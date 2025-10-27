Ligue 1: Marsiglia ko, Psg di nuovo in testa, Lens seconda forza del campionato

Lens (Francia) 27 ottobre 2025 - Dura due settimane il periodo di lontananza del Paris Saint-Germain dal primo posto. Il Marsiglia di De Zerbi cade nella trasferta di Lens e deve abdicare in vetta alla graduatoria, riconsegnandola ai parigini. OM superato in graduatoria anche dai rosso e oro, per un gruppo grande e ravvicinatissimo in vetta alla graduatoria. Ben sette squadre in appena quattro punti stanno facendo una rapida selezione per le posizioni europee, mentre dietro, al di là delle difficoltà del Metz, è altrettanto compatta e ricca la lotta per la salvezza.

L'esito delle partite del weekend

Comincia da Parigi il fine settimana della Ligue 1, con il successo del Nantes sul campo del Paris FC. I gialloverdi liquidano la pratica già nel primo tempo, dove vengono realizzate tutte e tre le reti dell'1-2 finale. Curioso come la seconda sfida della giornata coinvolga l'altra squadra della Capitale, con il Psg ad inaugurare il sabato di calcio francese nella trasferta contro lo Stade Brest. I biancorossi vengono abbattuti dai colpi di Hakimi, prima della rete di Doué nel finale a firmare lo 0-3 in favore della squadra di Luis Enrique. Una dimostrazione di forza per lanciare la sfida alle rivali in campo nelle ore successive.

Il sabato di Ligue 1 si è concluso infatti con il successo di misura del Monaco sul Tolosa per 1-0, confermando la posizione dei monegaschi nel gruppo di testa, spingendo indietro invece Les Violets. Il piatto forte però del giorno è il sabato sera quando il Lens ospita al Bollaert-Délélis il Marsiglia di De Zerbi. Una partita ad alta tensione, tra due delle squadre di vertice e storiche del calcio francese. Greenwood la sblocca per i marsigliesi, ma la serata horror dell'ex interista Pavard fa deragliare il treno dell'OM. Il difensore causa prima il rigore del pareggio, poi segna l'autorete del sorpasso dei rosso e oro, per il 2-1 finale. Il ko costa al Marsiglia il primo posto e anche il secondo in favore del Psg e proprio del Lens.

La domenica di calcio francese comincia con un'altra big in campo, il Lille, avversario del Metz allo Stade Pierre Mauroy. I granata purtroppo restano la squadra più in difficoltà della Ligue 1 e nel Nord della Francia patiscono una punizione esemplare da parte dei mastini. Il risultato finale di 6-1 testimonia tutti i problemi della neo-promossa, visti anche i soli 2 punti ottenuti in 9 partite.

Tre partite si giocano in contemporanea nella domenica pomeriggio di Ligue 1. Ad Angers i padroni di casa battono per 2-0 il Lorient, realizzando un gol per tempo. Fa molta fatica il Le Havre, ma le salamandre battono l'Auxerre, allungando a 4 la striscia di gare senza successi dei biancoazzurri. Il successo di 0-1 vale tre punti d'oro per i celeste e blu. Vittoria importante anche del Nizza in casa del Rennes. I nizzardi trovano il doppio vantaggio nel primo tempo, prima della reazione dei padroni di casa. Avrebbe meritato molto di più in termini di gioco prodotto, ma il muro degli ospiti non cade e permette alla formazione della Costa Azzurra di portare a casa tre punti.

A concludere la giornata numero 9 di Ligue 1, un secondo big match giocato a Lione tra l'OL di Fonseca e l'eccellente Strasburgo. La partita non è delle più entusiasmanti, c'è tanto agonismo e tanta tensione. A sbloccarla chi se non il capocannoniere del campionato: Panichelli trova la rete numero 8 del suo campionato e vale il vantaggio per gli ospiti. La squadra di casa però ha carattere e qualità e può già ribaltarla nel primo tempo. Doukouré la mette nella sua porta per il pari lionese, poi Tolisso però fallisce dal dischetto il raddoppio. La gara sembra destinata a finire in parità, ma Moreira nel recupero firma il 2-1 che vale il terzo posto insieme al Marsiglia per il Lione, mentre lo Strasburgo scende in settima posizione, a chiudere il gruppetto in vetta alla classifica di Ligue 1.

Risultati Ligue 1 giornata 9

Paris FC-Nantes 1-2: 2' El Arabi (N), 15' Chergui (P), 38' Abline (N).

Stade Brest-Psg 0-3: 29' e 39' Hakimi, 90+6' Doué.

Monaco-Tolosa 1-0: 3' Salisu.

Lens-Olympique Marsiglia 2-1: 17' Greenwood (M), 23' rig. Edouard (L), 53' aut. Pavard (L).

Lille-Metz 6-1: 24' Igamane (L), 34' e 53' Correia (L), 64' Perraud (L), 82' Andre (L), 90+3' Haraldsson (L), 90+5' Sane (M).

Angers-Lorient 2-0: 16' Peter, 59' Cherif.

Auxerre-Le Havre 0-1: 47' Toure.

Rennes-Nizza 1-2: 38' Diop (N), 45+1' Clauss (N), 67' Ait Boudlal (R).

Olympique Lione-Strasburgo 2-1: 25' Panichelli (S), 31' aut. Doukouré (L), 90+1' Moreira (L).

Classifica Ligue 1 giornata 9

Psg 20, Lens 19, Ol. Marsiglia 18, Ol. Lione 18, Lille 17, Monaco 17, Strasburgo 16, Nizza 14, Tolosa 13, Rennes 11, Paris FC 10, Stade Brest 9, Nantes 9, Le Havre 9, Angers 9, Lorient 8, Auxerre 7, Metz 2.