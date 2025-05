Lipsia-Bayern Monaco in tv e in streaming: dove vedere il big match di Bundesliga

Monaco, 3 maggio 2025 – Mancano tre giornate al termine della Bundesliga, che non ha ancora emesso tutti i suoi verdetti. Il Bayern Monaco è lanciato verso la vittoria del titolo con otto punti in più del Leverkusen secondo, perciò basterebbe una semplice vittoria per laurearsi nuovamente campione di Germania dopo il successo proprio della squadra di Xabi Alonso nella scorsa stagione. Kompany e i suoi, quindi, sono fortemente motivati a trovare i tre punti questo pomeriggio contro il Lipsia, che, dal canto suo, cerca ancora un posto in Champions League. Gli uomini di Zsolt Low sono scesi al quinto posto dopo l'ultima giornata, nella quale è arrivata la pesante sconfitta per 4-0 al Deutsche Bank Park contro l'Eintracht Francoforte. Questo risultato, complice la vittoria di misura del Friburgo contro il Werder Brema, ha permesso il sorpasso in classifica dei bianconeri, che sono saliti al quarto posto. In questo momento, Sesko e compagni sarebbero fuori dalla zona Champions, perciò in queste ultime tre gare sono obbligati a racimolare il maggior numero di punti per evitare di stare fuori dalla prossima Champions League. La gara della Red Bull Arena, però, sarà difficilissima. Anche il Friburgo non avrà un turno facile, dato che dovrà affrontare in casa il Leverkusen alle 17:30 di domani, mentre l'Eintracht Francoforte, che ora si trova al terzo posto a +6, è praticamente imprendibile. Sesko e compagni devono stare attenti anche al Borussia Dortumd, sesto a -1 ma reduce da due gare di fila, che questo pomeriggio alle 18:30 affronterà il Wolfsburg in casa. I gialloneri hanno rialzato la china dopo una stagione complicata e si sono portati a ridosso della zona Champions, che ora non è più un miraggio. Tuttavia, non sono padroni del loro destino e devono sperare in un passo falso delle altre squadre, perciò oggi saranno costretti a tifare i loro rivali storici del Bayern Monaco per poter superare il Lipsia e avvicinarsi ancora di più al quarto posto.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco – Lipsia

Lipsia (4-4-2): Vandevoordt; Nedeljkovic, Klostermann, Castello, Raum; Baku, Seiwald, Haidara, Xavi Simons; Sesko, Openda. All. Low. Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Dier, Stanisic, Guerreiro; Kimmich (c), Pavlovic; Olise, Gnabry, Sane; Muller. All. Kompany.

Dove vedere Lipsia – Bayern Monaco in tv e in streaming

La partita tra Lipsia e Bayern Monaco sarà visibile dalle 15:30 su Sky Sport Arena (204) ma anche in streaming su Sky Go e NOW.