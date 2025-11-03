Ligue 1: Psg vince il big match con il Nizza, Marsiglia e Lens di nuovo seconde

Parigi (Francia) 3 novembre 2025 - Resta imprevedibile fino a qui il campionato francese, ma il Psg prova a tenere la barra dritta e confermarsi capolista nonostante le difficoltà. I parigini vincono il big match casaligno contro il Nizza e restano soli in testa alla Ligue 1. Dietro successi anche per Marsiglia e Lens, i quali ritornano al secondo posto, approfittando del ko del Monaco contro il Paris FC. Seconda vittoria consecutiva del Metz e dietro la classifica diventa altrettanto corta con tante squadre in piena lotta per non retrocedere.

L'esito delle partite del weekend

Si apre con un big match il weekend di calcio francese, con il duello del Parco dei Principi tra Psg e Nizza a dare il via alle danze. Una partita molto tesa dove i parigini dominano, ma non riescono mai (o quasi) a sfondare il muro nizzardo. Solo nei minuti di recupero Ramos trova la zampata vincente che vale i tre punti per i padroni di casa. Festeggia anche l'altra sponda di Parigi, corsara nel Principato di Monaco. Il Paris FC infatti si impone per 0-1 allo Stade Louis II, costando il secondo posto alla squadra del Principato. Non è un sabato ricco di gol perché anche la gara tra Auxerre e Marsiglia è decisa da una singola rete. Il gol di Gomes basta alla squadra di De Zerbi per conquistare i tre punti e rimettersi così al secondo posto, in scia proprio del Psg.

La domenica di calcio francese comincia con un po' di brio, quasi a cancellare un sabato povero di gol. Il Rennes domina, a sorpresa, sullo Strasburgo vincendo per 4-1 contro il Racing. Di fronte al miglior bomber della stagione, Lepaul si accende e realizza una tripletta, spingendo i rossoneri più vicini alla zona Europa e lontani invece da una lotta retrocessione molto accesa. Successi casalinghi anche per Lens e Lille nelle sifde contro rispettivametne Lorient e Angers. I rosso e oro si impongono con un netto 3-0 contro i bretoni, dopo aver gestito a lungo il vantaggio maturato nei primissimi minuti. I mastini del Nord invece superano per 1-0 i bianconeri grazie al gol nel recupero del primo tempo di Correia.

A concludere il gruppo di gare della domenica pomeriggio di Ligue 1 c'è il secondo successo consecutivo del Metz, questa volta corsaro in casa del Nantes. Lo 0-2 permette ai granata di salire al penultimo posto, cancellando con queste due vittorie tutti i ko collezionati in avvio di stagione. Ora la lotta retrocessione si accende e la forma della squadra dell'est del Paese vuole rendere la vita difficile a tutti. A concludere questa giornata 11 ci sono stati due pareggi a reti bianche. Il primo tra Tolosa e Le Havre non smuove granché la classifica di entrambe le squadre. Il secondo invece tra Brest e Lione vale tanto per la squadra di Fonseca, che si è ritrovata in inferiorità numerica dopo appena 8 minuti a causa dell'espulsione dell'ex atalantino Hateboer. Il punto infatti mantiene l'OL in scia delle prime posizioni, mentre il tecnico portoghese a breve potrà di nuovo sedere in panchina dei francesi anche in campionato.

Risultati Ligue 1 giornata 11

Psg-Nizza 1-0: 90+4' Ramos.

Monaco-Paris FC 0-1: 53' Simon.

Auxerre-Ol. Marsiglia 0-1: 30' Gomes.

Rennes-Strasburgo 4-1: 9' Lepaul (R), 35' Meite (R), 48' e 60' Lepaul (R), 77' Nanasi (S).

Lens-Lorient 3-0: 6' Edouard, 77' Said, 89' Baidoo.

Lille-Angers 1-0: 45+2' Correia.

Nantes-Metz 0-2: 82' Abuashvili, 89' Diallo.

Tolosa-Le Havre 0-0.

Stade Brest-Ol. Lione 0-0.

Classifica Ligue 1 giornata 11

Psg 24, Ol. Marsiglia 22, Lens 22, Lille 20, Monaco 20, Ol. Lione 20, Strasburgo 19, Nizza 17, Tolosa 15, Rennes 15, Paris FC 14, Le Havre 13, Stade Brest 10, Angers 10, Nantes 9, Lorient 9, Metz 8, Auxerre 7.