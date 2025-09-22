Ligue 1: Lione, Monaco e Strasburgo riagganciano la vetta, rinviata Psg-Marsiglia

Parigi (Francia) 22 settembre 2025 - Si fa attendere ventiquattro ore il big match di questa giornata, causa il maltempo che ha colpito Marsiglia e ha fatto rimandare il big match tra OM e Psg. Nonostante questo sugli altri campi si gioca e i tre successi di Strasburgo, Lione e Monaco vanno a raggruppare ben quattro squadre in vetta alla classifica. Un peccato per il Lille perché poteva godersi due giorni in vetta in solitaria, ma il ko sul campo del Lens costa ai mastini l'imbattibilità in campionato.

L'esito delle partite del weekend

Come scritto in precedenza, la gara di domenica sera tra Marsiglia e Psg è stata rimandata a causa maltempo. Lo scorso anno prima e seconda, il Vélodrome era pronto a vivere una battaglia per mettere in discussione il primato dei parigini. La partita si giocherà lo stesso, con la Federcalcio francese ad aver indicato la serata di oggi come data plausibile. Intanto però si è giocato il resto della quinta giornata e questa si è aperta con il successo del Lione in casa contro l'Angers. Fatica la squadra di Fonseca, ma il gol di Tessman, ex Venezia, basta all'OL per agguantare il primato momentaneo della classifica.

Il sabato di calcio francese si dimostra ricco di gol, come in generale questa giornata dove si segnano ben 28 reti in appena otto partite, con una media superiore alle tre per incontro. Una media superata nei primi due incontri di sabato. A Nantes infatti i gialloverdi pareggiano per 2-2 contro il Rennes in una partita molto combattuta, dove i padroni di casa prima vedono lo spettro del ko, con il rigore sbagliato da Abline al 92', prima poi del vero pareggio firmato da El Arabi al sesto minuto di recupero. Finisce invece 4-1 la sfida tra Stade Brest e Nizza, con la squadra della Costa Azzurra che non approccia al meglio la settimana del debutto in Europa League contro la Roma.

Il big match del sabato è però quello delle 21:05 tra Lens e Lille. Una sfida ad armi pari per l'Europa, con gli ospiti ad avere avuto un migliore approccio al campionato. Il Racing però infrange l'imbattibilità dei rivali e vince con un netto 3-0 la sfida dello Stade Felix Bollaert-Delelis: in gol anche Thauvin, seconda rete in stagione per l'ex Udinese.

La domenica si apre con una meravigliosa battaglia giocata nel secondo stadio di Parigi, allo Stade Jean Bouin. Paris FC e Strasburgo danno vita a un bellissimo duello: padroni di casa più propositivi, ma ospiti cinici nelle occasioni avute. Il risultato è un 2-3 che porta anche il Racing azzurro e rosso in vetta alla classifica in compagnia di Psg e Lione. Al gruppo qualche ora dopo si aggiunge anche il Monaco, vincitore allo Stade Louis II per 5-2. I monegaschi devono però sudare sette camicie per aver ragione del Metz, grazie alla dopietta di Ansu Fati, il quale dà seguito alla rete siglata in Champions League.

Per concludere la giornata si giocano anche due partite per esorcizzare la zona retrocessione. Alle ore 17:15 Le Havre e Lorient pareggiano per 1-1 un vero e proprio spareggio per la retrocessione già oggi, rimanendo così a braccetto nei bassi fondi della graduatoria. Vince invece di misura alle 19:15 l'Auxerre la sua sfida contro il Tolosa, raggungendolo in classifica a quota sei punti.

Risultati Ligue 1 giornata 5

Olympique Lione-Angers 1-0: 65' Tessman.

Nantes-Rennes 2-2: 29' rig. Blas (R), 35' Lepaul (R), 64' Mwanga (N), 90+6' El Arabi (N).

Stade Brest-Nizza 4-1: 6' Ajorque (S), 9' Del Castillo (S), 30' Moffi (N), 70' Chotard (S), 76' Labeau Lacary (S).

Lens-Lille 3-0: 28' Said, 43' Thauvin, 52' Fofana.

Paris FC-Strasburgo 2-3: 27' Paez (S), 78' Doue (S), 81' Dicko (P), 87' Emegha (S), 90+4' Gory (P).

Le Havre-Lorient 1-1: 21' Tosin (L), 47' Soumaré (H).

Monaco-Metz 5-2: 13' Diallo (Me), 28' Biereth (Mo), 46' Fati (Mo), 67' rig. Hein (Me), 83' Fati (Mo), 86' aut. Kouao (Mo), 90+3' Ilenikhena (Mo).

Auxerre-Tolosa 1-0: 45+2' Namaso.

Olympique Marsiglia-Psg: rinviata a lunedì 22 settembre ore 20

Classifica Ligue 1 giornata 5

Psg* 12, Monaco 12, Ol. Lione 12, Strasburgo 12, Lille 10, Lens 9, Rennes 8, Ol. Marsiglia* 6, Tolosa 6, Auxerre 6, Paris FC 6, Nizza 6, Angers 5, Stade Brest 4, Le Havre 4, Nantes 4, Lorient 4, Metz 1.

*Un asterisco per ogni partita in meno ancora da recuperare