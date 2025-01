Ligue 1, il Psg pareggia ma va a +10 sul Marsiglia

Roma, 27 gennaio 2025 – Contro il Reims, il Paris Saint-Germain centra il quinto pareggio in campionato, ma mantiene salda la presa sulla Ligue 1. I parigini, infatti, rimangono saldamente in testa, con ben dieci punti di vantaggio sull'Olympique Marsiglia in seconda posizione. La squadra di De Zerbi perde il derby della Costa Azzurra e non solo non accorcia sul PSG, ma riapre i giochi per il secondo posto, dato che ora il Monaco dista tre lunghezze e il Nizza quattro. Ko del Lille contro il Racing Strasburgo, mentre il Lione pareggia contro il Nantes.

Le partite della diciannovesima giornata di Ligue 1

Nell'anticipo di venerdì Auxerre e St.Etienne si dividono la posta in palio, con Hamed Junior Traorè che apre le marcature e Stassin che pareggia i conti al 45'. Il Monaco soffre ma ritrova la vittoria contro il Rennes e si porta a tre lunghezze dal secondo posto: nel 3-2 finale segnano Akiliouche, Biereth e Golovin per i monegaschi e Nagida e Gouiri per i rossoneri, che con questo ko scivolano in zona playout. Il Lille cade contro il Racing Strasburgo dopo essere passato in vantaggio: alla rete di Sahraoui all'8' rispondono Santos e Emegha rispettivamente al 70' e al 74', mentre tra PSG e Reims segnano Dembélé e Nakamura. Le Havre – Brest viene decisa da Ajorque al 25', così come Lens – Angers da Frankowski al 49'. Il Lione passa in vantaggio contro il Nantes al 10' con Nuamah, ma viene raggiunto al 90' da Mohamed. Il Montpellier centra il secondo successo di fila che gli pernette di abbandonare l'ultima piazza: contro il Tolosa Sagnan e Maamma ribaltano lo svantaggio iniziale firmato Casseres Jr. Guessand e Mohamed-Ali Cho consegnano il derby della Costa Azzurra al Nizza.

Risultati Ligue 1 giornata 19

Auxerre – St.Etienne 1-1 27' Hamed Junior Traorè (Aux), 45' Stassin (St.E)

Monaco – Rennes 3-2 15' Akiliouche (Mon), 45+1' Nagida (Ren), 52' Biereth (Mon), 56' Golovin (Mon), 67' Gouiri (Ren)

Racing Strasburgo – Lille 2-1 Sahraoui 8' (Lil), Santos 70' (rac), 74' Emegha (Rac)

PSG – Reims 1-1 47' Dembélé (PSG), 56' Nakamura (Rei)

Le Havre – Brest 0-1 25' Ajroque (Bre)

Nantes – Lione 1-1 10' Nuamah (Lio), 90' Mohamed (Nan)

Lens – Angers 1-0 49' Frankowski (Len)

Tolosa – Montpellier 1-2 59' Casseres Jr (Tol), 62' Sagnan (Mon), 83' Maamma (Mon)

Nizza – Olympique Marsiglia 2-0 7' Guessand (Niz), 51' Modìhamed-Ali Cho (Niz)

Classifica Ligue 1

PSG 47, Olympique Marsiglia 37, Monaco 34, Nizza 33, Lille 32, Lione 30, Lens 30, Brest 28, Racing Strasburgo 27, Tolosa 25, Auxerre 23, Reims 22, Angers 22, Nantes 18, St.Etienne 18, Rennes 17, Montpellier 15, Le Havre 13.