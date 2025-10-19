Liverpool-Manchester United in tv e in streaming: dove vedere il big match di Premier

Liverpool, 19 ottobre 2025 – Una sosta per staccare la spina e ritrovarsi, ma oggi il Liverpool deve dare delle risposte. I reds tornano in campo dopo le due sconfitte consecutive: ad Anfield arriva il Manchester United in quello che è lo scontro tra le due squadre più titolate d'Inghilterra. In questa stagione, Slot e i suoi sono partiti a razzo, ma nelle ultime due gare sono arrivate due sconfitte: il 27 settembre contro il Crystal Palace e il 4 ottobre contro il Chelsea, entrambe fuori casa ed entrambe per 2-1. Oggi, davanti ai suoi tifosi, il Liverpool vuole tornare alla vittoria per superare il Manchester City e portarsi a -1 dall'Arsenal. Arteta e i suoi hanno vinto di misura contro il Fulham grazie alla rete di Trossard al 58': terza vittoria consecutiva per i gunners e vetta consolidata. Il Manchester City, invece, ha superato l'Everton 2-0 grazie alla doppietta di Haaland ed è salito temporaneamente al secondo posto in classifica. Per il Liverpool, quindi, vincere diventa un obbligo, anche per caricarsi in vista del match di Champions League di mercoledì contro l'Eintracht Francoforte.

Il Manchester United, invece, si trova all'undicesimo posto in classifica con dieci punti conquistati in sette gare. Nell'ultimo match è arrivata una vittoria contro il Sunderland, ma Amorim e i suoi devono alzare il livello se vogliono competere per l'Europa ed evitare una stagione fallimentare come la scorsa. Finora, i red devils si sono accesi a intermittenza, ma la vittoria della scorsa giornata ha dato serenità alla squadra e un buon risultato oggi contro una rivale storica come il Liverpool può far decollare la stagione dei red devils.

Le probabili formazioni di Liverpool – Manchester United

Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak. All. Slot.

Manchester United (3-4-2-1): Bayindir; Yoro, de Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Mount; Sesko. All. Amorim.

Dove vedere Liverpool – Manchester United in tv e in streaming

La gara tra Liverpool e Manchester United sarà visibile dalle 17:30 su Sky al canale Sky Sport Uno (201), ma anche in streaming su Sky Go e NOW.