Ligue 1: Primo ko per il Psg, Montpellier retrocesso e lotta vivissima per l'Europa

Parigi 28 aprile 2025 - Comincia la stagione dei verdetti in Ligue 1 e se il Psg ha battuto tutti sul tempo, laureandosi campione di Francia con ben sette giornate d'anticipo, dietro la lotta è furibonda per l'Europa. Tranne il Monaco infatti vincono tutte le squadre in lotta per la Champions, mentre i parigini conoscono per la prima volta in questa stagione di calcio francese il sapore della sconfitta, cortesia proprio del Nizza, squadra alle soglie del quarto posto. In zona retrocessione invece arriva il primo verdetto ufficiale, con il Montpellier prima squadra retrocessa in Ligue 2 della stagione, mentre resta viva per tutte le altre la possibilità di salvezza diretta, anche senza passare dallo spareggio.

L'esito delle partite del weekend

Esattamente come in Germania, anche in Francia il weekend di calcio non ha subito delle alterazioni nella sua composizione dalla scomparsa di Papa Francesco. Si comincia il venerdì sera con la sfdia più interessante forse di tutta la giornata. Un Psg con la testa già a Londra, alla semifinale di Champions League, ospita il Nizza, squadra a caccia di punti preziosissimi per la rincorsa al quarto posto. La formazione della Costa Azzurra sembra una squadra in missione. Sanson sottoporta è indiavolato, mentre tra i pali Bulka dimostra tutte le sue qualità, con almeno tre interventi dal valore di un gol. Questo permette ai rossoneri di imporsi al Parco dei Principi per 1-3, infierendo alla squadra di Luis Enrique il primo ko in patria, in una stagione dove erano stati intoccabili, derby di Champions contro lo Stade Brest compreso.

Il Nizza lancia dunque la sfida per la zona Europa e tutte le rivali in campo al sabato, meno una rispondono presenti. A steccare è il Monaco, fermato sull'1-1 dal Le Havre in una partita che i monegaschi hanno dovuto recuperare, mostrando un pizzico di fatica nella fase finale. Continua a rimanere aggrappato al proprio sogno europeo lo Strasburgo, vincente contro il St. Etienne. Altra prestazione convincente da parte del Racing, che si impone per 3-1, confermando una stagione eccellente, condito da un finale da vera e propria big del calcio transalpino. Vince anche il Lione in zona Champions e in virtù del pareggio della squadra del Principato, si riporta a -1 dal quarto posto, mettendo grande pressione alle squadre davanti. Fa specie per altro la prestazione e il risultato ottenuto dalla squadra di Fonseca. L'OL si impone per 4-1 contro il Rennes, una delle squadre più in forma del campionato, autore i una risalita super dalla zona retrocessione. Brillano tutti gli uomini d'attacco del Lione, con quattro marcatori diversi e due assist da parte del talentuosissimo Thiago Almada.

Nella giornata di domenica anche il Lille si unisce alle vittorie delle squadre di vertice, superando per 0-2 l'Angers in trasferta. Un successo importante, che poteva complicarsi non poco, vista l'espulsione di Diakité a circa venti minuti dalla fine, che poteva aprire a una rimonta degli avversari. Pari senza reti tra Nantes e Tolosa e anche tra Montpellier e Stade Reims, ma se nel primo caso, il punto conquistato va bene a entrambe le squadre, lo stesso non si può dire della gara giocata allo Stade de la Mosson. Il pareggio infatti condanna aritmeticamente alla retrocessione il Montpellier, prima squadra ormai certa di giocare la Ligue 2 la prossima stagione. Si conclude così la parentesi di sedici anni in massima divisione della squadra arancio e blu, condita anche da uno scudetto nella stagione 2011-12. Un triste finale per il club del Sud della Francia, da diverso tempo in difficoltà economica e di risultati, culminati in questa stagione con il ritorno in seconda serie.

La giornata numero 31 di calcio francese si conclude con due gare ricche di gol, in maniera un po' inattesa, soprattutto per i risultati finali. Prima è l'Auxerre a vincere in trasferta contro il Lens per 0-4. Crollo verticale della squadra oro e rossa, attualmente ancora in lotta per l'ottavo posto. I tre punti invece permettono all'Auxerre di strappare la certezza aritmetica della salvezza. A chiudere invece ci pensa il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che dopo i 4 ko consecutivi, bissa il successo dell'ultima settimana. L'OM ne segna quattro contro lo Stade Brest nella sfida al Vélodrome, merito di un super Gouiri, autore di una tripletta, che stende i biancorossi e vale la conferma al secondo posto per i marsigliesi. Con quattro punti di margine sul quinto posto e solo tre partite da giocare, i ragazzi di De Zerbi provano a mettere in ghiaccio la loro qualificazione alla prossima Champions League.

Risultati Ligue 1 giornata 31

Psg-Nizza 1-3: 34' Sanson (N), 41' Ruiz (P), 46' Sanson (N), 70' Ndayishimiye (N).

Strasburgo-St. Etienne 3-1: 7' Moreira (S), 19' Davitashvili (SE), 63' Emegha (S), 83' Bakwa (S).

Le Havre-Monaco 1-1: 22' Koka (L), 61' Biereth (M).

Ol. Lione-Rennes 4-1: 8' Fofana (L), 25' Tolisso (L), 39' Lacazette (L), 50' Meite (R), 77' Mikautadze (L).

Angers-Lille 0-2: 45+1' Alexsandro, 50' Haraldsson.

Lens-Auxerre 0-4: 33' Onaiwu, 40' Perrin, 44' Onaiwu, 73' Hoever.

Montpellier-Stade Reims 0-0.

Nantes-Tolosa 0-0.

Ol. Marsiglia-Stade Brest 4-1: 8' Gouiri (M), 25' Sima (B), 37' aut. Chardonnet (M), 45' e 63' Gouiri (M).

Classifica Ligue 1 giornata 31

Psg 78, Ol. Marsiglia 58, Lille 56, Monaco 55, Ol. Lione 54, Nizza 54, Strasburgo 54, Lens 45, Stade Brest 44, Auxerre 41, Rennes 38, Tolosa 35, Stade Reims 33, Nantes 32. Angers 30, Le Havre 28, St. Etienne 27, Montpellier 16.

Il Paris Saint-Germain è aritmeticamente campione di Francia; il Montpellier è aritmeticamente retrocesso in Ligue 2.