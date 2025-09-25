Liverpool, crociato ko al debutto. Leoni dalla gioia all’incubo

La stagione di Giovanni Leoni potrebbe essere già finita. Il 18enne difensore centrale romano, che martedì sera ha fatto il suo debutto con il Liverpool nella vittoria per 2-1 sul Southampton in Coppa di Lega, è uscito in barella al 78’ e i timori espressi nel post-gara dal tecnico Slot purtroppo sono stati confermati: l’ex Parma ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, un infortunio che ora lo obbligherà a restare ai box per diversi mesi.

Un incubo: non si può definire diversamente quanto sta accadendo alla grande promessa nel nostro calcio, gigante classe 2006 finito dritto in Premier League – per di più nella squadra campione – per la qualità che ha saputo esprimere in A con i ducali e ancora prima con Samp e Padova in serie B e C. Appena il mese scorso, era arrivata anche la convocazione del ct azzurro Gennaro Gattuso per la Nazionale maggiore. Tutto sembrava apparecchiato per una stagione da protagonista, ma il campo sa essere spesso spietato e dannatamente ingiusto. Pur tra tante fatiche, questi mesi voleranno. E Giovanni, poi, ha davanti un tempo infinito per dimostrare la sua classe. Rimanendo esattamente quello che è già: un ragazzo determinato, serio e di grandissima forza, anche d’animo.