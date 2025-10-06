Francia, in Ligue 1 il fratello di Mbappé ferma sul pari il Psg: Ethan segna e Kylian esulta. Marsiglia e altre due squadre a -1

Parigi (Francia) 6 ottobre 2025 – Il Lille ferma sul pari il Psg in uno dei due big match di questa settima giornata di Ligue 1. Pari spettacolo al Louis II tra Monaco e Nizza, mentre cade a sorpresa il Lione. Successi autoritari per Marsiglia e Strasburgo a formare ora un gruppetto compatto di tre squadre alle spalle dei parigini a un solo punto di distacco. Successi anche per Tolosa e Paris FC.

L'esito delle partite del weekend

La Ligue 1 comincia il venerdì con la sfida tra Paris FC e Lorient. La seconda squadra della Capitale porta a casa il successo per 2-0 con due reti nel primo tempo e si mette in scia della zona Europa. Una zona che invece già appartiene al Marsiglia di De Zerbi, che ora vuole qualcosa in più. L'OM supera con un netto 0-3 il Metz a domicilio e si gode una crescita esponenziale soprattutto di Paixao: terzo gol nelle ultime due partite per il brasiliano. Ora i marsigliesi sognano la vetta della classifica, lontana solo un punto.

Il sabato di calcio francese si conclude con il pareggio a reti bianche tra Stade Brest e Nantes, mentre il Lens è corsaro in casa dell'Auxerre. La squadra rosso e oro la porta a casa con un gol nei minuti di recupero di Sima, che vanifica il pari dei padroni di casa. Sfortunato invece il Brest nella gara casalinga terminata 0-0, dopo aver dominato il match contro i gialloverdi.

La sfida che apre la domenica di Ligue 1 regala la prima sorpresa del weekend. Il Lione cade a sorpresa tra le mura amiche contro il Tolosa. I ragazzi di Fonseca la sbloccano nel primo tempo, ma les Violets sono bravissime a restare in partita. Due reti dall'ottantasettesimo al triplice fischio permettono agli ospiti di ribaltare risultato e pronostici, ottenendo tre punti prestigiosi. Successo anche per lo Strasburgo contro l'Angers con un sonoro 5-0. Due doppiette spingono il Racing nel gruppo di inseguitrici alle spalle del Psg, certificando il grande avvio di stagione dello Strasburgo.

A concludere il weekend calcistico in Francia tre pareggi, due di questi però con implicazioni importanti per il vertice della classsifica. Le Havre e Rennes concludono la gara per 2-2: terzo pari consecutivo per entrambe le squadre. Decollo rimandato per il Rennes, mentre il Le Havre resta a ridosso della zona retrocessione. Il primo dei due big match della domenica è quello dello Stade Louis II tra Monaco e Nizza. Diop lancia la riscossa della squadra nizzarda, realizzando una doppietta per il vantaggio ospite. La reazione dei monegaschi è affidata ad Ansu Fati, che dagli undici metri realizza la propria di doppietta per il 2-2 finale.

La settima giornata si conclude con la sfida allo Stade Pierre Mauroy tra Lille e Psg. I parigini faticano con una formazione molto giovane e spregiudicata a sbloccare il risultato e ci riescono nel secondo tempo con il gol di Nuno Mendes. Il Lille però reagisce e a siglare il gol del pareggio e la firma è di un fratello d'arte. Si libera sul centro sinistra e calcia un radente diagonale destro per firmare il gol del pari: è Ethan Mbappé. Il fratello di Kylian, proprio sotto gli occhi del giocatore del Real Madrid, realizza il gol che ferma sull'1-1 i parigini. Il punto ottenuto permette ai ragazzi di Luis Enrique di tornare soli in vetta alla classifica, ma ora c'è un compatto gruppo di tre squadre alle loro spalle.

Risultati Ligue 1 giornata 7

Paris FC-Lorient 2-0: 25' Kebbal, 30' Krasso.

Metz-Olympique Marsiglia 0-3: 51' Paixao, 69' O'Riley, 76' Gouiri.

Stade Brest-Nantes 0-0.

Auxerre-Lens 1-2: 14' Edouard (L), 61' Sierralta (A), 90+6' Sima (L).

Olympique Lione-Tolosa 1-2: 24' Fofana (L), 87' Emerson (T), 90+6' Emerson (T).

Le Havre-Rennes 2-2: 10' Embolo (R), 29' Lepaul (R), 45+1' Soumare (L), 79' Nidaye (L).

Monaco-Nizza 2-2: 29' e 42' rig. Diop (N), 45+5' rig. e 56' rig. Fati (M).

Strasburgo-Angers 5-0: 36' e 51' Panichelli, 61' Ouattara, 66' e 70' Godo.

Lille-Psg: 1-1: 66' Mendes (P), 85' Mbappé (L).

Classifica Ligue 1 giornata 7

Psg 16, Ol. Marsiglia 15, Strasburgo 15, Ol. Lione 15, Monaco 13, Lens 13, Lille 11, Paris FC 10, Tolosa 10, Rennes 10, Stade Brest 8, Nizza 8, Lorient 7, Le Havre 6, Nantes 6, Auxerre 6, Angers 5, Metz 2.