno vita a un bellissimo 3-3 nello stadio Jean Bouin. Occasione fallita anche dai ragazzi di Fonseca per conquistare la vetta. Lo stesso si può dire anche del Marsiglia, fermato al Vélodrome dall'Angers al 96', quando Camara realizza il pareggi odegli ospiti, dopo la doppietta di Vaz che aveva ribaltato il vantaggio iniziale dei nerobianchi. L'ultimo pareggio della giornata è stato quello, sempre per 2-2, tra Tolosa e Rennes, con i primi a recuperare due reti di svantaggio.

Risultati Ligue 1 giornata 10

Le Havre-Stade Brest 1-0: 73' Sanganté.

Lorient-Psg 1-1: 49' Mendes (P), 51' Igor Silva (L).

Metz-Lens 2-0: 87' rig. e 90+1' Hein.

Nizza-Lille 2-0: 29' rig. Diop, 87' Jansson.

Olympique Marsiglia-Angers 2-2: 25' Cherif (A), 52' e 70' Vaz (M), 90+6' Camara (A).

Nantes-Monaco 3-5: 6' Coulibaly (M), 19' Guirassy (N), 41' Balogun (M), 45+6' Guirassy (N), 55' Akliouche (M), 75' Golovin (M), 80' Mostafa Mohamed (N), 90+4' Golovin (M).

Paris FC-Olympique Lione 3-3: 5' Tolisso (L), 51' e 58' Sulc (L), 65' Camara (P), 77' Kebbal (P), 84' Marchetti (P).

Strasburgo-Auxerre 3-0: 46' Panichelli, 55' Nanasi, 60' Barco.

Tolosa-Rennes 2-2: 50' Lepaul (R), 54' Tamari (R), 58' Cresswell (T), 85' rig. Donnum (T).

Classifica Ligue 1 giornata 10

Psg 21, Monaco 20, Ol. Marsiglia 19, Strasburgo 19, Ol. Lione 19, Lens 19, Lille 17, Nizza 17, Tolosa 14, Rennes 12, Le Havre 12, Paris 11, Angers 10, Stade Brest 9, Nantes 9, Lorient 9, Auxerre 7, Metz 5.