Ligue 1: Nizza ai preliminari di Champions, Stade Reims allo spareggio salvezza

Nizza, 18 maggio 2025 - C'erano ancora alcuni verdetti da ufficializzare in Ligue 1 e le sorprese non sono mancate negli ultimi 90 minuti della stagione. Sarà il Nizza la squadra a giocarsi i preliminari Champions, merito della vittoria contro lo Stade Brest, che tiene il Lille dietro in graduatoria.

Il Lione fa la sua parte, vince e con la combinazione giusta di risultati chiude la stagione al settimo posto, conquistando almeno la Conference League, in attesa della Coppa di Francia. A sorpresa invece cade lo Strasburgo, solo ottavo in classifica a giornata conclusa e fuori (momentaneamente) dall'Europa, contro il Le Havre, per le salamandre si configura così la salvezza diretta nel massimo campionato francese. St. Etienne retrocesso in Ligue 2 in seguito al ko contro il Tolosa e Stade Reims invece costretto allo spareggio salvezza contro il Metz.

L'esito delle partite del weekend

La giornata di Ligue 1, in maniera analoga a come si fa negli altri top campionati, si snoda in un solo momento, precisamente si giocano tutte alle 21 di sabato 17 maggio. Diverse partite hanno poco da raccontare, altre possono significare la stagione per l'una o l'altra squadra. Cominciando dunque dalle partite con protagoniste squadre senza più nulla da chiedere al campionato, il Psg chiude con una vittoria la propria stagione e si lancia verso la finale di Champions League. I parigini vincono sull'Auxerre per 3-1 e chiudono così con i tre punti una stagione dominante, soverchiante, in Francia, in attesa della Coppa di Francia e della Champions contro l'Inter. Vince anche il Marsiglia in un divertente 4-2 contro il Rennes, protagonisti Greenwood e Rabiot, con una doppietta a testa, mentre crolla il Monaco in un 4-0 senza conseguenze contro il Lens.

Il Nantes conferma il proprio posto in massima serie francese, vincendo per 3-0 contro il fanalino di coda Montpellier. Cade invece il St. Etienne in una sfida meravigliosa contro il Tolosa. I biancoverdi provano in tutti i modi a recuperare il vantaggio delle Violets, ma non ci riescono, finisce 2-3 per la squadra ospite e sancisce contestualmente anche la retrocessione in Ligue 2 della squadra in passato 10 volte campione di Francia. Non sorprende il ko dello Stade Reims allo Stade Pierre Mauroy di Lille, i mastini si impongono per 2-1, nel tentativo di mettere pressione per il quarto posto, ma la vera sorpresa sgradita ai biancorossi di Reims, arriva da Strasburgo. In una partita ricca di colpi di scena, dove il Le Havre recupera due volte i padroni di casa, prima di trovare dal dischetto al 99' la rete salvezza con Touré. I tre punti infatti spingono le salamandre azzurre e blu fuori dalla zona spareggio, spingendoci invece lo Stade Reims. Il prossimo 21 maggio e il 29 le date delle due sfide contro il Metz per vedere se il Reims manterrà o meno la massima serie francese.

Non ci sono però colpi di scena solo in zona salvezza, anche per l'Europa infatti non mancano i risultati a sorpresa. Il Nizza demolisce lo Stade Brest per 6-0 e mantiene così il proprio quarto posto, che significa Champions League per la squadra della Costa Azzurra. I rossoneri infatti prenderanno parte ai preliminari della massima competizione Uefa, l'ultima volta successe nella stagione 2016-17, quando Balotelli vestiva la maglia dei nizzardi. Resta fuori invece il Lille, quinto e qualificato in Europa League. Al sesto posto termina invece il Lione, merito del 2-0 sull'Angers. Al momento per la squadra di Fonseca questo risultato significa solo Conference League, ma in caso di successo del Psg in finale di Coppa di Francia può tradursi anche in un'Europa League. Resta fuori al momento proprio lo Strasburgo, senza dubbio primo tifoso dei parigini, perché così come il Lione può salire in Europa League in caso di successo dei ragazzi di Luis Enrique in coppa, allo stesso modo per il Racing quel settimo posto può diventare valido per la Conference League.

Risultati Ligue 1 giornata 34

Lens-Monaco 4-0: 21' e 56' El Aynaoui, 73' Thomasson, 78' Zaroury.

Lille-Stade Reims 2-1: 37' Cabella (L), 60' Akieme (S), 86' Akpom (L).

Olympique Lione-Angers 2-0: 55' rig. e 72' Lacazette.

Olympique Marsiglia-Rennes 4-2: 14' Koné (R), 21' rig. Greenwood (M), 38' Rabiot (M), 45+1' Greenwood (M), 77' Gomez (R), 90+2' Rabiot.

Nantes-Montpellier 3-0: 18' rig. Simon, 31' Coquelin, 79' Abline.

Nizza-Stade Brest 6-0: 16' Guessand, 19' Laborde, 28' rig. Bounani, 75' Laborde, 82' Moffi, 90+4' Abdi.

Psg-Auxerre 3-1: 30' Sinayoko (A), 59' Kvaratskhelia (P), 67' Marquinhos (P), 88' Kvaratskhelia (P).

St. Etienne-Tolosa 2-3: 10' Kamanzi (T), 15' King (T), 38' Tardieu (S), 68' Gboho (T), 63' Batubinsika (S).

Strasburgo-Le Havre 2-3: 20' Andrey Santos (S), 43' rig. Touré (L), 53' Nanasi (S), 70' Casimir (L), 90+9' rig. Touré (L).

Classifica finale Ligue 1 stagione 2024-25 e verdetti

Psg 84, Olympique Marsiglia 65, Monaco 61, Nizza 60, Lille 60, Olympique Lione 57, Strasburgo 57, Lens 52, Stade Brest 50, Tolosa 42, Auxerre 42, Rennes 41, Nantes 36, Angers 36, Le Havre 34, Stade Reims 33, St. Etienne 30, Montpellier 16.

Il Psg è campione di Francia.

Psg, Olympique Marsiglia e Monaco qualificati alla fase a campionato di Champions League.

Nizza qualificato ai turni preliminari di Champions League.

Lille qualificato alla fase a campionato di Europa League.

Olympique Lione qualificato alla fase a campionato di Conference League.

Stade Reims agli spareggi salvezza contro il Metz (vincente play-off Ligue 2).

St. Etienne e Montpellier retrocesse in Ligue 2.