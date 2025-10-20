Ligue 1: il Marsiglia vince ed è la nuova capolista, pari spettacolo a Parigi

Parigi (Francia) 20 ottobre 2025 - Variano le gerarchie e per la prima volta da inizio campionato anche la capolista. Il Psg viene fermato da un super Strasburgo in un pareggio pirotecnico al Parco dei Prinicipi, ne approfitta il Marsiglia, che grazie al successo sul Le Havre vola in testa alla classifica di Ligue 1. Vittoire anche per Lens, Lillle e Nizza. Sette squadre in quattro punti in vetta al campionato francese. Ancora ko il Metz: senza vittorie dopo 8 giornate.

L'esito delle partite del weekend

Il weekend di Ligue 1 si apre con il botto e a portare i fuochi d'artificio sono Paris Saint-Germain e Strasburgo. Al Parco dei Principi c'era in palio il primo posto per chi avrebbe vinto e alla fine ha prevalso l'equilibrio. Una sfida tra due squadre giovanissime, con 20 dei 22 protagonisti nati dopo il 2000 in campo. Panichelli si conferma il capocannoniere del campionato e ne segna due, ma i parigini reagiscono con qualità e caparbietà per un 3-3 finale che spiana la strada al Marsiglia per potenzialmente salire in vetta.

La squadra di De Zerbi ringrazia e nella serata di sabato si impone per ben 6-2 sul Le Havre, trascinata dal poker di Greenwood. L'OM non era però l'unica big in campo nel sabato di calcio francese, la giornata si era infatti aperta con un'altra partita spettacolare all'Allianz Riviera, dove il Nizza supera il Lione in una partita dai continui botta e risposta. Alla fine la spunta il Nizza per 3-2, ma la squadra di Fonseca ha da rimproverarsi un rigore sbagliato da Maitland-Niles, poco prima della terza rete nizzarda. Un gol che avrebbe completamente cambiato l'inerzia dell'incontro. Tanto cinismo e un pizzico di fortuna salvano la squadra di casa dalla furia agonistica degli ospiti. Anche il Monaco scende in campo nel sabato pomeriggio, ma non va oltre l'1-1 in casa dell'Angers.

Cinque partite nella domenica che chiude l'ottavo turno di Ligue 1. Si comincia alle 15, quando il Lens, nonostante il rigore sbagliato da Thauvin, batte il Paris FC e si invita nelle zone nobili della classifica. Il 2-1 vale ai rosso e oro il terzo posto in coabitazione con lo Strasburgo. Tre sfide tra centro classifica e zona retrocessione si disputano invece nel pomeriggio domenica transalpino. Due pareggi con tanti gol a Lorient e Rennes, dove Stade Brest e Auxerre fermano rispettivamente sul 3-3 e sul 2-2 le squadre di casa. Dieci marcatori diversi sulle dieci reti di queste due partite. Il Tolosa invece domina il Metz tra le mura amiche e si impone con un super 4-0. Rimandato ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato per i neopromossi fanalino di coda del campionato.

A concludere questa ottava giornata di Ligue 1 ci pensano Nantes e Lille, nella sfida giocata allo Stade de la Beaujoire. Gli ospiti dominano in lungo e largo la sfida e con una rete per tempo si impongono per 0-2, rimanendo in scia delle posizioni di vetta.

Risultati Ligue 1 giornata 8

Psg-Strasburgo 3-3: 6' Barcola (P), 26' Panichelli (S), 41' Moreira (S), 49' Panichelli (S), 58' rig. Ramos (P), 79' Mayulu (P).

Nizza-Olympique Lione 3-2: 5' Bard (N), 29' Sulc (L), 35' Diop (N), 55' Boudaoui (N), 90+5' Sulc (L).

Angers-Monaco 1-1: 72' Balogun (M), 85' Cherif (A).

Olympique Marsiglia-Le Havre 6-2: 24' Kechta (H), 35' rig., 67', 72' e 76' Greenwood (M), 88' Vaz (M), 90+2' Toure (H), 90+3' Murillo (M).

Lens-Paris FC 2-1: 17' Edouard (L), 27' Lees-Melou (P), 64' Baidoo (L).

Lorient-Stade Brest 3-3: 2' Le Bris (L), 34' Dina Ebimbe (S), 44' aut. Makengo (S), 55' Kouassi (L), 86' Del Castillo (S), 89' Soumano (L).

Rennes-Auxerre 2-2: 8' Namaso (A), 18' Embolo (R), 56' Fofana (R), 72' rig. Sianyoko (A).

Tolosa-Metz 4-0: 2' Magri, 8' rig. Donnum, 79' Gboho, 84' Cresswell.

Nantes-Lille 0-2: 8' Haraldsson, 89' Igamane.

Classifica Ligue 1 giornata 8

Ol. Marsiglia 18, Psg 17, Strasburgo 16, Lens 16, Ol. Lione 15, Lille 14, Monaco 14, Tolosa 13, Rennes 11, Nizza 11, Paris FC 10, Stade Brest 9, Lorient 8, Auxerre 7, Nantes 6, Le Havre 6, ANgers 6, Metz 2.