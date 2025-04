Liverpool, è un titolo che sa di storia: i traguardi di Salah e Slot

Liverpool, 28 aprile 2025 – Giornata di festa per il Liverpool, che grazie alla vittoria contro il Tottenham si è laureato campione d'Inghilterra con quattro giornate d'anticipo. Dopo il pari dell'Arsenal contro il Crystal Palace nella gara giocata lo scorso mercoledì all'Emirates Stadium, ai reds sarebbe bastato un pareggio per aggiudicarsi la conquista matematica del titolo, ma, come successo in tante altre occasioni in questa stagione, hanno deciso di strafare. Dopo la rete di Solanke al 12' si è scatenata la furia degli uomini di Slot, che hanno pareggiato i conti con Luis Diaz al 16', per poi trovare il 2-1 al 24' con Mac Allister e la terza rete dieci minuti dopo con Gakpo. Al 63' si è aggiunto alla lista dei marcatori anche Momo Salah, con l'autogol di Udogie sei minuti più tardi che ha chiuso definitivamente la partita. Oltre che per la vittoria della Premier League, che mancava da ben cinque anni, per Salah e Slot ci sono anche altri traguardi importanti da festeggiare. Grazie alla rete messa a segno ieri, infatti, l'egiziano ha raggiunto quota 185 gol, diventando il miglior marcatore straniero della storia del campionato inglese. Fino al 62' della gara contro il Tottenham, il numero 11 dei reds condivideva il primato con Aguero, ma il sinistro sul primo palo che ha battuto Vicario ha permesso all'egiziano di superare l'ex attaccante del Manchester City. Contando che qualche settimana fa è arrivato il rinnovo del contratto fino a giugno 2027, il numero di gol segnati da Salah in Premier è destinato a salire. Il mister olandese, invece, è entrato nella cerchia ristrettissima degli allenatori che sono riusciti a vincere il campionato alla loro prima stagione in Premier League. Prima di lui, gli unici a raggiungere questo traguardo sono stati Jose Mourinho (con il Chelsea nel 2004-05), Carlo Ancelotti (sempre con i blues ma nella stagione 2009-10), Manuel Pellegrini (con il Manchester City nel 2013-14) e Antonio Conte (anche lui con il Chelsea nel 2016-17). Tra i giocatori del Liverpool, però, c'è chi esulta a metà, come Federico Chiesa, che finora ha collezionato appena 4 partite in maglia reds. Qualora dovesse chiudere il campionato così, non avrebbe la medaglia, dato che, per le regole della Premier League, sono necessarie almeno 5 presenze per ricevere il riconoscimento.