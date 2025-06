Liverpool scatenato: dopo Wirtz e Frimpong è fatta anche per Kerkez

Liverpool, 20 giugno 2025 – Archiviata la vittoria della Premier League, il Liverpool continua nella costruzione della squadra per la prossima stagione. Dopo la dolorosa separazione con Alexander-Arnold, che si è trasferito al Real Madrid, i reds sono andati dritti su Jeremie Frimpong, che nell'ultima stagione con il Bayer Leverkusen ha messo a referto 5 gol e 12 assist in 48 gare totali, ma non si sono fermati qua. Qualche giorno dopo, infatti, il Liverpool ha pescato ancora in casa Leverkusen e si è assicurata il talento più brillante della squadra, ossia Florian Wirtz. Questo è stato il terzo trasferimento più costoso della storia del calcio dato che, tra parte fissa e bonus, l'operazione è costata circa 150 milioni di euro, seconda solo a Neymar (che nel 2017 è passato dal Barcellona al Paris Saint-Germain per 222 milioni di euro) e Mbappé (trasferitosi dal Monaco al PSG per 180 milioni di di euro totali). Il tedesco ha già sostenuto le visite mediche con il nuovo club e ha firmato un contratto di cinque anni, fino al 2030.

La campagna acquisti dei reds, però, non è ancora finita: secondo Fabrizio Romano è tutto fatto anche per l'acquisto di Milos Kerkez. Il terzino sinistro ungherese, che tra il 2021 e il 2022 ha militato nella Primavera del Milan, passerà dal Bournemouth al Liverpool per 45 milioni di euro. Nell'ultima stagione, il terzino è stato uno dei migliori nel suo ruolo in Premier League, dove, in 38 partite, ha segnato 2 gol e fornito 6 assist per i compagni. Inoltre, si tratta di un classe 2003 che ha un grande margine di crescita, sul quale Slot potrà lavorare per farlo diventare uno dei migliori nel suo ruolo. L'acquisto dell'ungherese spinge sempre di più alla porta Andrew Robertson, sul quale è forte l'interesse dell'Atletico Madrid. Il terzino sinistro scozzese è stato uno dei giocatori più rappresentativi del club negli ultimi anni, come dimostrano le 297 presenze con la maglia dei reds, ma ora, con l'arrivo di Kerkez, le strade del numero 26 e del club potrebbero separarsi. Per il Liverpool si tratterebbe di un cambiamento radicale, dato che sarebbe un completo restyling delle fasce, che in questi anni sono stati uno dei maggiori punti di forza della squadra. Per l'addio di Robertson si dovrà ancora attendere, con il giocatore che ha aperto alla possibilità di trasferirsi all'Atletico Madrid ma non c'è ancora l'intesa tra i due club, mentre per Kerkez, che già due mesi fa aveva accettato la proposta del Liverpool, è tutto fatto.