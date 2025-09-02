Ligue 1: Marsiglia ko nel big match contro il Lione, Joao Neves magico per il Psg

Parigi 1 settembre 2025 – Terza giornata ricca di spettacolo e con un paio di scontri diretti per aggiungere pepe a un campionato francese iniziato con marce altissime. Il Marsiglia di De Zerbi cade nel big match di giornata, sconfitto dal Lione di Fonseca. Il Monaco invece riscatta il ko dell'ultima giornata e supera lo Strasburgo, costando al Racing il suo percorso fin qui perfetto. Primo successo per il Paris FC in un match tra neo promosse con il Metz e spettacolo puro nella sfida vinta dal Psg contro il Tolosa.

L'esito delle partite del weekend

La giornata di calcio francese comincia nel Nord del Paese tra Lens e Stade Brest, vinta dai sangue e oro per 3-1. Prima rete dal suo rientro in Francia per l'ex Udinese Thauvin che lancia la rimonta dei padroni di casa. Successo anche per il Lille nella sfida in Bretagna contro il Lorient. I mastini demoliscono la squadra bretone una rete alla volta, concludendo con ben sette marcature, in una punizione severissima nei confronti della squadra arancio e nera. Primo successo stagionale invece per il Nantes nella sfida contro l'Auxerre, un primo assaggio di quelli che potrebbero essere gli scontri salvezza nella seconda parte di stagione. Una rete nei primi dieci minuti di gara di fatto lancia la vittoria della squadra gialloverde.

Il sabato sera scende in campo il Paris Saint-Germain e lo spettacolo è garantito da Joao Neves. Il centrocampista portoghese entra con in testa l'idea di dare spettacolo e illumina lo stadio di Tolosa con non uno ma ben due gol in rovesciata, realizzati nel primo quarto d'ora di gioco. Una gara che il classe 2000 concluderà con una tripletta, la metà dei sei realizzati dal Psg nel 3-6 rifilato alle Violets. Una partita superlativa sotto ogni punto di vista da parte dei ragazzi di Luis Enrique, che mandano un chiaro segnale nel weekend sccessivo ai sorteggi dei calendari di Champions League.

Al successo dei campioni di Francia in carica, arriva anche la prima vittoria dell'altra squadra della Capitale. Il Paris FC vince la sfida casalinga contro l'altra neopromossa Metz in un divertentissimo 3-2 finale. La doppietta di Kebbal e la rete di Simon regalano il primo successo stagionale alla squadra del proprietario Bernard Arnault, mentre i granata restano l'unica squadra senza punti della Ligue 1 dopo tre giornate. Nelle partite della domenica anche il Le Havre trova i primi tre punti della sua stagione, superando a sorpresa il Nizza per 3-1. Padroni di casa sempre in controllo e nizzardi costretti alla resa dopo aver momentaneamente riequilibrato il punteggio a inizio secondo tempo. L'unico pareggio di giornata è l'1-1 tra Angers e Rennes.

La terza giornata di calcio francese si è conclusa però con due big match importanti per le lotte di Europa e titolo in Ligue 1. La prima di queste due sfide ha luogo allo Stade Louis II, nel Principato di Monaco, dove i biancorossi affrontano lo Strasburgo. La formazione monegasca indirizza bene l'incontro, ma il Racing recupera le due reti di svantaggio. Un ultimo quarto d'ora di calcio da brividi con un recupero pressoché inifinito, dove Minamino segna la rete da tre punti per i padroni di casa. Basta invece una sola marcatura al Lione per superare un arcigno Marsiglia messo in campo da Roberto De Zerbi. I marsigliesi cadono per l'autorete di Belardi a pochi minuti dal 90' dopo aver giocato oltre un'ora in inferiorità numerica per l'espulsione di Egan-Riley. Il successo permette all'OL di tenere il ritmo del Psg, unica altra squadra a punteggio pieno in Ligue 1 dopo tre partite.

Risultati Ligue 1 giornata 3

Lens-Stade Brest 3-1: 24' Balde (S), 60' rig. Thauvin (L), 78' Guilavogui (L), 90+2' Thomasson (L).

Lorient-Lille 1-7: 46' Ferraud (Li), 53' Fernandez-Pardo (Li), 64' Tosin (Lo), 77' Fernandez-Pardo (Li), 80' Igamane (Li), 87' Haraldsson (Li), 90+3' Igamane (Li), 90+5' Sahraoui (Li).

Nantes-Auxerre 1-0: 8' Mostafa Mohamed.

Tolosa-Psg 3-6: 7' Neves (P), 9' Barcola (P), 14' Neves (P), 31' rig. Dembele (P), 37' Cresswell (T), 51' rig. Dembele (P), 78' Neves (P), 89' Gboho (T), 90+1' Vossah (T).

Angers-Rennes 1-1: 21' Lepaul (R), 51' Peter (A).

Paris FC-Metz 3-2: 22' Sane (M), 45+3' rig e 52' Kebbal (P), 54' Traore (M), 67' Simon (P).

Monaco-Strasburgo 3-2: 6' Akliouche (M), 48' Balogun (M), 73' Bakwa (S), 76' rig. Panichelli (S), 90+6' Minamino (M).

Le Havre-Nizza 3-1: 13' Doucoure (L), 52' Peprah (N), 61' Ndiaye (L), 90+5' Soumare (L).

Olympique Lione-Olympique Marsiglia 1-0: 87' aut. Belardi.

Classifica Ligue 1 giornata 3

Psg 9, Ol. Lione 9, Lille 7, Monaco 6, Lens 6, Strasburgo 6, Tolosa 6, Angers 4, Rennes 4, Ol. Marsiglia 3, Le Havre 3, Nizza 3, Nantes 3, Auxerre 3, Lorient 3, Paris FC 3, Stade Brest 1, Metz 0.