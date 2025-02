Ligue 1, il PSG resta a +10 sul Marsiglia

Roma, 10 febbraio 2025 – La distanza tra Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia rimane invariata: i parigini superano agevolmente il Monaco al Parco dei Principi trascinati da un Dembélé formato super, Vitinha e Kvaratskhelia, mentre la squadra di De Zerbi si impone con un netto 2-0 sull'Angers e conserva la seconda posizione, a +6 sulla terza piazza. A seguito della sconfitta contro il PSG, il Monaco viene raggiunto in terza posizione dal Nizza, che fa il suo dovere contro il Lens. Il Lille cade in casa contro il Le Havre e resta quinto a quota 35.

Le partite del ventunesimo turno di Ligue 1

La ventunesima giornata di Ligue 1 si apre con il 2-0 del Brest in trasferta contro il Nantes, segnano Ajroque al 9' e Lees-Melou al 96', con i biancorossi che ritornano alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa giornata contro il PSG. I parigini, invece, vincono anche questa giornata: nel 4-1 rifilato al Monaco segnano Vitinha al 6', Kvaratskhelia al 54' e Demélé al 57' e al 90'. Per i monegaschi l'unica rete del match è quella dell'ex Juventus Zakaria, che batte Donnarumma al 17'. 2-0 del Nizza sul Lens per mano di Laborde e Clauss, mentre il Lille cade clamorosamente in casa contro il Le Havre: gli ospiti si portano sul 2-0 con Koka e Soumaré nell'arco di 56 minuti, il LOSC trova l'unico gol al 97' con Akpom. Kalimuendo e Nagida decidono la sfida tra St-Etienne e Rennes, Tagliafico, Tolisso, Cherki e Mikautadze quella tra Lione e Reims. 2-2 tra Auxerre e Tolosa: per i primi segnano Mendes Junior e Traoré, per i secondi Cresswell e Edjouma. Il Racing Strasburgo sconfigge 2-0 il Montpellier nel segno di Emegha e Nanasi, con lo stesso risultato l'Olympique Marsiglia supera l'Angers: in gol ci vanno Rabiot e Maupay.

Risultati Ligue 1 giornata 21

Nantes – Brest 0-2 9' Ajroque (Bre), 96' Lees-Melou (Bre) PSG – Monaco 4-1 6' Vitinha (PSG), 17' Zakaria (Mon), 54' Kvaratskhelia (PSG), 57', 90' Dembélé (PSG) Nizza – Lens 2-0 10' rig. Laborde (Niz), 64' Clauss (Niz) Lille – Le Havre 1-2 38' Koka (LeH), 56' Soumaré (LeH), 97' Akpom (Lil) St-Etienne – Rennes 0-2 15' Kalimuendo (Ren), 84' Nagida (Ren) Lione – Reims 4-0 36' Tagliafico (Lio), 68' Tolisso (Lio), 79' Cherki (Lio), 93' Mikautadze (Lio) Auxerre – Tolosa 2-2 62' Mendes Junior (Aux), 68' Cresswell (Tol), 73' Traoré (Aux), 89' Edjouma (Tol) Racing Strasburgo – Montpellier 2-0 45+2' Emegha (Rac), 69' Nanasi (Mon) Angers – Olympique Marsiglia 0-2 69' Rabiot (Mar), 74' Maupay (Mar)

Classifica

PSG 53, Olympique Marsiglia 43, Nizza 37, Monaco 37, Lille 35, Lione 33, Lens 33, Brest 31, Racing Strasburgo 30, Tolosa 27, Auxerre 24, Rennes 23, Angers 23, Reims 22, Nantes 21, St-Etienne 18, Le Havre 17, Montpellier 15