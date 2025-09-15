Ligue 1: primo ko per l'OL e Psg solitario al comando, il Marsiglia segna 4 gol

Parigi, 15 settembre 2025 – Sono servite quattro giornate per rivedere un comandante solitario in Ligue 1 e quella squadra non può che essere il Paris Saint-Germain. Il Psg è l'unica squadra a punteggio pieno dopo il successo contro il Lens, inseguita però dal Lille secondo, poi Monaco, Strasburgo e Lione, con quest'ultimi unici sconfitti di questa giornata. Torna alla vittoria anche il Marsiglia con un netto 4-0 sul Lorient. Vince anche il Paris FC, secondo successo consecutivo dopo quello contro il Metz.

L'esito delle partite del weekend

Il fine settimana in Francia si apre con la reazione del Marsiglia ai problemi di fine mercato, culminati con la cessione di Rabiot. La squadra di De Zerbi si lancia in vista del debutto in Champions League e si impone con un netto 4-0 sul Lorient. Debutto perfetto per l'ex Inter Pavard autore di un gol, mentre non trova la rete l'altro grande ingaggio dell'estate dell'OM, ovvero il brasiliano Igor Paixao, pagato 30 milioni dal Feyenoord.

Il sabato invece di calcio francese è più ristretto del solito, appena due partite, con protagoniste due delle candidate al ruolo di rivali del Psg per questa stagione. All'Allianz Riviera fatica, ma vince il Nizza, superando il Nantes per 1-0. Ci pensa un altro ex Serie A come Boga a firmare il successo dei nizzardi. Fatica anche il Monaco, ma il gol nei minuti finali di Ilenikhena basta ad aver ragione dell'Auxerre nell'1-2 dello Stade de l'Abbé-Deschamps.

La domenica si comincia alle 15 allo Stade Pierre-Mauroy dove il Lille vince sul Tolosa per 2-1 nel segno di Ethan Mbappé. Il fratello di Kylian realizza il gol vittoria nei minuti di recupero e spinge i mastini del nord della Francia al secondo posto in classifica. Alle 17:15 invece si scende in campo con la porzione più corposa di questa quarta giornata di calcio francese. Il Psg fa la sua parte e dopo aver salutato Donnarumma, si impone anche sul Lens per 2-0, merito della doppietta di Barcola.

Anche l'altra squadra della capitale festeggia i tre punti: il Paris Fc infatti abbatte lo Stade Brest per 1-2, centrando la seconda vittoria consecutiva della propria stagione. Lo Strasburgo resta nel gruppo di vertice superando per 1-0 il Le Havre, mentre il Metz ottiene i primi punti della propria stagione. I neopromossi restano ultimi in classifica, ma ottengono il primo punto della stagione contro l'Angers grazie al pari casalingo per 1-1.

A concludere la giornata di calcio francese arriva invece una sorpresa inattesa per il vertice della classifica. Il Lione infatti cade in casa del Rennes per 3-1. Il momento chiave della gara è l'espulsione di Morton nell'ultimo quarto d'ora, con il ribaltone nel punteggio arrivato poi nei minuti di recupero con l'autorete di Descamps e il gol di Meite a regalare i tre punti alla squadra di casa. L'OL di Fonseca perde così la possibilità di rimanere al fianco del Psg a punteggio pieno in vetta alla classifica.

Risultati Ligue 1 giornata 4

Ol. Marsiglia-Lorient 4-0: 13' rig. Greenwood, 20' Pavard, 33' Gomes, 90+3' Aguerd.

Nizza-Nantes 1-0: 56' Boga.

Auxerre-Monaco 1-2: 45+2' Minamino (M), 73' aut. Salisu (A), 89' Ilenikhena (M).

Lille-Tolosa 2-1: 50' Magri (T), 90' rig. Bentaleb (L), 90+8' Mbappé (L).

Metz-Angers 1-1: 14' Gbamin (M), 90' rig. Abdelli (A).

Psg-Lens 2-0: 15' e 51' Barcola.

Stade Brest-Paris FC 1-2: 14' Geubbels (P), 34' Marchetti (P), 52' Del Castillo (S).

Strasburgo-Le Havre 1-0: 90+1' rig. Panichelli.

Rennes-Ol. Lione 3-1: 14' Tolisso (L), 79' Roualt (R), 90+3' aut. Descamps (R), 90+5' Meite (R).

Classifica Ligue 1 giornata 4

Psg 12, Lille 10, Monaco 9, Ol. Lione 9, Strasburgo 9, Rennes 7, Ol. Marsiglia 6, Nizza 6, Lens 6, Tolosa 6, Paris FC 6, Angers 5, Le Havre 3, Nantes 3, Auxerre 3, Lorient 3, Stade Brest 1, Metz 1.