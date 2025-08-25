Ligue 1: Psg e Lione fanno due su due, Lille batte Monaco nel big match

Parigi (Francia) 25 agosto 2025 - Seconda giornata di calcio francese e seconda vittoria di misura per il Psg. I parigini mantengono il punteggio pieno superando anche l'Angers con una sola rete di margine. Anche il Lione fa lo stesso, superando in goleada il Paris FC. Ancora a quota zero la formazione neo-promossa della Capitale. Successi anche per Marsiglia e Nizza, mentre nella sfida di domenica sera è il Lille a superare di misura il Monaco nel big match di questa giornata.

L'esito delle partite del weekend

È il Psg a dare il via alla seconda giornata di Ligue 1, in una sfida tutt'altro che semplice contro l'Angers. Per i nero e bianchi si tratta della seconda partita su due giocata contro una parigina, ma questa volta non gli riesce l'impresa dopo aver battuto il Paris FC al debutto. Dembélé sbaglia un rigore, ma per sua fortuna ci pensa Fabian Ruiz a realizzare il gol vittoria nel secondo tempo per l'1-0 finale. L'altra squadra di Parigi invece resta a bocca asciutta. La squadra di proprietà di Bernard Arnault cade al Velodrome di Marsiglia per 5-2. Greenwood e Aubameyang indirizzano la gara, ma gli ospiti sono bravi a rimetterla in parità, merito delle giocate di Kebbal. I ragazzi di De Zerbi però reagiscono e nel finale trovano tre reti per vincere il match, concedendosi il lusso anche di sbagliare un penalty.

Il Nizza riscatta il ko dell'esordio e tra le mura amiche si impone per 3-1 sull'Auxerre. I nizzardi trovano due volte il vantaggio, poi l'espulsione di Leon tra gli avversari mette in discesa la seconda parte di gara. Tutto facile invece per il Lione di Paulo Fonseca. Netto 3-0 da parte dell'OL ai danni della neo-promossa Metz e altri tre punti in classifica per mantenere il punteggio pieno. Delle protagoniste della domenica restano a punteggio pieno anche Strasburgo e Tolosa. Il Racing soffre ma batte di misura il Nantes per 1-0, grazie al gol di Emegha. La doppietta di Magri invece permette alle Violets di avere ragione dello Stade Brest per 2-0.

Primo successo stagionale per Lorient e Lens. La squadra neopromossa arancio-nera supera con un netto 4-0 il Rennes, che chiude la gara in nove subendo due espulsioni nei primi 11 minuti di gara per due interventi scellerati di Camara e Wooh. La squadra dai colori oro e rossi invece ottiene i primi tre punti lontano da casa superando per 1-2 il Le Havre. Tutte le reti arrivano nel primo tempo, con Docouré ad accorciare le distanze per i padroni di casa, senza però riuscire a completare la rimonta.

A chiudere questa seconda giornata di calcio francese c'è però il big match allo Stade Pierre Mauroy di Lille. I mastini del nord della Francia contro il Monaco in una sfida ad altissima tensione con tantissime occasioni per sbloccarla da una parte e dall'altra. Alla fine la decide il vecchio leone, Olivier Giroud. L'ex Milan prima realizza a inizio recupero il vantaggio, poi avrebbe anche la chance del raddoppio, ma il suo mancino fallisce il rigore, calciando alto: terzo penalty su cinque falliti in questa seconda giornata di Ligue 1.

Risultati Ligue 1 giornata 2

Psg-Angers 1-0: 50' Ruiz.

Ol. Marsiglia-Paris FC 5-2: 18' rig. Greenwood (M), 24' Aubameyang (M), 28' Kebbal (P), 58' Simon (P), 73' Aubameyang (M), 81' Hojbjerg (M), 90+6' Vaz (M).

Nizza-Auxerre 3-1: 3' Boga (N), 21' Sinayoko (A), 24' aut. Akpa (N), 76' Moffi (N).

Ol. Lione-Metz 3-0: 25' Fofana, 30' Tolisso, 83' Karabec.

Lorient-Rennes 4-0: 45+4' Soumano, 47' Tosin, 65' Pagis, 69' Le Bris.

Tolosa-Stade Brest 2-0: 52' e 65' Magri.

Strasburgo-Nantes 1-0: 81' Emegha.

Le Havre-Lens 1-2: 9' rig. Said (L), 40' Fofana (L), 45+3' Doucouré (H).

Lille-Monaco 1-0: 90+1' Giroud.

Classifica Ligue 1 giornata 2

Ol. Lione 6, Tolosa 6, Psg 6, Strasburgo 6, Lille 4, Lorient 3, Ol. Marsiglia 3, Monaco 3, Nizza 3, Lens 3, Angers 3, Auxerre 3, Rennes 3, Stade Brest 1, Nantes 0, Le Havre 0, Paris FC 0, Metz 0.