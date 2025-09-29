Ligue 1: il Lione vince il big match con il Lille, Marsiglia resta in scia delle prime

Parigi (Francia) 29 settembre 2025 - La quinta giornata di Ligue 1 si è conclusa con il botto, quando il Marsiglia ha battuto al Vélodrome il Psg, accorciando la classifica in vetta. Ebbene in questa sesta i marsigliesi hanno dato seguito al risultato vincendo anche il big match contro lo Strasburgo. Il Psg si riprende dal ko subito con la vittoria sull'Auxerre, mentre il Lione ottiene tre punti in casa del Lille. Cade invece il Monaco, in una giornata che traccia un primo solco in vetta alla graduatoria.

L'esito delle partite del weekend

Il weekend calcistico in Francia si apre con il botto nel big match tra Strasburgo e Marsiglia. Una partita lottatissima, che i ragazzi di De Zerbi portano a casa solo nei minuti conclusivi in rimonta. La rete nei minuti di recupero del panamense Murillo firma il terzo successo consecutivo dell'OM. Questa sfida del venerdì è solo un preludio di una giornata ricca di partite combattute, ma anche colpi di scena. Uno di questi ad esempio arriva da Lorient, dove i bretoni battono per 3-1 il Monaco. Il momento chiave di questa sfida è nel primo tempo, quando viene espulso per doppio giallo Kehrer. Due interventi imprudenti forniscono ai padroni di casa l'assist per ottenere tre punti di grande prestigio.

Pareggio divertente tra Tolosa e Nantes per 2-2, dove i padroni di casa devono recuperare per ben due volte i gialloverdi, per ottenere un punto. Il Psg invece conclude il sabato di calcio francese e lo fa ottenendo il bottino pieno, riscattato subito il ko con il Marsiglia. Le reti di due difensori mandano al tappeto l'Auxerre, mentre Chevalier riesce a mantenere la rete inviolata. A qualche ora di distanza, nel primo pomeriggio di domenica, scende in campo a Nizza l'altra squadra della Capitale, portando a casa un pari all'Allianz Riviera. I rossoneri ancora affaticati dagli impegni di Europa League contro la Roma, non riescono ad avere ragione del Paris FC, subendo la rimonta su rigore negli ultimi minuti, dopo il vantaggio iniziale di Diop.

Tre partite alle 17 di domenica, a cominciare dal pari abbastanza incolore tra Metz e Le Havre per 0-0. Successo dello Stade Brest per 0-2 in casa dell'Angers a dare ulteriore fiducia ai biancorossi nella loro caccia al pronto ritorno in Europa. Le luci dei riflettori del calcio francese erano però tutti puntati sullo Stade Pierre Mauroy, dove Lille e Lione si sono fronteggiati in una sfida da altissima classifica. La squadra di Fonseca la sblocca subito con il gol di Norton e da lì comincia l'assedio dei mastini del Nord. La squadra di Bruno Génésio è stabilmente nella metà campo avversaria, ma non riesce mai a superare Greif, autore di una partita perfetta. L'OL conserva il margine fino a fine gara e resta così aggrappato al primo posto al fianco del Psg, vincendo 0-1 questa sfida. A concludere la sesta giornata di Ligue 1 il pari senza reti tra Rennes e Lens.

Risultati Ligue 1 giornata 6

Strasburgo-Olympique Marsiglia 1-2: 49' Ouattara (S), 78' Aubameyang (M), 90+1' Murillo (M).

Lorient-Monaco 3-1: 40' Bamba (L), 76' e 82' Pagis (L), 90+8' rig. Fati (M).

Tolosa-Nantes 2-2: 45+4' Lahdo (N), 47' Gboho (T), 61' Leroux (N), 68' rig. Donnum (T).

Psg-Auxerre 2-0: 32' Zabarnyi, 54' Beraldo.

Nizza-Paris FC 1-1: 40' Diop (N), 88' rig. Krasso (P).

Angers-Stade Brest 0-2: 26' Labeau Lascary, 32' rig. Del Castilllo.

Lille-Olympique Lione 0-1: 13' Morton

Metz-Le Havre 0-0.

Rennes-Lens 0-0.

Classifica Ligue 1 giornata 6

Psg 15, Ol. Lione 15, Ol. Marsiglia 12, Monaco 12, Strasburgo 12, Lille 10, Lens 10, Rennes 9, Stade Brest 7, Tolosa 7, Paris FC 7, Nizza 7, Lorient 7, Auxerre 6, Le Havre 5, Nantes 5, Angers 5, Metz 2.