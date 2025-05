Ligue 1: Lione ko ed Europa a rischio; Marsiglia ancora secondo a due giornate dalla fine

Parigi 5 maggio 2025 - Imperversa la lotta per l'Europa nel finale di stagione di Francia, con il Paris Saint-Germain spettatore, già seduto sul trono di Francia. Parigini però che volenti o nolenti rischiano di diventare un fattore, essendo reduci dai primi due ko della loro Ligue 1 contro squadre in lotta aperta per l'Europa. Il Marsiglia strappa un pari nella trasferta di Lille e mantiene il suo secondo posto a due giornate dal termine del campionato. Lo Strasburgo non vuole lasciare il gruppo in lotta per la Champions League, mentre cade il Lione contro il Lens, attardandosi in classifica. In zona retrocessione il Le Havre accorcia sulla zona salvezza diretta, mentre anche il St. Etienne è sull'orlo del precipizio, dopo l'aritmetica retrocessione del Montpellier.

L'esito delle partite del weekend

Il weekend di calcio francese si apre con due partite importanti per la lotta all'Europa. Il Nizza soffre, ma porta a casa con una partita di grande sofferenza una vittoria preziosissima all'Allianz Riviera. Lo Stade Reims meriterebbe almeno un punto, ma non riesce a sfondare. Super partita di Bulka tra i pali, con almeno due parate preziosissime per il successo finale per solo 1-0. Dopo il primo ko della scorsa giornata, perde nuovamente il Psg in una partita dove lo Strasburgo è bravo e fortunato ad approfittare di un approccio blando dei Campioni. La rete nella ripresa di Barcola non riesce a portare al pareggio, fissando così il risultato sul 2-1 per la squadra di casa. Tre punti d'oro per il Racing, a caccia di un ritorno in Europa atteso da 20 anni, nel mezzo anche un fallimento e una ripartenza dalla quarta serie.

Tolosa e Rennes, già salve entrambe, terminano la loro gara 2-1 in favore dei Violets, mentre il Monaco chiude la giornata di sabato battendo per 1-3 il St. Etienne in trasferta. Per i monegaschi tre punti importantissimi nella loro rincorsa alla Champions League. Questa vittoria riporta infatti la squadra del principato al terzo posto, posizionamento che vale la qualificazione nella fase a campionato della prossima massima competizione Uefa. Per i biancoverdi invece un ko, che li porta a due soli punti dalla retrocessione aritmetica in Ligue 2.

La domenica di Ligue 1 si apre con un successo importantissima in zona salvezza, dove l'Angers batte il Nantes, sopravanzandolo in classifica e avvicinando i giallo-verdi alla zona spareggio, tenendo allo stesso tempo a distanza di due lunghezze il Le Havre. Questo perché proprio la squadra del Nord della Francia ha vinto il suo confronto con l'Auxerre per 1-2, tenendo vive le sue speranze di salvezza diretta. Successo anche per lo Stade Brest sul già retrocesso Montpellier, biancorossi però aritmeticamente già fuori dalle coppe europee per la prossima stagione.

La terzultima giornata di Ligue 1 si è conclusa con due grandi sfide: la prima al Parc OL ha visto il Lione cadere a sorpresa contro il Lens. Alla squadra di Fonseca non riesce il suo solito gioco ad alto ritmo, consegnandosi ai rosso e oro, i quali, con questo 1-2, possono ancora sognare l'Europa con la Conference League. L'Olympique invece perde il gruppo dell'Europa e ora deve sperare negli errori delle rivali, per tentare una risalita last minute. Il Marsiglia invece mantiene il proprio posto al Sole almeno per un'altra giornata. I ragazzi di De Zerbi non vincono, ma strappano un punto fondamentale allo Stade Pierre Mauroy, casa del Lille. Contro i mastini del Nord della Francia è 1-1, con quest'ultimi costretti a recuperare lo svantaggio iniziale, dopo il vantaggio ospite, firmato da Gouiri. Si ricompatta nuovamente il gruppo in zona Champions League.

Risultati Ligue 1 giornata 32

Nizza-Stade Reims 1-0: 18' Sanson.

Strasburgo-Paris Saint-Germain 2-1: 20' aut. Hernandez (S), 45+3' Lemarchal (S), 46' Barcola (P).

Tolosa-Rennes 2-1: 28' Gboho (T), 65' Kalimuendo (R), 82' Donnum (T).

St. Etienne-Monaco 1-3: 2' Akliouche (M), 65' Davitashvili (S), 68' Al Musrati (M), 78' Balogun (M).

Auxerre-Le Havre 1-2: 62' Sinayoko (A), 79' aut. Jubal Junior (L), 90+2' Sangante (L).

Nantes-Angers 0-1: 52' Allevinah.

Stade Brest-Montpellier 1-0: 15' Del Castillo.

Olympique Lione-Lens 1-2: 21' Koyalipou (L), 79' Mikautadze (OL), 85' Zaroury (L).

Lille-Olympique Marsiglia 1-1: 57' Gouiri (M), 74' Fernandez-Pardo (L).

Classifica Ligue 1 giornata 32

Psg 78, Ol. Marsiglia 59, Monaco 58, Nizza 57, Lille 57, Strasburgo 57, Ol. Lione 54, Lens 48, Stade Brest 47, Auxerre 41, Rennes 38, Tolosa 38, Stade Reims 33, Angers 33, Nantes 32, Le Havre 31, St. Etienne 27, Montpellier 16.

Il Paris Saint-Germain è aritmeticamente campione di Francia. Il Montpellier è aritmeticamente retrocesso in Ligue 2.